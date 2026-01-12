Con el inicio de la temporada de vacaciones, JetSMART anunció la incorporación de dos nuevas rutas con conexión hacia Brasil, ambas orientadas a reforzar su presencia en el nordeste del país.

Recife y Natal se suman a la red internacional de la aerolínea, ampliando alternativas para quienes buscan playas, cultura y experiencias tropicales durante el verano.

La ruta hacia Natal cobra especial relevancia por su estrecha vinculación con Pipa, uno de los destinos más emblemáticos y demandados del nordeste brasileño, reconocido por sus imponentes acantilados, playas de aguas tranquilas y un ambiente relajado que atrae a turistas durante todo el año. Gracias a esta conectividad, tanto Recife como Natal dispondrán de tres frecuencias semanales, de ida y regreso, asegurando una conexión cómoda y oportuna con estas zonas costeras.

JetSMART amplía su presencia en Brasil con nuevas rutas hacia Recife y Natal

Estas nuevas rutas se integran a la oferta ya consolidada de JetSMART en Brasil, que incluye tres destinos altamente valorados por los viajeros chilenos: Río de Janeiro, con su vitalidad urbana; Foz de Iguazú, destacada por su patrimonio natural; y Florianópolis, preferida por su ambiente familiar, playas extensas y equilibrio entre descanso y panoramas culturales.

Respecto al anuncio, el gerente Comercial de JetSMART, Pablo García, señaló que “en JetSMART entendemos que a las personas les gusta viajar y descubrir nuevos destinos en Sudamérica. Estas nuevas rutas reflejan nuestro compromiso con seguir ampliando la conectividad, acercando a más pasajeros a las playas, culturas y experiencias que ofrece la región”.

Las nuevas rutas fortalecen el posicionamiento de JetSMART como un actor relevante en la conectividad regional, aportando alternativas adicionales para la movilidad aérea dentro de Sudamérica. La compañía opera actualmente más de 80 rutas nacionales e internacionales en nueve mercados, respaldada por una flota de aviones Airbus A320 y A321, una de las más jóvenes y modernas del continente.

JetSMART continúa consolidando su modelo ultra low cost, que ha permitido ampliar el acceso al transporte aéreo y conectar ciudades secundarias en toda la región. Respaldada por inversionistas como Indigo Partners y en alianza estratégica con American Airlines, la aerolínea proyecta seguir expandiendo su red y su capacidad operativa de cara a los próximos años.