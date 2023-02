Exxon alcanzó en 2022 el mayor beneficio anual de su historia: US$ 55.700 millones

Exxon Mobil Corp. obtuvo el año pasado el mayor beneficio anual de su historia, aprovechando la subida de los precios del petróleo para resucitar su estatus como una de las empresas más prósperas de Estados Unidos y borrar miles de millones de dólares de pérdidas incurridas durante la pandemia.

En sus resultados trimestrales del martes, la mayor petrolera estadounidense registró unos beneficios anuales récord de US$ 55.700 millones en 2022, superando a grandes bancos, gigantes tecnológicos y fabricantes de vacunas. Entre las empresas que han reportado ganancias en el cuarto trimestre, sólo Apple Inc. y Microsoft Corp. han superado las ganancias de Exxon en el año fiscal 2022 hasta el momento, y sólo la matriz de Google, Alphabet Inc., se prevé que registre un mayor rendimiento, según un análisis de The Wall Street Journal.

El botín de Exxon marca un giro después de que perdiera una histórica lucha de poder en 2021 contra la firma de inversión Motor No. 1, que censuró las finanzas de Exxon y argumentó que no tenía una estrategia a largo plazo. Un colapso del mercado del petróleo en 2020 provocó la primera pérdida anual de Exxon en al menos cuatro décadas, de más de US$ 22.000 millones. Ese año fue expulsada del índice industrial Dow Jones, tras casi un siglo en él, y sus acciones cayeron hasta un 55%.

El año pasado, los precios del petróleo y el gas se dispararon en todo el mundo ante la irrupción de las fuerzas rusas en Ucrania y el aumento de la demanda por la recuperación de las economías mundiales. Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron hasta alcanzar un promedio nacional récord de unos US$ 5 el galón, mientras los mercados se enfrentaban también a la pérdida de varias refinerías de petróleo al iniciarse la pandemia en 2020.

Las acciones de Exxon subieron cerca de un 80% en el año, la cuarta mayor revalorización bursátil del índice S&P 500, sólo por detrás de las petroleras Occidental Petroleum Corp., Hess Corp. y Marathon Petroleum Corp. según datos de Dow Jones. Exxon también recaudó US$ 76.800 millones en efectivo de sus operaciones, sólo por detrás de Apple y Microsoft hasta ahora, según S&P Global Market Intelligence.

El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, afirmó que el mundo seguirá necesitando petróleo y gas natural mientras siga careciendo de alternativas competitivas y menos contaminantes. Añadió que los movimientos de algunos de sus competidores para retirarse de las inversiones en combustibles fósiles han dado a Exxon una oportunidad para invertir y desarrollar ventajas en sus negocios de extracción de petróleo y gas y venta de combustibles.

“Estamos invirtiendo de manera insuficiente como industria en este espacio, y en un negocio de agotamiento, no estamos manteniendo ese agotamiento”, dijo Woods durante la conferencia telefónica trimestral de la compañía. “Te encuentras en mercados ajustados”, agregó.

Motor N º 1, la firma de inversión que derrotó a Exxon en una batalla por poderes en 2021, ha adoptado más recientemente un enfoque más amigable con la industria petrolera. El fundador Chris James trabajó con las empresas en materia de emisiones el año pasado, y dijo que la firma estaba buscando “pasar del apodo de activista”.

Woods aseguró que el margen de beneficio neto de Exxon ha aumentado al 14% el año pasado desde el 10% en 2012, ya que se centró en sus proyectos más lucrativos y trabajó para controlar los costos de producción.

Woods ha citado las inversiones de la empresa en Guyana y la cuenca del Pérmico, el principal yacimiento petrolífero de Estados Unidos a caballo entre el oeste de Texas y Nuevo México, como motores de crecimiento de la producción de petróleo de la empresa, así como una reciente ampliación de la capacidad de 250.000 barriles al día en su refinería de Beaumont, Texas. Exxon afirmó que el año pasado aumentó la producción en la región del Pérmico y Guyana en más de un 30%.

La compañía señaló que su rentabilidad sobre el capital empleado alcanzó el 25% el año pasado, su tasa anual más alta desde 2012, y su rentabilidad total para los accionistas fue del 87%. Sus ingresos totales para todo el año aumentaron hasta US$ 413.700 millones, frente a los US$ 285.600 millones del año anterior.

En el cuarto trimestre, Exxon obtuvo unos beneficios de US$ 12.800 millones, frente a los US$ 8.900 millones del mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción de la empresa en el cuarto trimestre se situó por debajo de las expectativas de Wall Street, en US$ 3,09 por acción, frente a los US$ 3,28 por acción previstos, según FactSet.

Las acciones de Exxon subieron alrededor de un 2% tras el anuncio de los resultados el martes.

