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    Lumière celebra su primer aniversario

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    Hay hitos que no solo marcan un calendario, sino que definen la personalidad de un espacio en la ciudad. Lumière Bistró, el restaurante que devolvió el brillo a la emblemática casa de los años 50 en la intersección de Av. Apoquindo con Puerta del Sol, cumplió su primer año de vida. Y fiel a su esencia —esa mezcla perfecta entre la calidez de la tradición francesa y la modernidad capitalina— decidió celebrarlo con clientes, colaboradores y vecinos.

    Fue una convocatoria que superó las 600 personas, transformando los tres niveles del recinto en un escenario vivo de celebración. Quienes asistieron esa noche no se encontraron solo con un restaurante, sino con una experiencia inmersiva. La arquitectura patrimonial de la casona, cuidadosamente recuperada por el Grupo VCH, se vistió de gala: la fachada y los interiores fueron bañados por los colores de Lumiere…., subrayando ese diálogo entre el pasado recuperado y el presente activo que ha convertido a Lumière en un lugar de encuentro para vecinos de Las Condes y ejecutivos del sector financiero.

    Tres niveles, un solo pulso ….

    La noche se desplegó verticalmente. Desde el primer nivel, con su icónico piso de damero blancos y negros, hasta el rooftop que se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más versátiles del sector oriente, el movimiento fue incesante. Dos DJs marcaron el ritmo desde las alturas, manteniendo la energía al máximo mientras la escalera de espiral —eje visual de la casa— servía de pasarela para una noche de encuentros.

    La propuesta gastronómica, liderada por el chef ejecutivo Fidel Zelada, salió de sus formatos habituales para adaptarse al dinamismo del evento. Fue un desfile constante de sabores: degustaciones de platos de autor que iban y venían, reflejando la filosofía de Zelada de una cocina “cercana, bien hecha y sin artificios”. Los asistentes pudieron disfrutar de ese sello que han hecho famoso al local: el respeto por el producto y la técnica francesa aplicada a ingredientes de primera calidad.

    La celebración contó con el respaldo de los socios estratégicos y sus Barras de Johnnie Walker, Santa Rita, Stella Artois y Tanqueray —entre otras— ofrecieron coctelería de autor y clásicos que maridan perfectamente con la atmósfera. La sofisticación del bar se mezcló con lo inesperado: entre la multitud donde aparecían magos que desafiaban la lógica, acróbatas que utilizaban los espacios de la casa como escenario y artistas que cautivaban con el fuego bajo el cielo de Las Condes, aportando un aire de espectáculo circense y onírico a la velada.

    Un año de consolidación

    Desde su apertura en abril de 2025, Lumière ha sabido capitalizar su entorno. No es solo un lugar de paso; es un destino. Sus diferentes salones, decorados con objetos vintage, fotografías antiguas y afiches de cine, regalan distintos registros que permiten desde un almuerzo de negocios privado hasta un brunch relajado de fin de semana con huevos benedictinos y café de especialidad.

    “Trabajamos para la gente”, suele decir el Chef…. Esa premisa se sintió más viva que nunca durante el aniversario. La cercanía del servicio, donde los garzones conocen a los comensales por su nombre, se tradujo esa noche en una gran comunidad celebrando el éxito de un proyecto que ya proyecta un crecimiento del 25% para el próximo año.

    El éxito de Lumière radica en saber habitar una casona de 1950 sin convertirla en un museo, sino en un organismo vivo. Su azotea, que durante la temporada de verano fue el epicentro del after office santiaguino, demostró en este aniversario que tiene la capacidad de transformarse y acoger grandes hitos urbanos.

    Al final de la jornada, entre las luces que teñían los muros de la casona y el eco de los últimos beats de los DJs, quedó claro que este primer año es solo el comienzo. Lumière ha demostrado que, en el corazón de Las Condes, el verdadero lujo no es solo la exclusividad, sino la capacidad de celebrar con fuerza, estilo y una cocina que siempre invita a volver. Una noche donde la casa se entregó por completo a sus invitados, confirmando que, en esta esquina de Santiago, la luz sigue más encendida que nunca…..

    Lumière Bistró

    Puerta del Sol 19, Las Condes

    Eventos y marcas: eventos.lumierebistro@gmail.com

    Reservas: Whatsapp: +56954517148

    Instagram (@lumierebistro.cl)

    Web: https://www.lumierebistro.cl/

    Más sobre:Lumiere Bristobranded-finde

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