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    Chilevisión llega en 4K a Claro y VTR: la televisión abierta, ahora con la más alta definición

    Noticias, entretención, estelares y grandes eventos deportivos podrán verse con una definición superior al full HD. Toda la programación de la señal abierta de Chilevisión, incluyendo grandes eventos como el Mundial, está disponible en 4K para los clientes de tv digital de Claro y VTR, marcando un hito para la televisión chilena.

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    Chilevisión llega en 4K a Claro y VTR: la televisión abierta, ahora con la más alta definición

    Cuando cada detalle importa, hay momentos de la televisión que se viven mejor: una reacción en vivo, una coreografía, la noticia de último minuto, una jugada que se repite una y otra vez. Gracias a un acuerdo que firmaron Chilevisión, Claro Chile y VTR, a partir de junio toda la programación de CHV está disponible en calidad 4K, lo que permite una experiencia de imagen superior, más nitidez, mayor profundidad y hasta cuatro veces más detalle que el full HD.

    Se trata de un nuevo paso en la evolución de la televisión en Chile y de un hito que combina la inversión tecnológica de las compañías: el trabajo de Chilevisión para producir y disponer su señal en calidad 4K, y la de Claro, para llevar esa experiencia a sus clientes de tv digital, con una definición que permitirá vivir experiencias más inmersivas, cercanas y envolventes. Esto incluye desde noticieros y matinal, hasta grandes eventos deportivos, como los 52 partidos del próximo Mundial FIFA 2026, donde cada jugada, cada definición y cada gol, se vivirá con mayor detalle.

    Esta noticia cobra especial relevancia en un mes marcado por grandes hitos televisivos, en que los hogares vuelven a reunirse frente a la pantalla para compartir contenidos deportivos en vivo, informarse y disfrutar de la entretención.

    “En Claro estamos impulsando una nueva generación de experiencias para el hogar. La combinación de televisión digital, fibra óptica y la señal de Chilevisión en 4K, permitirá a nuestros clientes disfrutar de sus contenidos favoritos con una calidad de imagen excepcional y un nivel de inmersión superior”, señaló Nicolás Sabando, vicepresidente Personas de Claro Chile.

    “En Chilevisión estamos convencidos de que la televisión abierta sigue evolucionando para estar cada día más cerca de las personas, especialmente en el actual escenario de alta competencia por la atención. Por eso, hemos invertido e innovado para que toda nuestra programación esté disponible en 4K, entregando una mayor calidad tanto en los contenidos como en la experiencia de quienes nos siguen.

    Este avance va más allá de la tecnología: forma parte esencial de nuestra promesa ‘Vamos Contigo’. Nos permite estar presentes con mayor cercanía y detalle en nuestros noticieros, programas de entretención y en las grandes transmisiones deportivas, como el Mundial FIFA 2026.

    Creemos que este es un hito relevante para la industria audiovisual chilena y esperamos que sea una propuesta de valor bien recibida tanto por nuestras audiencias como por los avisadores”, señaló Edgar Spielmann, presidente del directorio de Chilevisión, sobre este importante logro de la industria televisiva.

    Este nuevo beneficio de televisión 4K está disponible para clientes de Claro y VTR que cuenten con las condiciones técnicas necesarias: un televisor compatible con 4K y decodificador IPTV. Para disfrutar toda la programación, como Chilevisión Noticias, Contigo en la Mañana, Fiebre de Baile, entre otros, la señal estará disponible en el canal 710 de VTR y 557 de Claro durante todo el período mundialero.

    Más sobre:Claro VTRChilevisiónHDbranded-pulso

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