Empresa australiana confirma negociación con Codelco por proyecto de litio en el Salar de Maricunga

“Lithium Power confirma que está en conversaciones con Codelco sobre una potencial transacción”, reportó este jueves la compañía, dueña del proyecto Salar Blanco, en una comunicación a inversionistas. La confirmación obedece a una publicación de Pulso de este domingo que reveló los acercamientos de Lithium Power con Codelco. En los días siguientes, el precio de la acción de la compañía que transa sus acciones en la bolsa australiana subieron y fue consultada oficialmente por el precio de sus títulos.

Codelco tiene la mirada puesta en tres salares para ingresar al negocio del litio. En el Salar de Atacama, el mayor yacimiento del mundo, está en negociaciones con SQM; en Pedernales, tiene derechos mineros por el 100% de la superficie, pero está lejos aún de iniciar exploraciones; y en Maricunga, donde tiene pertenencias y acaba de terminar su primera campaña de exploraciones, está en conversaciones con otros actores presentes en ese depósito.

Uno de ellos es Salar Blanco, el proyecto de Lithium Power que es hoy el más avanzado en su desarrollo: a diferencia de Codelco, Salar Blanco tiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, que es el trámite más engorroso de un proyecto minero de este tipo. Codelco tiene cerca de 2.500 hectáreas en pertenencias mineras en Maricunga, la misma cifra que tiene Salar Blanco. Sin embargo, la ventaja de Codelco es contar con un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), otorgado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2018. La estatal ha sostenido que en ese salar hay cerca de 40 empresas con derechos y que es imposible desarrollar un proyecto con tantos actores, por lo que debe se debe producir una consolidación. Entre ellas, está SQM, que registra pertenencias por 6.000 hectáreas, aunque todas son posteriores a 1979, lo que, según la minera estatal, no las habilita para explotar litio en ese yacimiento.

“En esta etapa, las conversaciones entre Lithium Power y Codelco son incompletas y no se ha llegado a ningún acuerdo sobre los términos”, precisó Lithium Power en su comunicación.

Tal como reveló Pulso el domingo, la junior australiana reveló que Codelco está realizando un due diligence sobre Salar Blanco. “Lithium Power señala que no hay certeza de que las conversaciones con Codelco conduzcan a la consumación de una transacción”, dice la empresa, en cuya propiedad participa el empresario chileno Martin Borda, con un 31% de las acciones. Borda es vicepresidente de Multiexport y compró pertenencias en Maricunga hace ya una década, las que luego integró en el proyecto de Lithium Power.

Hasta el viernes pasado, la empresa internacional tenía una capitalización cercana los US$ 100 millones (147 millones de dólares australianos, según registraba en su página web). Esta mañana, el valor ya había subido hasta 220 millones de dólares australianos, unos US$ 150 millones.

La australiana informó esta madrugada que en esta operación trabaja con Canaccord Genuity (Australia) Limited como asesor financiero y a Ashurst Australia como asesor legal.

Codelco, mientras, fichó para el negocio de Maricunga al banco de inversiones Rotchschild.

“En relación al anuncio de Lithium Power International Limited sobre las conversaciones entre Codelco y LPI por una posible transacción que involucre a ambas compañías, cabe señalar que LPI es una empresa de desarrollo de litio que cotiza en la Australian Securities Exchange y que tiene un enfoque principal en el desarrollo del Proyecto Maricunga en el norte de Chile”, describió Codelco en su respuesta a Pulso, consultada por el anuncio.

“Es importante destacar que cualquier transacción está sujeta a completar el proceso de due diligence y no hay certeza de que se concrete un acuerdo. Codelco no hará más comentarios en este momento”, agregó la firma.

Concentración e inversión

Maricunga tiene una concentración de litio de 1.073 miligramo por litro, según las exploraciones realizadas por Codelco, la segunda más alta del mundo. En comparación, Salar de Atacama tiene más de 2.000 milígramos por litro. Sin embargo, el tamaño del Salar de Atacama es de 280 mil hectáreas versus las 14 mil hectáreas de Maricunga.

En el proyecto Salar Blanco, Lithium Power ha señalado que ha invertido hasta ahora unos US$ 70 millones y que el desarrollo de un proyecto para producir hasta 20 mil toneladas de carbonato de litio al año requerirá una inversión de US$ 626 millones, monto que, si fructifican las intenciones de Codelco, deberá definir cómo financiar. Una opción sería incorporar socios estratégicos en este proyecto, que aporten financiamiento y know how.

Codelco y Lithium Power tuvieron hace años un acuerdo preliminar para asociarse en Maricunga, pero luego los términos de ese convenio caducaron y no fueron renovados. Ahora las partes volvieron a estrechar relaciones tras el anuncio de la estrategia nacional del litio.