Project Scorpio: Grupo Gloria lanza OPA por Soprole

A fines de febrero, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra de Soprole por parte del grupo peruano Gloria. Los antiguos controladores, la neozelandesa Fonterra, se desprendía así de la operación chilena tras más de 30 años en sus manos. Pero, faltaba un paso, uno que empezará a concretarse mañana.

Fue el 18 de mayo de 2022 cuando Gloria Foods – JORB S.A. y Fonterra Co-operative Group Limited suscribieron un acuerdo de confidencialidad denominado ‘Project Scorpio Confidentiality Agreement’. El 17 de noviembre, se firmó el share sale agreement, en virtud del cual se acordó que bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, se lanzará una OPA ( (Oferta Pública de Adquisición) por la firma.

El 24 de marzo, Gloria Foods – JORB S.A. le cedió sus derechos conforme al contrato de copraventa a Fonterra.

Y mañana, la filial chilena de Gloria -Inversiones Gloria Chile SpA- lanzará finalmente la OPA a través de la cual prevé adquirir el 100% de las acciones de Soprole Inversiones: 49.824.502 papeles. En resumen, son todas aquellas en manos de New Zealand Milk (Latam) Ltd, que a su vez es dueña del 99,98% de Inversiones Dairy Enterprises S.A., y el 0,02% de los títulos de Inversiones Dairy Enterprises, actualmente de propiedad de Fonterra (International) Limited. La oferta tiene un plazo de 30 días corridos, vence el 27 de abril.

Inversiones Dairy Enterprises S.A. -se lee en el aviso de la OPA- es dueña de 49.768.409 acciones de Soprole Inversiones, representativas del 99,887% de su capital accionario y que representa más del 75% del valor del activo consolidado de New Zealand Milk (Latam) Ltd.

El monto total de la oferta es de $539.641.179.347 (unos US$674,5 millones), basado en un precio de $10.830,8 por acción de Soprole.

Sin embargo -revela la OPA- Inversiones Dairy Enterprises S.A., no venderá sus acciones, sino que el 30 de marzo próximo se realizarán las siguientes transferencias: Fonterra Investments Pty Ltd transferirá a Gloria el 100% de las acciones de New Zealand Milk (Latam) Ltd, y, a su vez, Fonterra (International) Limited traspasará su 0,02% en Inversiones Dairy Enterprises S.A.

De este modo, el grupo peruano adquirirá indirectamente, 49.768.409 acciones de Soprole, representativas del 99,887% de la compañía.

Es decir, en virtud de la oferta, el porcentaje a comprar sería menos del 0,113% de la compañía, 3.056.093 acciones, cuyo valor sería de $33.099,9 millones, del orden de US$41 millones.

De hecho, la firma había comunicado inicialmente que el proceso de desinversión comprendería varias transacciones por un monto total de $591 mil millones (unos US$640 millones). De ese total, US$210 millones serían por las acciones de Soprole, y el saldo apuntaría a la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades a adquirirse.

La oferta -precisa el documento- no está sujeta a la condición de que un número mínimo ni máximo de acciones sean ofrecidas en venta. Gloria financiará la operación con fondos que serán aportados como capital desde su matriz en Perú, y deuda bancaria en virtud de un contrato de crédito sindicado con Banco de Chile, Citigroup Global Markets, Itaú Corpbanca y JP Morgan Chase Bank.

La única causal de caducidad dice relación con que Fonterra no haya transferido la totalidad de las acciones de New Zealand Milk (Latam) Ltd. antes de la fecha de vencimiento de la OPA, es decir, previo al 27 de abril.

Los seis dueños de Gloria

Inversiones Gloria Chile SpA es controlado por Gloria Foods Chile SpA, cuya matriz es la sociedad peruana Gloria Foods - JORB S.A. Sobre ella está Holding Alimentario del Perú S.A., en manos de la familia Rodríguez.

Jorge Rodríguez Rodríguez es titular del 43,04% del capital accionario de dicha sociedad. Y un 56,96% radica en la sucesión de su hermano Vito -integrada por María Irene Ostberg, y las hermanas Alessandra, Arianna y Anais Rodríguez Ostberg-.

Hoy, ninguna de las hermanas está vinculada a la firma familiar. Arianna es -según delinea Linkedin- project manager de Spotify en EE.UU; Alessandra es actriz radicada en Londres, y Anais, es una pintora y vive en Nueva York.

En forma adicional, el hijo de Jorge Rodríguez, Claudio José Rodríguez Huaco, tiene un derecho de usufructo sobre las acciones de la sucesión de Vito Rodríguez en Holding Alimentario del Perú S.A.. Claudio Rodríguez es, además de director ejecutivo del Grupo Gloria, el gerente general interino de Leche Gloria, luego de la salida a comienzos de mes de Valeria Flen, coincidentemente exgerenta de Soprole entre 2018 y 2019.