Las blusas con texturas y encajes llegan para renovar los looks de media temporada, ofreciendo un giro fresco y cómodo

La tendencia Wrinkled demuestra que las blusas con acabados corrugados y encajes son el comodín perfecto para verse arreglada y cómoda al instante sin tener que darle tanta vuelta a qué ponerse cada día.

Cómo combinar la tendencia de texturas

Sumar estos diseños a tu closet es muy fácil debido a su versatilidad. Por ejemplo, puedes crear un conjunto ideal para la oficina combinando un pantalón sastre oscuro con una blusa blanca que tenga mangas acampanadas o detalles de encaje, logrando un contraste elegante y sofisticado.

Las opciones con amarras o estampados clásicos, como el cuadrillé, hacen un excelente contraste con el denim. Combinadas con unos jeans de corte recto, logran una estética fresca y perfecta para un panorama de fin de semana.

Si el objetivo es conseguir un look más producido, el secreto está en los complementos. Sumar accesorios sutiles pero elegantes, como aros minimalistas, un reloj clásico o una cartera de líneas estructuradas, eleva el diseño de la ropa manteniendo un equilibrio visual. La regla general para acertar es permitir que la textura actúe como el foco de atención, manteniendo las prendas inferiores en tonos neutros y diseños simples.