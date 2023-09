Nivel de adaptación tecnológica de comercio minorista cae luego de fuerte aceleración en pandemia

De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a raíz de la pandemia hubo una fuerte aceleración en la incorporación de tecnología en el sector del comercio, lo que se ha normalizado en el periodo siguiente, pero continúa en niveles positivos y con innovación constante, sobre todo en las empresas de mayor tamaño.

Esto se evidencia a través del índice elaborado por el Departamento de Estudio del gremio, que toma valores entre -100 y 100 puntos, donde 0 implica nivel neutro, sobre cero avance y bajo cero un retroceso. En julio alcanzó un promedio de 7,1 puntos para el comercio minorista, hoteles y restaurantes.

Para esta medición la CNC encuestó a 505 empresas, de las cuales un 40,8% califica su nivel de tecnología como alto, un 37% como medio, y un 22% como bajo. “Sin embargo, se ven grandes diferencias según tamaño de empresa donde sobre el 50% de las medianas y grandes se autoevalúan en un nivel alto”, explica el gremio.

En cuanto al avance en esta materia durante los primeros seis meses del año, sólo un 26,4% de las empresas aumentó el apoyo tecnológico, mientras que un 67,6% lo mantuvo. Por otra parte, un tercio incrementó el uso de nuevas formas de venta e interacción con los clientes y un 36,7% aumentó las capacitaciones a sus trabajadores por motivos tecnológicos.

De esta forma, la mayoría de las empresas (58%) destacan el impacto positivo de la tecnología en el negocio, lo que aumenta significativamente en grandes empresas (72,1%).

Desglose por subsectores

Más en detalle, el informe muestra que el subsector que lidera con un mayor índice son las Tiendas por Departamento y Supermercados, con 22,6 puntos que, si bien está muy por sobre el promedio, ha caído más de 10 puntos en comparación al primer mes de este año, cuando rondaba los 40 puntos. Pese a esto, en el segmento un 66,7% de las empresas se posiciona en un nivel alto, y un 0% en un nivel bajo. Además, un 79,2% señala que aumentó su apoyo tecnológico.

A este subsector le siguen otros negocios al por menor con un índice de 7,5 puntos. “Cerca de un tercio aumentó el apoyo tecnológico el primer semestre de este año, pero en temas laborales no avanzó mucho. Hacia adelante este grupo destaca en la adquisición de tecnologías digitales, donde un 25% de las empresas ve aumentos”, explicaron desde la CNC.

El sector de la Compra Venta de Automóviles por su parte, si bien un 46,4% califica su nivel tecnológico como alto y 39,3% como medio, marcó al cierre de julio 6,5 puntos, experimentando una fuerte caída respecto a enero. Esto se explica porque “aumentaron fuertemente el apoyo tecnológico en su quehacer diario durante la segunda mitad del año pasado y también incrementaron el uso de nuevas formas de venta e interacción con el cliente que impliquen tecnologías, por lo que este 2023 pasa a ser un año de mantención de lo adquirido más que de nuevas incorporaciones tecnológicas”, precisó el gremio.

Venta de autos nuevos en Auto Plaza sur

Los Hoteles y Restaurantes son el subsector que tiene un índice más bajo, sumando 4,1 puntos, lo que se mantiene respecto al periodo anterior. En este grupo sólo un 27,3% de las empresas califica su nivel tecnológico como alto, mientras que un 36,2% señala que es bajo. “El rubro destaca por no innovar mayormente en los niveles de tecnología de su quehacer diario. Sin embargo, se ven mejores perspectivas a futuro, aumentando el porcentaje de empresas que piensan hacer avances tecnológicos en este segundo semestre”, detallaron desde la CNC.

En términos generales, un 74,7% de las empresas encuestadas apunta a mantener los niveles de tecnología física ya adquiridos y un 20,3% cree que aumentará durante el segundo semestre lo que está en línea con los resultados obtenidos de la medición en enero “dando cuenta de un constante avance en este punto en un porcentaje de empresas del sector”, señaló la CNC.

Por su parte, un 68,7% de las empresas no cree que durante el segundo semestre implementen nuevas tecnologías digitales (software de programación, chat bots, scan and go, automatización o tecnología de nube), pero un 25% sí anticipa aumentos.

Finalmente, desde la cámara señalaron que no ven efectos en el reemplazo de personal por tecnología. Durante el periodo estudiado un 81,8% de las empresas no varió la cantidad de trabajos asociados a funciones tecnológicas, e incluso aumentaron las empresas que ven baja posibilidad de reemplazo, alcanzando un 88,6%. Sólo un 3,2% ve una alta posibilidad de reemplazo.