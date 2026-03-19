SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Fundación Alegría firma acuerdo de colaboración con el Boston Children’s Hospital para fortalecer la salud infantil en Chile

    El acuerdo permitirá que profesionales de la salud en Chile se formen en el Boston Children’s Hospital, afiliado a Harvard Medical School, y accedan a programas de especialización e intercambio, en una iniciativa que busca fortalecer la atención pediátrica y reducir brechas en el país.

    Por 
    Publirreportajes .
    Fundación Alegría firma acuerdo de colaboración con el Boston Children’s Hospital para fortalecer la salud infantil en Chile

    Fundación Alegría y el Boston Children’s Hospital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos del mundo y líder global en atención clínica, investigación y formación médica —afiliado a Harvard Medical School—, anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración que da origen al Programa Conecta Alegría, una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades en salud infantil en Chile mediante cooperación internacional de excelencia.

    Boston Children’s Hospital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos del mundo.

    La alianza permitirá que profesionales chilenos accedan a programas de observership y fellowship en Estados Unidos, potenciando el desarrollo de competencias clínicas, académicas y de investigación bajo el más alto estándar internacional en medicina pediátrica.

    El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el abordaje de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde el fortalecimiento del capital humano resulta clave para reducir brechas y mejorar el acceso a la atención especializada en el país.

    Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de su faculty a Chile, promoviendo un modelo bidireccional de aprendizaje, transferencia de conocimiento y construcción de redes internacionales de colaboración.

    “Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país, potenciando a quienes están directamente al cuidado de los niños y niñas de Chile”, dijo Pilar Matte Capdevila, presidenta de la Fundación Alegría

    Desde el Boston Children’s Hospital, Cynthia Garibaldi, Director of International Business Development & Health Education, subrayó que esta colaboración busca generar un impacto sostenible en el tiempo, mediante formación de excelencia y un firme compromiso de retribución y transferencia al sistema de salud chileno.

    “Cuando un médico se perfecciona y trae ese conocimiento de vuelta al país, el impacto se multiplica. Es una forma concreta de trabajar por los niños de Chile y por la calidad de su atención en el largo plazo”

    Dr. Enrique Paris, ex ministro de salud y director de Fundación Alegría

    El proceso de postulación se abrirá en marzo de 2026 y estará dirigido a profesionales que trabajen en salud infantil, cuenten con experiencia en su subespecialidad y demuestren dominio del inglés, entre otros requisitos.

    Los seleccionados se integrarán a la Red Alumni Beca Alegría, comprometiéndose a compartir e implementar el conocimiento adquirido a su regreso a Chile, ampliando así el impacto del programa a nivel institucional y territorial, y contribuyendo a un sistema de salud infantil más preparado, conectado y equitativo.

    Más información INGRESA AQUÍ

    Más sobre:Fundación AlegríaBoston Children’s Hospitalsalud infantilChileSaludInfancia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    Corte confirma prisión preventiva para abogadas de Los Ángeles y Fiscalía busca formalizar a una jueza y un fiscal

    El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”
    Chile

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”

    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    Corte confirma prisión preventiva para abogadas de Los Ángeles y Fiscalía busca formalizar a una jueza y un fiscal

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja
    Negocios

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja

    El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán

    Catherine Tornel ejecuta primeros cambios al mando de la CMF y remueve a tres altos directivos

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.
    Tendencias

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales
    El Deportivo

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales

    Entre las ocho mejores: Fernanda Labraña es la única chilena en carrera en el W15 de Santiago

    FIFA anuncia castigo a Israel por denuncia de la federación de Palestina

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina
    Cultura y entretención

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Bob Iger: el histórico CEO de Disney que deja la compañía entre turbulencias, negocios millonarios y huellas culturales

    La incómoda broma de Trump a primera ministra de Japón sobre Pearl Harbor
    Mundo

    La incómoda broma de Trump a primera ministra de Japón sobre Pearl Harbor

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El debate abierto en Bolivia por los cambios en la conmemoración del Día del Mar con la llegada de Paz a la presidencia

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal