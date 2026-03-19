Fundación Alegría firma acuerdo de colaboración con el Boston Children’s Hospital para fortalecer la salud infantil en Chile

Fundación Alegría y el Boston Children’s Hospital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos del mundo y líder global en atención clínica, investigación y formación médica —afiliado a Harvard Medical School—, anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración que da origen al Programa Conecta Alegría, una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades en salud infantil en Chile mediante cooperación internacional de excelencia.

Boston Children’s Hospital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos del mundo.

La alianza permitirá que profesionales chilenos accedan a programas de observership y fellowship en Estados Unidos, potenciando el desarrollo de competencias clínicas, académicas y de investigación bajo el más alto estándar internacional en medicina pediátrica.

El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el abordaje de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde el fortalecimiento del capital humano resulta clave para reducir brechas y mejorar el acceso a la atención especializada en el país.

Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de su faculty a Chile, promoviendo un modelo bidireccional de aprendizaje, transferencia de conocimiento y construcción de redes internacionales de colaboración.

“Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país, potenciando a quienes están directamente al cuidado de los niños y niñas de Chile”, dijo Pilar Matte Capdevila , presidenta de la Fundación Alegría

Desde el Boston Children’s Hospital, Cynthia Garibaldi, Director of International Business Development & Health Education, subrayó que esta colaboración busca generar un impacto sostenible en el tiempo, mediante formación de excelencia y un firme compromiso de retribución y transferencia al sistema de salud chileno.

“Cuando un médico se perfecciona y trae ese conocimiento de vuelta al país, el impacto se multiplica. Es una forma concreta de trabajar por los niños de Chile y por la calidad de su atención en el largo plazo” Dr. Enrique Paris, ex ministro de salud y director de Fundación Alegría

El proceso de postulación se abrirá en marzo de 2026 y estará dirigido a profesionales que trabajen en salud infantil, cuenten con experiencia en su subespecialidad y demuestren dominio del inglés, entre otros requisitos.

Los seleccionados se integrarán a la Red Alumni Beca Alegría, comprometiéndose a compartir e implementar el conocimiento adquirido a su regreso a Chile, ampliando así el impacto del programa a nivel institucional y territorial, y contribuyendo a un sistema de salud infantil más preparado, conectado y equitativo.