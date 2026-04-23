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    Híbridos se coronan como los favoritos en medio del alza de la bencina

    Con la bencina en torno a los $1.550 por litro en Chile, modelos como el Yaris Cross híbrido y Corolla Cross híbrido pueden reducir el gasto mensual en combustible a casi la mitad frente a uno tradicional en recorridos promedio de 1.000 kilómetros, generando ahorros de hasta $66.000 al mes gracias a su mayor eficiencia.

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    Híbridos se coronan como los favoritos en medio del alza de la bencina

    En un escenario marcado por el sostenido aumento en el precio de los combustibles, que ya supera los $.1500 por litro, y un creciente interés por alternativas más eficientes, Toyota Chile consolidó su liderazgo en el segmento de vehículos híbridos, que acorde a la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) alcanzó de 728 unidades vendidas en marzo, lo que representa un crecimiento del 62,5% respecto al mismo período del año anterior.

    Este resultado se da en un contexto de fuerte expansión del mercado, donde las ventas de vehículos electrificados se disparan, mostrando de forma evidente un cambio en las preferencias de los consumidores hacia tecnologías que les permitan ahorrar costos en el traslado.

    Los híbridos autorecargables se han posicionado como una de las principales puertas de entrada a la electrificación, gracias a su equilibrio entre eficiencia, autonomía y facilidad de uso, ya que no requieren cambiar la forma de manejar ni depender de infraestructura de carga, sino que simplemente ofrecen un mejor rendimiento frente a las alternativas tradicionales.

    Modelos como el Yaris Cross híbrido y Corolla Cross híbrido, lideran dentro de la oferta de la marca por su eficiencia en el consumo de combustible con un rendimiento mixto de más de 20 km/l, alcanzando 694 y 685 unidades vendidas acumuladas en el año correspondientemente, ya que tienen una capacidad de rendimiento que prácticamente duplica a los de un vehículo tradicional en condiciones urbanas.

    Casi $800.000 de ahorro al año

    Más allá de los datos técnicos, el impacto de esta tecnología se percibe directamente en el bolsillo. Considerando un precio de la bencina de $1.550 por litro y un uso promedio de 1.000 kilómetros mensuales, un vehículo a gasolina puede implicar un gasto cercano a $128.000. En cambio, un híbrido autorecargable permite reducir ese costo a entre $62.000 y $78.000, generando ahorros de hasta $66.000 al mes y cerca de $790.000 al año.

    Este menor gasto se explica principalmente por la reducción en la frecuencia de carga de combustible en gasolineras, lo que convierte a los híbridos en una alternativa concreta para quienes buscan optimizar su presupuesto sin cambiar de forma drástica su forma de moverse.

    “Tecnologías como los híbridos están más maduras y preparadas para las nuevas necesidades del consumidor, mientras que los eléctricos aún enfrentan barreras como la infraestructura y los hábitos de uso. En este escenario, la industria ha tenido que adaptarse a una transición más diversa, donde no existe una única solución, y es ahí donde una estrategia multivía cobra sentido al ofrecer distintas alternativas que se ajustan a cada realidad sin exigir cambios radicales”, señaló

    Ignacio Funés, director de Toyota Chile.

    En un escenario donde el costo del combustible seguirá siendo un factor relevante para los hogares, optar por vehículos más eficientes se posiciona como una decisión cada vez más necesaria: reducir gastos sin cambiar la forma de moverse.

    Más sobre:HíbridosBencina

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