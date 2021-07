Las monedas escasean en el país, pese a que se han acuñado más... ¿qué pasa con los billetes?

La escasez de monedas ha preocupado al comercio y ha llevado al Banco Central a lanzar la campaña #usa tus monedas. Desde el ente rector, afirman que esta situación se debe a un cambio de hábito a causa de la pandemia, y que la solución no pasa por acuñar más monedas, sino que estas vuelvan a circular con normalidad en la economía local.

“La conclusión que tenemos acá y en otros países es que la gente perdió el hábito estando en sus casas, se usó mucho el comercio online, se acostumbró a otros medios de pago. Es perfectamente posible y las monedas quedaron ahí, no hubo vacaciones o mucha gente no salió de vacaciones, mucha gente también ahorraba en frascos, no hubo Teletón física, no ha habido colectas, se han eliminado procesos que eran muy virtuosos como los jóvenes que trabajaban en el supermercado, hoy no hay jóvenes que embolsan en el supermercado por la pandemia, pero genera este problema (...) no es que escaseen las monedas, hay unas 500 monedas por persona, el problema es que no están circulando”, dijo la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú a Pulso TV.

Y agregó que “hemos acuñado desde el año pasado cuando comenzaron los indicios de esto, desde abril del año pasado, empezamos a aumentar nuestras compras de monedas, hicimos tres compras adicionales, en abril, agosto y enero de este año, volúmenes grandes, volúmenes importantes de monedas nuevas, y las hemos ido entregando a lo largo del tiempo, pero en la medida que no circulen no sirve, es como si se cayera un saco que está roto abajo”.

La gerente tesorera no descartó, además, realizar un estudio para ver por qué dejaron de circular las monedas en el país.

“Algo hemos hecho, pero muy informalmente, porque igual un estudio nacional es lento de hacer, y no sé si nos entregará demasiada información, tenemos contemplado hacer un estudio ahora, pero lo que está pasando en Chile, está pasando en otros países, como en Estados Unidos. La campaña nuestra es muy similar a la de EE.UU.”, señaló.

El caso de los billetes

La gran pregunta que surge ante la escasez de monedas, es qué está pasando con los billetes en el país. Si bien desde el Banco Central reconocen que la demanda ha aumentado de forma considerable debido a los retiros de fondos previsionales y las ayudas económicas que proporciona el Estado, por ahora el abastecimiento estaría asegurado, y no se ha contemplado traer nuevamente billetes vía aérea, como se requirió el año pasado.

“Por ahora no está considerado, nosotros tenemos un plan de ingreso de productos bien ordenado en el tiempo, previendo un poco esto, hacemos proyecciones a un año también, entonces ahí vamos ajustando las compras, y esperamos que no sea necesario. Lo del año pasado fue bastante excepcional”, dijo.

Asimismo, explicó que “el año pasado tuvimos un aumento de demanda desde fines de 2019, también hicimos compras adicionales de billetes, y ya con los primeros retiros del 10% también hubo una presión tremenda. Ahí hicimos como excepción de traer estos billetes de urgencia que venían en avión. Hemos organizado compras adicionales y traerlas cada cierto periodo para tener cubiertos este abastecimiento que necesitamos tener de acuerdo a todas las demandas que hemos tenido. Hemos podido cumplir con las demandas con harto esfuerzo y paciencia de hartos bancos que son los más demandantes. La demanda de billetes también ha sido históricamente altísima, récord, aunque tiene la gran diferencia con respecto a la moneda, que el billete se utiliza como ahorro”, sostuvo Feliú.

“El caso de las monedas la demanda es altísima y no la podemos cubrir, porque la brecha es demasiado grande, y es porque las monedas salieron y están afuera y no se usan. El caso de los billetes se usan, entonces hay un ciclo que vuelven los billetes, y ciclo del efectivo del billete es mucho más virtuoso en nuestra economía que el de las monedas”.