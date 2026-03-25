Cenco Malls cerró una nueva y exitosa participación en Lollapalooza Chile 2026, consolidándose una vez más como uno de los actores más relevantes del festival. Con una propuesta que combinó música en vivo, experiencias inmersivas y espacios diseñados para acompañar al público durante toda la jornada, la marca reafirmó su vínculo con la cultura, el entretenimiento y las nuevas generaciones en el Parque O’Higgins.

En línea con el anuncio realizado por la productora Lotus, Cenco Malls se suma desde ya al inicio de la preventa de Lollapalooza Chile 2027, que comenzará el próximo 31 de marzo al mediodía, poniendo a disposición 15.000 descuentos exclusivos a través de su app Cenco Malls. Una iniciativa que refuerza su compromiso por acercar el festival a más personas y democratizar el acceso a uno de los eventos musicales más importantes del país.

Una experiencia que marcó Lollapalooza Chile 2026

Durante la edición 2026, Cenco Malls tuvo una presencia protagónica en el festival a través de los escenarios Cenco Malls Stage y Perry’s by Cenco Malls, por donde pasaron destacados artistas nacionales e internacionales, convocando a miles de asistentes durante todo el fin de semana.

Tras su exitosa participación en Lollapalooza Chile 2026, Cenco Malls anuncia beneficios exclusivos para sus clientes en la edición 2027

A esto se sumó una potente propuesta de experiencias al interior del parque. Bajo el concepto “El escenario es tuyo”, el stand de Cenco Malls en el sector general invitó a los asistentes a vivir el recorrido de un artista antes de subir al escenario, transformándolos en protagonistas por un momento y conectando emocionalmente con el espíritu del festival.

Entre las activaciones más destacadas estuvo la Cenco Malls Cam, que en su primera edición en Lollapalooza Chile se consolidó rápidamente como uno de los momentos más esperados por el público. Inspirada en la clásica kiss cam de los grandes eventos, durante los tres días recorrió al público del Cenco Malls Stage en busca de los fanáticos más entusiastas, premiándolos con acceso al sector VIP del escenario para disfrutar los shows desde una ubicación privilegiada.

Por su parte, el espacio de Cenco Malls en el sector Lounge se consolidó como un verdadero punto de encuentro dentro del festival, combinando música en vivo, descanso y experiencias exclusivas. Durante el fin de semana, sorprendió con presentaciones especiales de The Warning y Los Tetas, reforzando uno de los sellos que la marca ha construido en los últimos años: acercar la música a las personas en formatos más íntimos y memorables.

Comienza la cuenta regresiva para Lollapalooza Chile 2027

En esa misma línea, el pasado 18 de marzo, Lotus anunció oficialmente las fechas de Lollapalooza Chile 2027, que se realizará nuevamente en el Parque O’Higgins los días 12, 13 y 14 de marzo, junto con el inicio de la venta de entradas programada para el 31 de marzo.

Tras su exitosa participación en Lollapalooza Chile 2026, Cenco Malls anuncia beneficios exclusivos para sus clientes en la edición 2027

De cara a esta nueva edición, Cenco Malls volverá a acompañar a los fanáticos a través de su app, donde se habilitarán 15.000 descuentos de un 20% para la compra de entradas - distribuidos entre todos los tipos de pases desde Preventa 1-, con un máximo de cuatro tickets por usuario. Un beneficio exclusivo, limitado y sujeto a stock, que marcará el inicio de una nueva edición del festival más importante del país.