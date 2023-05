Con presencia de Boric, la U. de Chile homenajeó a Ricardo Ffrench-Davis: economista revela por qué no llegó a ser consejero del Banco Central

Fue una sorpresa. No estaba en el cronograma y por eso la presencia del Presidente Gabriel Boric en el homenaje que le hizo ayer el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile emocionó al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005, Ricardo Ffrench-Davis, quien ha estado ligado a esta casa de estudios desde la década del 60 en distintos momentos de la historia reciente del país.

Su aporte a las políticas públicas se centra en su contribución al estudio de los ciclos de entrada de capitales a los mercados emergentes, principalmente a América Latina. Es defensor de los mecanismos que evitan los fuertes movimientos de capitales, como el encaje que funcionó en Chile durante buena parte de la década de 1990.

Eso fue lo que precisamente aplicó durante sus dos pasos por el Banco Central (1964 y 1970) y entre 1989 -1992.

Fue en esa época donde vivió uno de los episodios que lo dejó con una deuda pendiente. A fines de la dictadura y cuando se iniciaba la democracia junto con la autonomía del Banco Central, Ricardo Ffrench Davis era uno de los economistas elegidos para integrar el Consejo del Banco Central.

“Me ofrecieron en 1989 que fuera uno de los cinco consejeros. Me avisan una tarde, y me dicen que el gobierno había aceptado mi nombre. Hubo una negociación. Dos consejeros de este lado (Izquierda) y dos del otro lado (Derecha) y uno que era demócrata pero que le habían gustado las políticas de la dictadura”, lo rememora el también académico de la FEN en conversación con Pulso.

Y sigue: “De centro izquierda estaba Roberto Zahler y yo y de la derecha coronel Seguel. Él era muy dialogante. Debatimos de muchas cosas, y nos hicimos amigos. El otro nombre era Alfonso Serrano que había estado en el departamento de estudios del propio Central”.

“Yo no acepté eso porque el decreto lo firmaba Pinochet. Eso yo no lo quería. Y por ello, propuse a Juan Eduardo Herrera”, añade.

Después de ese episodio, Ffrench Davis se mantuvo en el ente rector como jefe del departamento de Estudios.

“Hice mi labor y echamos a andar la macroeconomía que nos dio un crecimiento de 7% durante nueve años, recuerda con orgullo y emoción”, puntualiza.

Destaca que en esa época a diario había conversación entre el Banco Central y Hacienda. “Fue una política coordinada, la política cambiaria, monetaria, regulación de la cuenta de capitales”, dice con orgullo.

Ya en 1991 con la democracia en marcha terminaba el periodo de Andrés Bianchi al mando del Banco Central lo que daba espacio para elegir a otro consejero para su reemplazo

“El candidato natural era yo. Ahí me hubiera gustado entrar para seguir haciendo el trabajo con ellos. Eso fue en diciembre de 1991. Circuló mi nombre. Tenía gran apoyo de los senadores de la concertación, un par de la derecha. Un senador designado me manda un mensaje diciendo que estaba conmigo. Pero a última hora retiran mi nombre y presentan el de Pablo Piñera. Hubo una bataola, y hubo varios senadores de la concertación que no lo votaron, pero ganó con los votos de la derecha, recuerda.

“Mi candidatura tenía la mayoría. Me dieron una explicación que era falsa, desinformaron a don Patricio (Aylwin). Le dijeron que yo era peligroso porque ya había dicho que no y podía decir de nuevo que no. Pero yo era muy concertacionista. Muy leal a llegar a acuerdos”. Ese era su momento, dice.

Ffrench Davis nunca aspiró a un cargo ministerial, porque su foco era lo monetario y cambiario. “No me tincaban los ministerios. Estaba entrenado para un Banco Central, pero uno que se preocupa del crecimiento”, menciona al recordar ese episodio de su vida.

En la ceremonía de ayer intervinieron la consejera del Banco Central Stephanie Griffith-Jones, la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, el exdecano de la FEN, Manuel Agosin y el sociólogo Manuel Antonio Garretón, quienes repasaron algunos episodios que tuvieron con el economista.