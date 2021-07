Gerente de Microsoft Chile tras apoyo a matrimonio igualitario: “Me encantaría que más organizaciones se sumen... ojalá la ley se apruebe en el Congreso”

Un paso importante dio el proyecto de matrimonio igualitario este martes en el Congreso. La Comisión de Constitución del Senado dio el visto bueno a casi un mes de que se concretara el requerimiento de suma urgencia por parte del gobierno. En medio de este debate, Microsoft Chile y otras empresas decidieron apoyar la iniciativa hace algunas semanas. El gerente general de la compañía, Sergio Rademacher, conversó con Pulso TV acerca del tema y dijo que espera que más organizaciones se sumen a la que califica como una ley muy relevante para el país.

“Fuimos un grupo de compañías que tomamos un primer paso, que fuimos más allá de lo que tradicionalmente se ha hecho, manifestando nuestra opinión por convicción de que es un tema tremendamente importante para la sociedad. Vimos la reacción de muchas organizaciones que después aparecieron en redes sociales y hago la invitación a que más organizaciones se sumen, este es un tema tremendamente importante que, al final del día, nos va a llevar a tener una sociedad mucho más justa. Me encantaría que más organizaciones se sumen y creo que es algo que va a ir ocurriendo con el tiempo, y ojalá que la ley se apruebe en el Congreso y poder celebrar en un tiempo más que tenemos un país donde todos tenemos igualdad de derechos”, dijo Rademacher.

El ejecutivo sostuvo además que es importante que las empresas se manifiesten sobre este tipo de materias, ya que la sociedad espera conocer sus posturas.

“Creo que quedó atrás el tiempo en el cual las organizaciones podían aspirar a ser una entidad en la que la rentabilidad era el único objetivo que tenía, ese tiempo ya se acabó. Los empleados y los consumidores esperan que las organizaciones tengan principios y valores, y que los declaren abiertamente, y cuando llega el momento clave, uno esperaría que alguien defienda su postura. Esperaría que quizás esto fue la primera vez, pero que se repita más y más como ocurre en otros países”, señaló.

Así nació “Sí, quiero”

El gerente general de Microsoft Chile estuvo detrás de la campaña “Sí, quiero”, un inserto en El Mercurio y en redes sociales donde junto a un grupo de importantes compañías declararon abiertamente su apoyo al matrimonio igualitario. Sergio Rademacher indicó que el apoyo de otras organizaciones fue muy grande y que se obtuvo a una velocidad importante.

“Si bien esto partió en el equipo de liderazgo de Microsoft, finalmente contactamos a más organizaciones que sabíamos que tenían un profundo compromiso con la diversidad e inclusión. Tuvimos un tremendo apoyo muy rápido, esto fue prácticamente en 48 horas que se dio el apoyo y terminó con esta campaña que tuvo una muy buena recepción por parte del público”, contó el ejecutivo.

Asimismo, dijo que lo que los motivó a hacer esta campaña es que “las organizaciones están compuestas por personas, las empresas están compuestas por personas, y tal como las personas tienen principios y valores, las empresas tienen principios y valores. En ese sentido, en el caso de Microsoft y otras compañías también, la diversidad e inclusión son un valor fundamental. Es importante cuando hay conversaciones que son clave, que son muy relevantes para el país, creo que es el momento en el cual las organizaciones tiene que hacer valer sus principios y valores”.

Fue la primera vez que un grupo de empresas operativas en Chile y con el apoyo de AmCham (Cámara Chileno Norteamericana de Comercio) se pronunció sobre un tema del debate público. En esa línea, el ejecutivo de Microsoft explicó que el apoyo fue transversal y que hubo empresas que no alcanzaron a estar en la campaña, pero que se unieron después por redes sociales.

“Yo diría que el apoyo fue unánime, no hay ninguna organización de las que contactamos al comienzo que haya dicho no puedo o no quiero. Lo que sí ocurrió es que algunas organizaciones no alcanzaron a tener todas las aprobaciones en el momento en que salió la publicación. También nos jugó un poco en contra que esto fue un fin de semana largo, pero hubo más compañías que se quedaron en el camino para justamente aparecer en la publicación, pero después adhirieron en redes sociales. Volviendo al tiempo, la rapidez con la cual las compañías se pronunciaron a favor de esto habla del tremendo compromiso que tenía cada una de las organizaciones firmantes en la declaración”, aseguró.

Por otro lado, aclaró que el apoyo al matrimonio igualitario fue abordado con la matriz de la empresa y que hubo una respuesta positiva, y descartó que haya activismo político o un lavado de imagen detrás de una campaña como ésta.

“Creo que en todos los temas sensibles siempre habrá distintas posiciones y es inevitable. Más importante que enjuiciar por un mensaje, es enterarse de las políticas de las compañías que adhirieron a este mensaje (...) La sociedad es tremendamente diversa, pero la inclusión es una decisión que tienen que tomar las organizaciones para generar un clima en el cual todas las personas se sientan parte de un equipo de trabajo”, dijo.

Y agregó que “yo diría que es activismo corporativo y es algo que ha ocurrido históricamente, y de alguna u otra manera las empresas han ayudado a impulsar cambios. Tenemos casos, por ejemplo el de Walmart en EE.UU., que cuando ocurrieron ciertos ataques con armas dejó de vender estos fusiles (...) Todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y creo que eso nos va a ayudar a tener una sociedad mucho más positiva”.

Situación país e inversiones

Luego que el Banco Central pusiera una señal de alerta en su último Informe de Política Monetaria con respecto a la incertidumbre política, el gerente general de Microsoft Chile afirmó que la compañía sigue apostando por el país a largo plazo.

“Nosotros llevamos 30 años en Chile y queremos estar al menos 30 años más en Chile, por lo tanto estamos en el largo plazo. Creo que si bien estamos en un momento de incertidumbre, hay elementos muy positivos en esto. Lo primero, que Chile haya sido capaz de canalizar el descontento a través de un proceso institucional. Como inversionista extranjero es muy importante la canalización a través de los mecanismos que tengamos. Creo que es positivo la diversidad que se vio en los constituyentes. Lo importante y mirando hacia adelante, son elementos como tener claras las reglas del juego, el respeto a las instituciones, independencia de los poderes, etcétera, son elementos que los inversionistas están mirando y en la medida que eso lo respetemos va a ser una tremenda oportunidad que nos va a permitir proyectarnos en el Chile del futuro”, indicó.

Añadió que más allá de los temas que actualmente se discuten en el país y del proceso constituyente, los planes de inversión de Microsoft en Chile siguen intactos.

“No hemos cambiado nuestros planes de inversión, seguimos creyendo en Chile. Si bien cuando uno está muy metido en la contingencia hay muchas opiniones distintas, estamos al comienzo del proceso constituyente y en la medida que vaya avanzando el tiempo estoy convencido que las posiciones se van a ir acercando, se van a comenzar a lograr los acuerdos y va a ser un resultado positivo. Estamos atentos a lo que está ocurriendo, pero esto no va a cambiar nuestros planes de inversión ni en el corto ni en el mediano plazo”, concluyó.