El plan de salida de Latam: los Cueto comprometen US$ 240 millones, Delta más de US$ 500 millones y Qatar Airways, US$ 1.000 millones

El camino ha sido largo y falta aún bastante para llegar al final. Si el 26 de noviembre Latam había anunciado finalmente, tras 18 meses de protección judicial en Estados Unidos, la fórmula de salida del chapter 11, en el comienzo de 2022 comenzó a ejecutar ese esquema. Este jueves, Latam anunció la suscripción de los compromisos formales con los principales accionistas y acreedores que respaldan el plan y que le permitirán a la compañía recaudar más de US$ 5.000 millones para financiar la era pos Covid 19.

En lo central, la empresa hará un aumento de capital por US$ 800 millones y emitirá tres líneas de bonos convertibles en acciones para allegar al menos US$ 4.642 millones adicionales.

El principal grupo de acreedores que respalda el esquema es representado por Evercore y esta semana comprometieron a respaldar totalmente el estratégico bono convertible clase C, el que contempla una emisión de US$ 6.816 millones. De esa cifra, Latam pretende conseguir nuevos fondos por US$ 3.269 millones y obtener en parte de pago créditos por US$ 3.547 millones, reduciendo así su carga financiera.

El otro grupo relevante son los accionistas principales, una tríada formada por el grupo Cueto, que actúa a través de su sociedad Costa Verde Aeronáutica; la aerolínea estadounidense Delta; y el grupo Qatar Airways. Los tres comprometieron dos cosas: suscribir al menos la mitad del aumento de capital por US$ 800 millones y la totalidad del bono convertible clase B por US$ 1.373 millones.

Además, respaldarán la colocación de los restantes US$ 400 millones del aumento de capital si el resto de los accionistas de Latam, quienes tienen derecho a participar en ambos instrumentos, no participan en la capitalización. A cambio, recibirán una retribución del 20% por ese compromiso adicional de US$ 400 millones.

Con ello, el primer compromiso de los socios -por la mitad del aumento de capital más los bonos convertibles- sumará al menos US$ 1.773 millones.

La triple alianza Cueto-Delta-Qatar comunicó al tribunal de Quiebras de Nueva York que analiza el caso los porcentajes mediante los cuales respaldarán los aportes de nuevos recursos (ver infografía).

Según uno de los anexos incorporados, Costa Verde Aeronáutica se compromete con el 13,54%, lo que equivale a US$ 240 millones del monto comprometido en las dos operaciones.

Delta Air Lines, en cambio, respalda la operación con el 29,03%, equivalente a US$ 514 millones; mientras Qatar Airways es el mayor soporte de la contribución de recursos, con el 57,43%, lo que exigiría un desembolso superior a US$ 1.000 millones.

La intención de los tres socios, detallada en los anuncios de fines de noviembre y negociada con los grandes acreedores, es que su participación futura sumada en la estructura accionaria de Latam Airlines no supere el 27% de las acciones.

Con esta distribución porcentual en el respaldo, los Cueto tendrían a futuro cerca del 3,7% de la futura Latam. Pero no será un porcentaje definitivo. La intención de Delta, Qatar y los Cueto es equilibrar un poco más sus proporciones, pero será difícil que los tres socios mantengan una participación paritaria de tres tercios cada uno, equivalente al 9%, lo que exigiría un aporte igualitario de unos US$ 600 millones. La distribución porcentual de sus aportes es preliminar y podría variar a futuro, dicen personas al tanto de las negociaciones.

Todo dependerá de las finanzas de cada socio y de su participación actual, la que dará derecho a las suscripciones preferentes de acciones futuras.

La familia Cueto es dueña hoy del 16% de Latam Airlines, pero sufrirá la misma y dramática dilución que todos los accionistas. El 100% de las acciones actuales representará tan solo un 0,1% de la futura Latam. Delta tiene 20%, que compró a fines de 2019, y Qatar Airways un 9,9%. Con los compromisos actuales informados por cada cual, los Cueto tendrían 3,6%, Qatar subiría a 15% y Delta a cerca de un 8%.

Para subir a futuro su participación, los Cueto deberán conseguir más recursos. En la negociación terminada esta semana los socios determinaron que las acciones futuras de Latam podrán ser prendadas para conseguir nuevo financiamiento, algo que tendrán todos los accionistas, incluidos los minoritarios, pero que en el caso de la triple alianza es especialmente útil para el grupo chileno, ya que Delta y Qatar tienen espaldas financieras suficientes.