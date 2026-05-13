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    Hites abre el crédito a más de 5 millones de personas con su nueva tarjeta

    El pasado 11 de mayo, la multitienda lanzó su Nueva Tarjeta de Crédito Hites: un producto financiero pensado para todos, inclusive para quienes no han podido acceder a crédito en el mercado tradicional. Sin exclusiones, con requisitos mínimos y disponible de forma inmediata en todas las tiendas Hites a nivel nacional.

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    Hites abre el crédito a más de 5 millones de personas con su nueva tarjeta

    En un mercado donde la banca tradicional define la elegibilidad crediticia por el historial pasado —DICOM incluido— Hites propone un movimiento que busca redefinir las reglas del juego. El pasado 11 de mayo, la cadena de tiendas por departamento lanzó su Nueva Tarjeta de Crédito Hites: un instrumento financiero diseñado para que todos quienes lo necesiten puedan acceder a una tarjeta de crédito, sin importar su pasado financiero.

    La cifra que mueve la apuesta es concreta: 5,6 millones de personas en Chile no son sujetas de crédito bajo los modelos convencionales. Para Hites, especialista en los segmentos C3 y D, ese universo no representa un riesgo sino una oportunidad estratégica. “Mientras el mercado mira el pasado, Hites apuesta por el futuro de las familias”, señala la compañía.

    Acceso para todos: sin exclusiones, sin complicaciones

    El mensaje central de la compañía es tan directo como ambicioso: la Nueva Tarjeta de Crédito Hites es para todos. Trabajadores independientes, personas con historial crediticio adverso, jóvenes sin experiencia financiera previa, la propuesta de Hites no distingue ni excluye. El acceso es el foco, y los canales para obtenerla están diseñados para que el proceso sea rápido y simple. Quien quiera la tarjeta puede solicitarla en cualquier tienda Hites a nivel nacional, donde el equipo de especialistas de los centros financieros orientarán y resolverán en el momento.

    Los requisitos de acceso son mínimos: basta tener entre 18 y 80 años y RUT vigente.

    En materia de comisión, la compañía apunta a diferenciarse con transparencia. El costo de administración es completamente gratuito para quienes formen parte del programa de beneficios Hites Pro.

    Hites abre el crédito a más de 5 millones de personas con su nueva tarjeta

    Inclusión financiera como eje del plan estratégico 2030

    El lanzamiento no es un hecho aislado. Se enmarca en el plan de expansión que la multitienda ha ido comunicando al mercado en los últimos meses, que contempla el crecimiento de su red de tiendas y la consolidación de su negocio financiero como motor de rentabilidad. La Nueva Tarjeta de Crédito Hites es, según la propia compañía, una herramienta para “duplicar la base de clientes potenciales” y consolidar su posición en un nicho donde la competencia bancaria formal es prácticamente inexistente.

    El producto también tiene una dimensión reputacional. En un contexto en que el retail financiero ha sido cuestionado por tasas elevadas, Hites sale al paso con un discurso de transparencia activa: sin exclusiones, costos explícitos y la convicción de que la posibilidad de acceder a crédito no debería depender del pasado de nadie.

    Hites abre el crédito a más de 5 millones de personas con su nueva tarjeta

    Una señal al mercado financiero

    Más allá del consumidor final, el lanzamiento apunta también a enviar una señal de solidez al mercado financiero. La apertura masiva de tarjetas se proyecta como un indicador de crecimiento concreto y de capacidad de gestión en segmentos históricamente desatendidos.

    Conoce más aquí www.tarjetahites.com

    Más sobre:HitesCréditobranded-pulso

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