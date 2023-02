¿Dólar blue, oficial o usar tarjetas?: Las recomendaciones de expertos (y turistas) a chilenos para cambiar a pesos argentinos este verano

El mercado cambiario argentino es muy diferente al chileno. Siendo amables, es al menos confuso, por no decir caótico.

Poco acostumbrados a que el tipo de cambio frente al dólar tengan denominaciones distintas según el mercado en que se transan las divisas, los chilenos que por estos días pasan sus días de vacaciones en Argentina tienen que arreglárselas para entender qué movimientos conviene hacer, y qué tan seguro es realizar cambios de monedas de manera informal, con los riesgos que ello implica.

Para ello, preparamos una serie de puntos clave para entender cuáles son los mejores consejos para aprovechar de mejor manera el cambio de una moneda a otra y sacar partido a la fortaleza del peso chileno frente a su par trasandino.

Qué tipo de cambio mirar

Lo primero que se debe entender es que las distintas denominaciones de dólares en Argentina se deben a su alta informalidad cambiaria. De hecho, hay al menos 16 dólares distintos. Existe, eso sí, un tipo de cambio conocido como dólar MEP o “Bolsa”, porque responde al que ofrece el mercado financiero formal, principalmente bancos. Actualmente, su cambio es de 355,80 pesos argentinos por cada dólar.

Su precio es más cercano al dólar “blue”, que se cambia este jueves por $377. Su valor dista bastante del conocido como dólar oficial, que es el ofertado por el Banco de la Nación Argentina, y que por estos días se vende por 194,50 pesos de la nación vecina.

Y también existe el denominado dólar turista, actualmente situado en 389 pesos argentinos, pero tiene ciertas restricciones.

Con todo, para los expertos los mercados informales suponen importantes riesgos que se deben tener en cuenta. Sobre todo por el importante aumento de viajeros que están eligiendo ciudades trasandinas para pasar sus vacaciones.

“Hemos visto que ahora con más flexibilidades para viajar y la conveniencia del tipo de cambio, la demanda a este país está creciendo significativamente. Para este verano, estamos viendo un aumento de pasajeros a nuestros destinos de la Argentina en un 126% respecto al mismo período del año pasado, que contemplan las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y nuestra reciente apertura a Bariloche, única ruta directa entre la capital chilena y la ciudad trasandina”, dijo Jaime Fernandez, gerente de ventas de SKY.

¿Qué moneda llevar?

Las agencias de viaje son categóricas. Hay que priorizar el mercado formal. “Al igual que el gobierno del país vecino, recomendamos a los turistas que intercambien sus dólares en comercios establecidos”, señala Pedro Escobedo, gerente de Marketing y Alianzas de Viajes Falabella.

Misma visión ofrece Daiana Mediña, gerenta de Marketing de COCHA. “En Argentina existen diferentes tipos de dólar. Pero desde COCHA sugerimos, por motivos de seguridad para el turista, realizar la compra de las divisas a través de las entidades oficiales como casas de cambios autorizadas y bancos”, dice la ejecutiva trasandina.

Para aprovechar mejor el tipo de cambio, tampoco hay dudas. Hay que comprar dólares en Chile y cambiarlos en Argentina. Pero a la hora de elegir por cuál dólar cambiar, los consejos varían. Mediña dice que es preferible el oficial, que está cotizando “con tendencia a la alza en las últimas semanas”.

Escobedo acota que en el país vecino existen 16 tipos de cambio diferentes para el cruce, y llama a los chilenos a mirar con atención los distintos niveles.

“En primer lugar está el dólar turista que corresponde al dólar oficial minorista, sumado a los recargos por impuesto PAIS del 30% y la percepción del 45% a cuenta de ganancias o bienes personales y que se encuentra en comercios establecidos. Se puede considerar que este es el cambio ‘oficial’”, explica.

Esto último responde a una medida aplicada por el gobierno trasandino a mediados de 2022, que buscó hacer menos atractivo cambiar por dólar blue, que es el ofertado en las calles. Dicha medida equipara en cierta forma ambos tipos de cambio, con el límite mensual para turistas extranjeros de US$5.000 por mes. Para acceder a él, se debe presentar pasaporte o cédula de identidad, y la entidad debe estar regulada por el Banco Central argentino.

Pese a lo anterior, Escobedo reconoce que el dólar blue es más atractivo porque ofrece más pesos argentinos por cada unidad de la moneda norteamericana. “Sin embargo, cabe recordar que esta transacción se realiza en los mercados informales lo que aumenta el peligro de ser estafado”, enfatiza.

La experiencia de turistas

Nancyloreto Muñoz, periodista de 31 años, estuvo de viaje en diciembre por Buenos Aires. Optó por el dólar blue “con algo de temor, porque es algo informal”. Comentó que el cambio “convenía mucho”.

En enero volvió a visitar el país y entrega un detalle relevante para quienes aún no hayan comprado dólares en Chile. “Hay que escoger el que tiene la cara grande (en el billete)”. Recuerda que la diferencia entre el cambio oficial y el dólar blue hacía rendir el doble cada unidad de la divisa. “Te entregan aproximadamente el doble de plata y entonces tienes más poder adquisitivo, tienes más para comprar más cosas. No es que Argentina esté más barato. Hacía las conversiones y me daban precios a la mitad, o incluso a veces tres veces menos”.

Explica además que las casas de cambio informales están normalizadas. “La calle Florida en Buenos Aires, en pleno centro y a dos cuadras del obelisco, en la 9 de julio, está llenísima de tipos que ofrecen dólar blue. No es formal pero nadie lo fiscaliza. Si yo cambiaba al cambio oficial, no me iba a convenir”, remarca.

Coincide Gabriela Letelier, también periodista, de 33 años . “Lo más importante es llegar con dólares allá, y allá lo que más conviene es el dólar blue. Si cambias al oficial, es un tercio”, confidencia.

“Lo otro que se hace mucho es mandar pesos chilenos por remesas. Te lo cambian por un valor que rinde parecido al dólar blue, pero lo único es que te cobran por la transacción. Pero en las casas de cambio también puedes negociar. En Wester Union, por ejemplo, la tasa es fija y la comisión es de $11 mil. Siempre depende de cuánto mandes pero es más seguro. Lo más cómodo es que es inmediato”, detalla.

Enfatiza que es mejor no usar tarjeta porque el banco castiga el precio por doble. “En un momento nos quedamos sin efectivo, y cuando es un monto pequeño no se nota tanto, pero al pagar por una comida, que es lo más conveniente, terminamos pagando casi lo mismo que en Chile”, comenta.

Finaliza que para los turistas, actualmente se puede recuperar el pago de impuestos. Pero para ello hay que pedir boleta.