    Prime Corredores de Seguros lanza “Tedevuelvo.cl”

    Esta nueva plataforma digital permite recuperar parte de la prima de seguros de desgravamen asociados a créditos de consumo y automotriz

     
    Prime Corredores de Seguros lanza “Tedevuelvo.cl”

    Prime Corredores de Seguros anuncia el lanzamiento de Tedevuelvo.cl, plataforma digital pionera que permite a los usuarios cambiar el seguro asociado a sus créditos y así recuperar “plata que no tenías contemplada”, promoviendo mayor transparencia, competencia y empoderamiento financiero entre los consumidores.

    Cristián Nieto, gerente general de Prime, destacó que el objetivo del proyecto es “empoderar a las personas a recuperar lo que les pertenece”, ya que miles de chilenos pagan seguros vinculados a créditos sin saber que pueden reemplazarlos por alternativas más económicas, manteniendo la misma cobertura y bajo un proceso regulado.

    Un servicio respaldado por la normativa vigente

    Tedevuelvo.cl opera en conformidad con la Circular 21-14 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece la obligación de devolver la prima no utilizada cuando un seguro asociado a un crédito es terminado anticipadamente. Gracias a esta base normativa, la plataforma gestiona todo el proceso de forma digital, simple y transparente.

    Prime Corredores de Seguros lanza “Tedevuelvo.cl”

    El usuario ingresa sus datos, conoce el monto aproximado que podría recibir y firma un mandato digital que autoriza a Prime a gestionar el cambio de póliza ante la entidad financiera correspondiente.

    Nosotros vamos al banco, pedimos la plata de vuelta, contratamos la nueva póliza y el cliente mantiene la misma cobertura. Todo en un proceso que no supera los 30 días”, explicó Nieto.

    Promoviendo la competencia en el mercado financiero

    El modelo de negocio se basa en la comisión obtenida por la contratación del nuevo seguro, sin costo adicional para el cliente. De esta manera, los usuarios siguen asegurados, pagan menos y recuperan dinero que ya habían desembolsado.

    “Le estamos metiendo competencia a los bancos, porque tradicionalmente las personas se quedan con la primera opción que les ofrece la institución financiera, por desconocimiento o falta de orientación”, añadió el ejecutivo. Según Prime, el potencial del mercado es significativo: más de cuatro millones de personas mantienen créditos y existen más de 1,7 millones de pólizas de desgravamen vigentes.

    Crecimiento proyectado y foco en la experiencia del usuario

    Tras una fase piloto con friends & family, Prime se prepara para el despliegue masivo de la plataforma, apoyado en campañas digitales y mejoras de usabilidad. La compañía proyecta 2.000 a 3.000 clientes mensuales en régimen, con un objetivo de largo plazo de 10.000 usuarios mensuales.

    Entre las funcionalidades destacadas se encuentran un sitio personalizado de seguimiento del proceso y un canal de WhatsApp que combina inteligencia artificial con asistencia humana, lo que permite a los clientes resolver dudas y acompañar cada etapa de forma cercana y eficiente.

    Compromiso con la educación financiera

    Tedevuelvo.cl nació como un beneficio corporativo dirigido a los trabajadores de empresas aseguradas por Prime, y hoy busca consolidarse como una herramienta de apoyo educativo para mejorar la comprensión financiera de los usuarios.

    Queremos que las personas entiendan mejor cómo funcionan los seguros y los créditos. El objetivo es devolverle plata a los ciudadanos y, así también, contribuir a un país más informado, justo y transparente”, concluye Nieto.

