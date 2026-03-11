¡ ¿Le tiró algo a la pelota?! Tenista argentino hizo inesperada actuación en el Challenger de Santiago

En estos tiempos uno sabe que en internet puede aparecer cualquier cosa, pero hay que confesar que pocas veces se ven actos extraños dentro de una cancha de tenis.

Así ocurrió en el Challenger de Santiago, donde el tenista argentino Andrea Collarini protagonizó un momento que rápidamente empezó a circular en redes.

Antes de sacar, tomó un spray y roció completamente la pelota con la que luego hizo el servicio.

La escena fue breve, pero lo suficientemente desconcertante como para dejar a varios mirando sin entender demasiado qué estaba pasando por la cabeza del deportista de 34 años.

El video se viralizó casi de inmediato y, como suele pasar, comenzaron las teorías, que van desde rituales propios del deporte a nuevas técnicas para conseguir algo diferente en la cancha.

Con muchas dudas por resolver, tanto Collarini como desde el Challenger no han dado explicaciones, pero ya es uno de esos momentos que quedará del Dove Men+Care Challenger de Santiago, torneo que seguirá disputándose hasta el 15 de marzo.