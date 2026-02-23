SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Las blusas con texturas y encajes llegan para renovar los looks de media temporada, ofreciendo un giro fresco y cómodo

    ¿Cuál es el truco para que un outfit deje de verse básico y pase a ser un look con estilo? La respuesta no está en llenarse de accesorios, sino en sumar textura.

    Por 
    Publirreportajes .
    Las blusas con texturas y encajes llegan para renovar los looks de media temporada, ofreciendo un giro fresco y cómodo

    La tendencia Wrinkled demuestra que las blusas con acabados corrugados y encajes son el comodín perfecto para verse arreglada y cómoda al instante sin tener que darle tanta vuelta a qué ponerse cada día.

    Cómo combinar la tendencia de texturas

    Sumar estos diseños a tu closet es muy fácil debido a su versatilidad. Por ejemplo, puedes crear un conjunto ideal para la oficina combinando un pantalón sastre oscuro con una blusa blanca que tenga mangas acampanadas o detalles de encaje, logrando un contraste elegante y sofisticado.

    Las opciones con amarras o estampados clásicos, como el cuadrillé, hacen un excelente contraste con el denim. Combinadas con unos jeans de corte recto, logran una estética fresca y perfecta para un panorama de fin de semana.

    Si el objetivo es conseguir un look más producido, el secreto está en los complementos. Sumar accesorios sutiles pero elegantes, como aros minimalistas, un reloj clásico o una cartera de líneas estructuradas, eleva el diseño de la ropa manteniendo un equilibrio visual. La regla general para acertar es permitir que la textura actúe como el foco de atención, manteniendo las prendas inferiores en tonos neutros y diseños simples.

    Encuentra la nueva colección Wrinkled en tiendas Tricot y en Tricot.cl y ponte al día con la nueva tendencia en blusas que combina comodidad y elegancia perfectas para tu día a día a tan solo $8.990.

    Más sobre:branded-paulaBlusasencajeslooksmedia temporadaTricot

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno
    Chile

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Con advertencias por el presupuesto y varios actores de reparto: las otras bilaterales de Educación de Cataldo y Arzola

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans
    Negocios

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    Frutas de Chile expresa “profunda preocupación” por alza arancelaria de Donald Trump y advierte sobre efecto en uvas

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    La alerta de Fabián Estay por la ola de violencia que sacude a México a meses del inicio del Mundial 2026

    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    Maximiliano Falcón se llena de críticas en el Inter Miami por una insólita acción en la MLS

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia
    Mundo

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Sucesión y fragmentación: Los posibles escenarios tras la caída de “el Mencho” en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio