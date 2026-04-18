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    El nuevo hit de Alto del Carmen: Bienvenido Mango Passion

     

    Si eres de los que les gusta recorrer los bares de la ciudad o simplemente disfrutar de un buen drink en casa, te habrás dado cuenta que, a la hora de elegir qué tomar, el paladar chileno evolucionó. Ya no buscamos solo lo clásico, ahora preferimos perfiles de sabor que deslumbren, que salgan de lo común, que sean frescos y, sobre todo, que no nos compliquen la vida. Y si hay una marca que ha entendido esto a la perfección ha sido Alto del Carmen que ha venido marcando la pauta con sus versiones saborizadas, y es que para ellos la innovación no es una opción... es el propósito que los mueve día a día para sorprendernos cada año.

    El lanzamiento del nuevo Alto del Carmen Mango Passion se expresa como la pieza faltante de una familia de saborizados que se inspira en un consumidor que hoy quiere versatilidad.

    Primero fue Alto del Carmen Apple, suave y cremoso, con notas de manzana verde que refrescan las tardes de previas. Luego vino Vanilla Coffee, un match perfecto para los que buscan un sabor más intenso, pero el mercado buscaba algo más. Pedía sol, trópico y esa energía vibrante que solo las frutas exóticas pueden dar. Ahí es donde entra el sello innovador de la marca para crear este nuevo blend. El mango aporta notas cálidas y un dulzor natural envolvente, mientras que la maracuyá entrega esa acidez refrescante que te hace querer dar otro sorbo de inmediato.

    Esta innovación está pensada para las nuevas ocasiones de consumo que ya no esperan la noche para abrir una botella. Hoy se ha movido al after office, al brunch del fin de semana, a la terraza con amigos mientras cae el sol o a ese momento de desconexión en casa después de un día intenso. Mango Passion responde a esto, porque es increíblemente fácil de tomar, perfecto para quienes valoran la calidad premium, pero con un vibe más relajado, y lo mejor de todo, es que no necesitas ser un experto con mil herramientas de coctelería para que te quede increíble.

    Para un mood relajado el secreto está en seguir el Perfect Serve: mucho hielo en un copón o vaso largo, 30% del nuevo Alto del Carmen Mango Passion, un 70% de tu bebida blanca favorita y listo, tienes una preparación refrescante en menos de 30 segundos.

    Pero si quieres subir el nivel y poner a prueba la versatilidad de Mango Passion las posibilidades en coctelería son infinitas. Puedes irte por algo más sofisticado como el Alto Mango Sour, una versión que juega con jugos de limón y naranja, que agitados y con un poco de tónica, le dan un toque de efervescencia inesperada.

    Si lo que buscas es un sabor más estructurado, la mezcla de Mango Passion con Vermouth Bianco y una base potente de jugos de mango y maracuyá realzan los aromas frutales en tu copa.

    Ambas preparaciones demuestran que el producto brilla de igual manera tanto en preparaciones más simples como en coctelería de autor.

    La llegada de Alto del Carmen Mango Passion, que se suma a los irresistibles Vanilla Coffee y Apple, deja en claro que siempre hay espacio para algo nuevo en tu copa, y que lo premium también puede ser relajado. Por eso el llamado es a atreverse, a probarlos y a inspirarse con estos sabores pensados para cada paladar, solo elige con cuál empezar.

    La invitación está sobre la mesa. ¡Salud por lo nuevo!

    Más sobre:Presentado por Alto del Carmenbranded-finde

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