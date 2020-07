Las cadenas de comida rápida analizan los cambios realizados durante la pandemia

Los restaurantes de comida rápida están respondiendo a los gustos cambiantes de los consumidores durante la pandemia del coronavirus de manera que han aumentado las ganancias en algunas cadenas, con respecto de donde estaban antes de la crisis de salud o incluso más.

Algunos restaurantes se están enfocando en expandir sus negocios de comida para llevar, mientras que otros apuestan por los servicios de entrega en medio de un reciente aumento de nuevas infecciones y cambios en las regulaciones en EE.UU. Y muchos esperan que estos esfuerzos valgan la pena a más largo plazo, ya que la pandemia no muestra signos de desvanecimiento y algunos hábitos de los consumidores podrían cambiar permanentemente.

Muchas cadenas de comida rápida redujeron los niveles de personal y los costos de limpieza al cerrar sus comedores, y no tienen prisa por volver a abrirlos. “Los restaurantes de servicio rápido, no quieren reabrir sus comedores porque esto reduce la rentabilidad y aumenta los costos”, dijo Andrew Charles, analista del banco de inversión Cowen Inc.

Restaurant Brands International Inc., el propietario de las marcas Burger King, Tim Hortons y Popeyes Louisiana Kitchen, duplicó su esfuerzo existente para impulsar su oferta digital y servicios de entrega.

“El Covid actuó como un acelerador de algunas de las tendencias que ya identificamos en nuestra estrategia”, afirmó Matthew Dunnigan, director financiero de RBI.

La cadena de comida rápida canadiense-estadounidense se basó en sus canales de ventas digitales cuando ocurrió la pandemia, expresó Dunnigan. RBI extendió los servicios de recolección, conducción y entrega en la calle, explicó.

La compañía ahora tiene casi 10.000 puntos de venta que ofrecen entregas en EE.UU. y Canadá, en comparación con unos pocos cientos a principios de 2018. RBI agregó más de 2.000 tiendas a su red de entregas en los primeros meses de la pandemia y aumentó las inversiones en sus aplicaciones móviles, señaló Dunnigan. Se negó a proporcionar una cifra para esas iniciativas, pero dijo que la inversión de RBI en sus canales de ventas digitales en los últimos años ha sido sustancial.

Church’s Chicken, un operador de comida rápida con sede en Atlanta que se especializa en pollo frito, duplicó los autoservicios, que habían sido un foco desde 2017, dijo el jefe de finanzas Louis “Dusty” Profumo. “Hemos estado trabajando en esto durante años, y valió la pena. Realmente benefició a nuestro negocio “, afirmó, señalando un aumento del 15% al 20% en las ventas directas desde marzo, y esas ventas ahora representan casi todos los negocios de Church.

Church está buscando reducir el tamaño de algunos de sus restaurantes, precisó Profumo. “Los clientes quieren sus comidas donde sea, cuando sea”, expresó. “Es eficiente administrar todo su negocio a través de la entrega”. La mayoría de los comedores están cerrados por ahora, según el Sr. Profumo.

Church’s Chicken está lanzando nuevos sistemas de entrega y pago a restaurantes operados por franquiciados, que representan la mayoría de los puntos de venta, explicó Profumo.

En junio, Panda Express agregó su propio servicio de entrega, dijo David Landsberg, jefe financiero de la empresa matriz Panda Restaurant Group Inc. “Hemos hecho un mayor compromiso con la entrega desde que comenzó la pandemia”, señaló Landsberg.

Panda ha invertido US$40 millones desde el comienzo de la pandemia para mejorar las medidas de salud y seguridad y su plataforma de entrega. La compañía está buscando contratar a 30.000 nuevos empleados este año, a pesar de que recientemente se detuvo la reapertura de los lobbies para que los clientes lleven a cabo sus pedidos.

Los comedores de Panda permanecen cerrados, aunque a la gerencia le gustaría volver a abrirlos. “Se trata de cuándo desaparecen las pautas de distanciamiento social, y en este punto, es poco probable que eso suceda hasta algún momento durante 2021”, expresó Landsberg.

Alrededor de un tercio de los comedores de RBI en EE.UU. y Canadá han reabierto, dijo Dunnigan, y agregó que la compañía planea hacerlo para todos ellos. RBI registra un ingreso promedio más alto por pedido en su negocio de entrega en comparación con el de comer en el local.

Chipotle Mexican Grill Inc. dijo a principios de este mes que está abriendo más tiendas con carriles para autos para pedidos digitales. Más del 60% de las nuevas tiendas incluirán estos carriles, que son estrictamente para recoger pedidos realizados por adelantado en línea.

Incluso los restaurantes que principalmente ofrecieron comedores antes de la pandemia están ajustando sus negocios.

Waffle House Inc., una cadena de restaurantes estrechamente establecida con sede en Norcross, Georgia, espera más clientes de comida para llevar mientras continúa la pandemia, afirmó el presidente Joe Rogers. “Tendremos un poco más de negocio para llevar y menos competidores”, expresó Rogers, señalando los problemas financieros de algunos de sus rivales.