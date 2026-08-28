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    Fotos con movimiento y parpadeos corregidos: esa es la propuesta de IA del nuevo HONOR 600e que llega a Chile

    El dispositivo busca llevar la inteligencia artificial útil a la gama media, integrando funciones para transformar fotos fijas en video y arreglar tomas grupales de forma automática.

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    Fotos con movimiento y parpadeos corregidos: esa es la propuesta de IA del nuevo HONOR 600e que llega a Chile

    El desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la telefonía móvil ha atravesado distintas etapas, transitando desde asistentes virtuales de respuesta limitada hasta algoritmos de optimización fotográfica superficial. En este escenario, la oferta tecnológica busca crecientemente diferenciarse mediante aplicaciones funcionales orientadas a resolver limitaciones cotidianas de captura y edición técnica sin requerir intervención especializada del usuario.

    Con este objetivo, la firma HONOR formalizó el despliegue comercial en el mercado chileno de HONOR 600e, una alternativa perteneciente a su serie intermedia que consolida herramientas computacionales avanzadas bajo una arquitectura orientada a la utilidad práctica y el resguardo de la privacidad de datos local.

    Reconstrucción generativa y dinamización de escenas

    La característica técnica más destacada del dispositivo reside en la función Imagen a Video con IA 2.0. Impulsada por un modelo unificado multimodal, la plataforma analiza la estructura contextual de una fotografía estática —discerniendo elementos como vegetación, masa de agua, indumentaria o rasgos corporales— para reconstruir la escena y generar una secuencia de video fluida de entre 3 y 5 segundos. El sistema dispone de 19 plantillas preconfiguradas que operan sin costo adicional para el usuario y resultan aplicables tanto a capturas recientes como a archivos históricos almacenados en la galería.

    En el ámbito de la fotografía de grupo o eventos, el dispositivo integra una suite de edición inteligente orientada a la corrección de fallas mecánicas habituales. Mediante algoritmos de reconocimiento facial continuado y la captura previa de hasta 15 tomas por segundo, la herramienta “Ojos Abiertos IA” detecta y sustituye automáticamente parpadeos inoportunos, restituyendo la mirada óptima de los sujetos. Esta capacidad se complementa con un “Borrador IA” diseñado para la eliminación selectiva de elementos no deseados en el encuadre.

    Hardware optimizado e interfaz táctil dedicada

    En el plano del diseño y control físico, HONOR 600e introduce un botón lateral multifuncional con soporte para gestos táctiles. La pulsación directa permite la ejecución instantánea de la interfaz fotográfica sin requerir el desbloqueo previo del terminal. Asimismo, el deslizamiento vertical sobre el componente regula el zoom óptico/digital de forma progresiva o alterna entre nueve perfiles de colorimetría cinematográfica. En tareas de navegación general, el control activa sugerencias contextuales basadas en el contenido desplegado en pantalla.

    Posicionamiento en el mercado local

    El smartphone se incorpora a la familia 600 —donde ya participan las variantes estándar y Pro— ubicándose como la propuesta de entrada más accesible a la suite de inteligencia artificial de la marca. Su configuración busca equilibrar especificaciones técnicas sólidas con un valor comercial de $499.990, dirigiéndose a un perfil de usuario que prioriza soluciones operativas concretas por sobre especificaciones suntuarias.

    Con este lanzamiento, el segmento de gama media en Chile profundiza la integración de procesadores con NPU dedicada, democratizando capacidades algorítmicas que hasta hace poco se reservaban de manera exclusiva a los dispositivos de la franja superior.

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