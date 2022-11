Eléctrica que cayó en insolvencia arrienda activos y desata polémica en el sector

El sector eléctrico sigue haciendo gala de situaciones inéditas. A un mes de botar el contrato asociado al parque eólico Ibereólica Cabo Leones II, ante la imposibilidad de cumplir con la cadena de pagos en el mercado de corto plazo, la empresa del mismo nombre y su socia, GPD Solar Chile 2017 SpA, comunicaron el martes al Coordinador Eléctrico Nacional que el día anterior arrendaron por dos años sus activos a Enerbosch S.A., quien los reemplazará en sus obligaciones en el sistema.

El mercado está atento a la respuesta del Coordinador. Distintas fuentes coincidieron en que tanto la Comisión Nacional de Energía (CNE) como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) deben velar por el interés general y el cumplimiento de los contratos de buena fe y deben entregar señales al mercado en ese sentido, ante lo que consideran un mal precedente. Por ello, creen que quien opere esos activos debe presentar una nueva boleta de garantía.

“El Coordinador debe ser proactivo y solicitar a estas empresas antecedentes que fundamenten su solicitud. El tema es bien desafiante para la regulación actual, porque algunos actores están viendo hasta dónde pueden llegar”, enfatizó un ejecutivo del rubro generador.

Un abogado especializado en normativa eléctrica explica que la figura es legal y usualmente usada entre empresas del mismo grupo empresarial, pero hay que determinar cuál es el objetivo que se persigue. Mientras que un consultor acota: “Me parece que formalmente la figura es correcta, pero en términos reputacionales me parece mal para la industria”.

Daniel Salazar, director de la consultora energiE, dice que este mecanismo “sorprende y probablemente hace pensar que estamos en presencia de un problema no abordado a cabalidad por la regulación vigente. Y no me refiero a la operación física de los activos de generación sino a los contratos, obligaciones, y alcances de éstas. En este caso, el marco regulatorio de las licitaciones de suministro debería desincentivar este tipo de operaciones contractuales, mediante una regulación más profunda, que apunte a resguardar los intereses de los consumidores”. Salazar agrega que otro tema relevante es el alcance −o los bordes− de la suspensión del mercado de corto plazo, “lo que abre interpretaciones diversas, por lo tanto es otro tema que requiere definición regulatoria”.

Según la normativa, todo generador de más de 9MW debe participar como agente coordinado del mercado y sólo se puede eximir si lo reemplaza otro coordinado que ya participa en esa función. Pero en el sector creen que este es un artilugio de Ibereola y GPD para reincorporar activos que no pueden transar en el mercado porque quien los operaba, Ibereola Cabo Leones II, dejó se servir su contrato y pidió que le ejecutaran la boleta de garantía.

En el caso de Ibereólica, el reemplazo se producirá respecto del parque eólico Cabo Leones II en virtud del contrato de arrendamiento suscrito el 7 de noviembre entre ICLII (como arrendador) y Enerbosch (como arrendatario), el cual abarca la integridad de las instalaciones, “así como todas las facultades, obligaciones y responsabilidades que la normativa eléctrica asigna al coordinado de una instalación de generación interconectada al Sistema Eléctrico Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades que la normativa aplicable asigna a ICLII como propietario de la instalación en cuestión”.

Por su parte, GPD Solar Chile SpA comunicó al Coordinador que Enerbosch S.A. la reemplazará en calidad de coordinado del parque fotovoltaico San Pedro, de su propiedad. Para esto previamente GPG Solar Chile 2017 SpA e Ibereólica Cabo Leones II S.A. pusieron término anticipado y de común acuerdo al contrato de explotación de fuente de generación entre ambas, en virtud del cual CLII reemplazó a GPG como coordinado del PFV San Pedro.

Enerbosch fue creada en 2008 por Bautista Bosch Ostalé. A la fecha posee siete centrales minihidro, equivalentes a 10MW de potencia con una generación anual de 45 GWh, ubicadas entre las regiones del Maule y la región de los Ríos: Truful, Reca, Purísima, Maisan, Trailelfu, Galpón y Colorado.

Según cifras preliminares, el monto adeudado por Ibereólica Cabo Leones II al sistema asciende a $ 4.299 millones, de los cuales la boleta de garantía cubre $964 millones, con los que se remunerará a prorrata a 1.014 empresas acreedoras. Como mayor acreedor aparece Guacolda Energía SpA, con $272 millones (6,34% del total), de los cuales recuperaría solo $61 millones brutos, seguida por la Empresa Eléctrica Cochrane SpA, con $251 millones, a la que se le pagarían $56 millones. Los otros tres montos más grandes corresponden a Tamakaya Energía SpA, Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. y Colbún S.A.