Exxon indicó que registró los denominados elementos identificados desfavorables por valor de US$ 1.300 millones relacionados con el aumento de los impuestos de la industria petrolera europea y el deterioro de activos. Este impacto se vio compensado por ajustes puntuales relacionados con la expropiación por parte de Rusia de la participación de Exxon en el proyecto de petróleo y gas Sakhalin-1, en el Lejano Oriente ruso, que operaba desde la década de 1990.

En términos de beneficios, Exxon, con sede en Irving (Texas), superó en 2022 a JPMorgan Chase & Co., Johnson & Johnson y Verizon Communications Inc., entre otras. Su beneficio ese año también fue mayor que las ganancias previstas de empresas como Pfizer Inc, la matriz de Facebook Meta Platforms Inc y Amazon.com Inc. Amazon ganó la cifra récord de US$ 33.400 millones en 2021, pero se espera que registre pérdidas anuales.

Los altos precios del petróleo impulsaron las ganancias de toda la cosecha de empresas estadounidenses de esquisto, operadores de oleoductos y empresas de servicios de campos petrolíferos activos en la perforación y el fracking, con varios productores públicos de petróleo reportando una generación trimestral récord de flujo de caja libre. Al 30 de enero, el sector energético del S&P 500 había subido un 37% en un año, superando a todos los demás segmentos del índice en el mismo periodo. En el mismo periodo, el índice S&P 500 bajó un 9%.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron un promedio nacional récord de unos US$ 5 el galón el año pasado, a la vez que subían los precios del petróleo y el gas en todo el mundo. FOTO: MATTHEW BUSCH/ BLOOMBERG NEWS

El beneficio anual de Exxon, de US$ 55.700 millones el año pasado, superó en más de US$ 10.000 millones el récord anterior de US$ 45.200 millones, establecido en 2008.

La semana pasada, Chevron, el rival más cercano de Exxon, registró un beneficio histórico de US$ 35.500 millones el año pasado, con lo que sus ganancias no están muy lejos de las de Exxon y JPMorgan en la lista de las empresas estadounidenses más rentables del año pasado, según el análisis del Journal.

Se trata de un giro notable para un sector al que se daba por muerto hace dos años. La histórica caída de la demanda de energía al inicio de la pandemia en 2020 llevó a las empresas a dejar inactivas cientos de plataformas de perforación, recortar miles de millones en gastos y cerrar pozos que producían millones de barriles de petróleo al día, esto último después de que los precios del crudo se situaran brevemente en negativo en abril de 2020. Empresas de esquisto como Chesapeake Energy Corp. y Whiting Petroleum Corp. se declararon en quiebra junto con docenas de otras.

Los inversores institucionales han ganado dinero evitando el sector de la energía durante años, según los inversores. Pero el endurecimiento de la oferta mundial de energía el año pasado ha llevado a algunos a reconocer el papel de la industria petrolera estadounidense en el mantenimiento de la estabilidad de los precios mundiales de las materias primas, sostuvo Tomas Ackerman, cofundador y socio de la firma de inversión Carnelian Energy Capital. Aun así, los inversores siguen sintiéndose perjudicados por los malos resultados de las empresas petroleras y gasísticas estadounidenses a lo largo de los años, y siguen siendo reacios a invertir, afirmó.

“No hemos visto al generalista saltar a la energía a lo grande”, comentó Ackerman. “El rendimiento de Exxon y Chevron refleja lo que está ocurriendo con los precios de las materias primas, y el hecho de que los precios del petróleo son elevados porque no tenemos suficiente oferta mundial”, añadió.

Pero Ackerman dijo que las empresas han cambiado sus prioridades, centrándose en la rentabilidad para los accionistas y la generación de flujo de caja libre, lo que ha ayudado a las empresas energéticas que cotizan en bolsa a ser más atractivas para los inversores institucionales.

Al mismo tiempo, los beneficios históricos de Exxon y Chevron las han expuesto a duras críticas por parte de la administración Biden. En junio, el Presidente Biden dijo que Exxon “ha ganado más dinero que Dios este año”, y funcionarios estadounidenses han criticado a las petroleras por centrarse en devolver beneficios a los accionistas en lugar de bombear más petróleo y gas mientras los estadounidenses sufrían en los surtidores.

En respuesta, las petroleras han destacado sus inversiones. La directora financiera de Exxon, Kathryn Mikells, detalló que en 2022 la producción de petróleo y gas de Exxon aumentó en 25.000 barriles equivalentes de petróleo al día, a pesar de los miles de millones en desinversiones y de la medida del Kremlin de eliminar la participación de Exxon en el Sakhalin-1. Sin esos cambios, la producción de la empresa habría aumentado en 140.000 barriles equivalentes de petróleo al día, aseguró.

“Invertir en el negocio es más importante que nunca”, enfatizó Mikells. “El mundo necesita más oferta”, concluyó.