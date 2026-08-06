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    SIES 2026: Iplacex se consolida como la institución de educación superior online más grande de Chile

    El Informe SIES 2026 confirmó el crecimiento sostenido de la educación a distancia en Chile, que hoy representa el 15,1% de la matrícula total de pregrado. En este escenario, Iplacex alcanzó 58.358 estudiantes, un 16,6% más que en 2025, posicionándose como la institución de educación superior online más grande a nivel nacional.

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    SIES 2026: Iplacex se consolida como la institución de educación superior online más grande de Chile

    La educación superior online continúa ampliando su presencia en Chile, así lo evidenciaron las recientes cifras del Informe de Matrícula en Educación Superior 2026, elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), revelando que el estudio en modalidad online creció un 13,5% en comparación con el año anterior y representa el 15,1% del total de estudiantes de pregrado del país.

    En este escenario, Iplacex registró un alto volumen de estudiantes en modalidad online del país, alcanzando 58.358 matrículas de pregrado, lo que representa un aumento de 16,6% respecto de 2025.

    Detrás de este crecimiento también hay una realidad que trasciende a las cifras, donde cada vez más personas vuelven a estudiar porque el mercado laboral exige nuevas competencias, especialización y formación continua para acceder a mejores oportunidades de desarrollo.

    Para el rector de institución, Roberto Barriga, esta tendencia responde a una necesidad cada vez más evidente entre los trabajadores chilenos, siendo la modalidad online que hoy ofrece el instituto profesional la respuesta a esta realidad.

    “Casi la mitad de la fuerza laboral en Chile no tiene educación superior completa, por lo que hay una tremenda necesidad de formar a personas que son exigidas por sus entornos de trabajo y que buscan herramientas para seguir mejorando u optar nuevos cargos. La mayoría busca desarrollarse en el área en que están trabajando, pero otros buscan otros sectores para transformarse laboralmente”, afirmó el académico.

    Uno de cada tres estudiantes de Iplacex tiene más de 40 años

    El informe también evidencia un cambio en el perfil de quienes hoy optan por estudiar online. En Iplacex, el 33,5% de la matrícula de pregrado corresponde a personas de 40 años o más, una cifra que refleja el creciente interés de este grupo por continuar su formación profesional.

    La tendencia también se observa a nivel nacional. Según el informe, los estudiantes de 40 años o más superaron las 115 mil matrículas durante 2026, con un crecimiento de 12,4% respecto del año anterior. A ello se suma el grupo de entre 35 y 39 años, que alcanzó 80.911 estudiantes, un 6,4% más que en 2025, confirmando que cada vez más adultos incorporan la educación superior como una herramienta para proyectar su desarrollo profesional.

    A juicio del rector de Iplacex, estas cifras reflejan que la educación superior está llegando a perfiles que históricamente enfrentan mayores barreras para continuar su formación, ampliando sus oportunidades.

    “Estamos conscientes de cómo vamos abriendo puertas y dando acceso a las personas para que puedan estudiar. Desde ese punto de vista, la huella que dejamos es justamente eso: personas que tenían la ilusión de seguir formándose efectivamente lo puedan hacer, pudiendo aspirar a mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente”, aseguró Roberto.

    Barriga agrega que, en un contexto donde se ha sumado la tecnología, también se requieren nuevas competencias que redefinen el mercado laboral, contexto donde ampliar el acceso a la educación superior también significa preparar a más personas para participar activamente en esa transformación.

    “El hecho de entregar herramientas a las personas para que puedan aportar al crecimiento y transformación de los sectores es fundamental, especialmente en tiempos en los que la tecnología avanza y se necesita de gente competente que pueda ser protagonista de este cambio”, concluyó.

    Más sobre:Iplacexeducación superioreducación superior onlineChile

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