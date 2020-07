Facebook ofrece dinero para atraer a los usuarios populares de TikTok

Instagram de Facebook Inc. ha ofrecido incentivos financieros a los usuarios de TikTok con millones de seguidores para convencerlos de que usen un nuevo servicio de la competencia, una escalada en un enfrentamiento de alto riesgo entre los dos gigantes de las redes sociales.

Instagram ha hecho ofertas lucrativas a algunos de los usuarios más populares de TikTok para usar el nuevo servicio, Reels, según personas familiarizadas con el asunto. Facebook planea presentar Reels el próximo mes. Los posibles pagos para algunos estarían en los cientos de miles de dólares, dijeron algunas personas.

Muchos usuarios activos de TikTok, conocidos como creadores, han reunido muchos seguidores en la plataforma. Las empresas han intentado llegar a estos grandes públicos pagando a los creadores populares para que usen canciones específicas, usen ropa de marca y promocionen directamente productos en sus videos.

Instagram “se ha acercado a una amplia gama de creadores para hablarles de Reels en varios de los países donde actualmente se está probando”, afirmó la portavoz de la compañía, Sarissa Thrower. “Seguimos comprometidos en invertir tanto en nuestros creadores como en su experiencia”.

La medida es la señal más importante hasta ahora de que Facebook tiene la intención de que su servicio Reels de Instagram compita directamente con TikTok de ByteDance Ltd. Reels es una función de Instagram que, al igual que TikTok, permite a los usuarios compartir videos cortos y está programado para lanzarse en EEUU y en otros países el próximo mes.

La apertura de Instagram a los creadores es la última en un continuo intercambio entre los dos gigantes de las redes sociales. En los últimos años, TikTok ha inundado Facebook e Instagram con anuncios, apuntando a sus usuarios en el hogar de la empresa de redes sociales.

Para contrarrestar el impulso de Instagram, TikTok anunció el jueves un fondo de US$200 millones que ayudará a los creadores de la plataforma a “obtener ganancias adicionales que ayuden a recompensar el cuidado y la dedicación que ponen en conectarse creativamente con una audiencia inspirada en sus ideas”.

Dichos pagos a cambio de contenido exclusivo de los principales creadores no son desconocidos en las plataformas de redes sociales. El año pasado, los agentes de talentos que representan a celebridades en línea dijeron que Microsoft Corp. probablemente ofreció decenas de millones de dólares al videojuego de celebridades Ninja para jugar en vivo en su plataforma de transmisión Mixer.

Facebook tampoco está solo en su intento de ofrecer su propia alternativa a TikTok, que se ha disparado en popularidad entre los usuarios más jóvenes, con el 70% de las niñas de 10 años con teléfonos inteligentes en EE.UU. que usan la aplicación en 2019 según Jiminy, un aplicación para padres que mide los hábitos de teléfono inteligente de los niños. YouTube también dijo la semana pasada que está probando nuevas características que se parecen a las opciones de video disponibles en TikTok.

La campaña de divulgación, que se ha llevado a cabo en las últimas semanas, se produce cuando la administración Trump y algunos legisladores estadounidenses están considerando limitar el acceso de los usuarios estadounidenses a TikTok. La plataforma de medios sociales de propiedad china ha generado críticas debido a preocupaciones de seguridad y privacidad. TikTok señaló anteriormente que nunca ha proporcionado datos de usuarios al gobierno chino y que no lo hará.

En las discusiones que tuvieron lugar en el último mes, Instagram les dijo a los creadores que espera lanzar Reels con una llamativa primera semana con numerosas publicaciones exclusivas de creadores destacados, precisaron algunas personas. Está ofreciendo una mayor cantidad de dinero a los creadores que se comprometen a publicar sus videos exclusivamente en Reels, según un creador de TikTok que está considerando aceptar el acuerdo.

Para los creadores que no publicarán exclusivamente en Reels, Instagram les pide que publiquen sus videos en Reels antes de agregarlos a otras plataformas, conocidas en términos de la industria como “primeras miradas”, afirmaron personas familiarizadas con las discusiones. Instagram también ofrece cubrir los costos de producción de sus videos. Instagram ha utilizado acuerdos de confidencialidad para disuadir a los creadores de compartir los términos de los posibles acuerdos, expresó una persona.

Un popular usuario adolescente de TikTok con millones de seguidores señaló que probablemente se uniría a Instagram Reels después de que la compañía se comunicó a principios de este mes. Se negó a discutir los detalles de la llamada, diciendo que la compañía quería que fuera discreto.

Otros creadores de TikTok que no han recibido ofertas de Instagram dicen que planean inscribirse en Reels de todos modos, porque están preocupados por el futuro de TikTok en los EE.UU.

Devain Doolaramani, un gerente de talentos de 22 años de una compañía supervisa a unas dos docenas de personas influyentes, dijo que las especulaciones sobre la incertidumbre de TikTok lo han llevado a querer diversificar su lista de talentos.

“¡Vamos a incorporarlos todos a Reels cuanto antes!” dijo en un correo electrónico.

Reels parece ser el último producto de Facebook con características similares a las de TikTok. Lasso, una aplicación lanzada por Facebook en 2018 que, al igual que TikTok, permitió a los usuarios publicar videos cortos y verlos en una fuente algorítmica, se cerró a principios de este mes.

“Dado que Lasso no funcionó, no es sorprendente ver a Facebook probar esta táctica con un producto imitador vinculado a Instagram”, explicó una portavoz de TikTok. “No importa cómo se vistan las cosas, cientos de millones de personas realmente disfrutan de TikTok”.

La Sra. Thrower expresó que Instagram está “respondiendo a una demanda y trabajando para innovar en la experiencia del usuario, y nuestro enfoque aquí es ofrecer opciones, lo que creemos que es una gran cosa para las personas”.

Mientras Facebook y TikTok se enfrentan en un concurso para usuarios populares, Facebook continúa lidiando con el escrutinio de su comportamiento competitivo en el pasado. Snap y otros rivales se han quejado ante los reguladores federales sobre lo que dicen que son los esfuerzos de Facebook para frustrar y socavar a los rivales. Facebook ha dicho anteriormente que sus adquisiciones impulsan la innovación y su incorporación de nuevos servicios han dado a los consumidores más opciones.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testificará ante el Congreso en una audiencia antimonopolio el miércoles, uniéndose a los CEO de Apple Inc., Amazon.com Inc. y Google de Alphabet Inc.