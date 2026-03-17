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    El cranberry ya llegó a Chile, y es el color del año

    Cada cierto tiempo, la moda elige un color con el que no negocia. No lo susurra en un accesorio ni lo reserva para la alfombra roja: lo instala en las pasarelas, lo repite en los feeds y lo convierte en el tono ineludible de la temporada. En 2026, ese color es el cranberry.

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    El cranberry ya llegó a Chile, y es el color del año

    Cada cierto tiempo, la moda elige un color con el que no negocia. No lo susurra en un accesorio ni lo reserva para la alfombra roja: lo instala en las pasarelas, lo repite en los feeds y lo convierte en el tono ineludible de la temporada. En 2026, ese color es el cranberry.

    Un rojo profundo con notas de baya y temperatura cálida, el cranberry no es un color nuevo – es un color que maduró. Las principales agencias de tendencias globales, lo identificaron como uno de los tonos ancla de la temporada: un rojo intenso con infusión de baya que se instaló en las colecciones otoño/invierno 2025–2026 de casas como Balenciaga, Givenchy y Valentino, y que no ha dado señales de retirarse. Al contrario: en las pasarelas primavera/verano 2026, el cherry red y el burgundy volvieron a aparecer con fuerza, esta vez en versiones más cálidas y terrosas que confirman que el tono tiene intención de quedarse durante todo el año.

    Por qué este color funciona para todas

    Lo que distingue al cranberry de otras tendencias de color es su versatilidad incondicional. Es un tono que no impone restricciones: no hay piel clara ni oscura a la que no favorezca, no hay ocasión donde no funcione, no hay estación que lo limite. Negro, camel, blanco crema: cualquiera de estos fondos le da espacio para hablar sin competencia. Y para quienes quieren llevar la combinación más lejos, la propuesta más comentada de la temporada es el “color blocking” con azul helado, una mezcla que a priori parece arriesgada pero que en la práctica resulta sorpresivamente precisa.

    A todo esto se suma algo que los editores de moda llevan temporadas señalando: el burgundy y sus derivados son de los pocos colores que favorecen a todos los tonos de piel. No hay restricción de piel clara ni oscura, no hay regla de temporada, no hay ocasión donde no funcione. Esa generosidad es, en parte, lo que lo convirtió en tendencia global y no solo en capricho de pasarela.

    La textura también habla

    El cranberry no se expresa igual en todos los materiales, y eso es exactamente lo interesante. En un poleron de tela lisa y corte holgado, el tono se vuelve cotidiano y sin esfuerzo, el tipo de prenda que no intenta convencerte de nada porque no necesita hacerlo. Combinado con pantalones en verde oliva o marrón oscuro, como muestra la colección de Tricot, el resultado es un contraste tierra que se siente tan actual como cualquier cosa vista en el street style de Milán esta temporada.

    En una polera de manga larga con detalles de mostacillas brillantes distribuidas sobre la tela, el mismo tono gana textura y precisión. Es la versión del cranberry para quien quiere llevar la tendencia con más definición: una prenda que de lejos lee como un básico y de cerca revela un trabajo de superficie que eleva el conjunto. El styling con falda café y accesorios dorados, collares en capas, aretes statement, un conjunto que mezcla lo bohemio con lo editorial sin caer en ninguno de los dos extremos.

    Y luego está el encaje. Un top de manga larga en encaje floral cranberry es, probablemente, la pieza más atrevida de la colección y también la más versátil de lo que parece: sobre un pantalón negro, transforma el tono profundo en algo con carácter propio, romántico sin ser delicado, con presencia sin necesitar volumen. Es la entrada al cranberry para quien quiere que la prenda haga la declaración completa.

    Una tendencia que no se agota en una sola prenda. La colección cranberry de Tricot lo recorre todo: desde el polerón oversize hasta el encaje floral, pasando por la polera con mostacillas que brilla sin pedirlo. Tres texturas, una misma dirección. Poleras desde $6.990 y polerones desde $9.990 en Tricot y tricot.cl.

    Más sobre:cranberrycolor del añocolorropamujeresbranded-paula

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