Las grandes apuestas de SoftBank son duramente golpeadas por el coronavirus

El fondo tecnológico más grande del mundo fue arriesgado desde el principio, invirtiendo rápidamente alrededor de US$80 mil millones en nuevas empresas que queman efectivo a precios altos. Una parte menos notada de la estrategia de SoftBank Group Corp. ha profundizado las pérdidas del fondo y probablemente pesará en cualquier recuperación.

El Vision Fund de SoftBank invirtió aproximadamente la mitad de sus activos en solo siete compañías, la mayoría de las cuales resultaron estar en industrias que fueron particularmente afectadas por la pandemia del coronavirus. Tres son compañías de transporte y una está en el negocio hotelero. Luego está el proveedor de espacio de oficina compartida WeWork, que ya estaba en problemas antes de que la idea de espacios de trabajo abiertos llenos de personal de varias compañías se convirtiera en una reliquia de la era anterior al virus.

SoftBank informará las ganancias el lunes, y ya les ha dicho a los inversionistas que esperen una amortización de US$17 mil millones para el año que finalizó el 31 de marzo debido al mal desempeño de las apuestas de Vision Fund. Las acciones de la compañía cayeron un 50% en un mes a principios de este año, y SoftBank ha recibido dos veces anuncios extraordinarios de pérdidas. En marzo, dijo que vendería hasta US$41 mil millones en activos para recomprar acciones y reducir la deuda, lo que ayudó a recuperar sus acciones.

Un portavoz de Vision Fund afirmó que sus valoraciones han sido validadas por inversionistas sofisticados que han invertido junto con el fondo.

El anuncio de ganancias destacará al director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son, cuya estrategia de presionar a las empresas a gastar más que sus rivales para ganar participación de mercado dejó a muchos con grandes pérdidas. Un plan para lanzar un segundo fondo gigante fracasó en medio del rendimiento medio y el rescate de SoftBank de WeWork.

Son expresó que esperaría que 15 compañías de las 91 inversiones totales de Vision Fund se declararan en bancarrota y otras 15 fueran golpeadas fuertemente. Varias de las compañías del fondo ya están en problemas o han cerrado, incluyendo WeWork y pequeñas inversiones, como la compañía de arrendamiento de automóviles Fair, la aplicación para pasear perros Wag Labs Inc. y el fabricante de productos de consumo Brandless Inc.

Para que el fondo tenga éxito, algunos de esos grandes ganadores deben estar entre sus grandes apuestas. Además de WeWork, se incluyen las compañías de transporte de pasajeros Didi Chuxing, Uber Technologies Inc. y Grab Holdings Inc ; la firma de diseño de semiconductores Arm; la empresa surcoreana de comercio electrónico Coupang; y el hotelero indio Oyo Hotels & Homes Pvt. Ltd. Entre ellas, estas compañías han despedido a miles de trabajadores, y la mayoría se ha alejado más de la rentabilidad durante la pandemia.

El portavoz de Vision Fund dijo que, "con balances sólidos, modelos de negocio resistentes y la adopción acelerada de servicios digitales, creemos que muchas de nuestras compañías de cartera están bien preparadas para soportar esta crisis sin precedentes e incluso emerger más fuertes".

La mayor inversión de Vision Fund es una apuesta de US$12 mil millones en Didi, la compañía china dominante de transporte de pasajeros. China ya comenzó a recuperarse de la pandemia, pero el volumen de viaje de Didi sigue siendo solo del 60% al 70% de sus niveles de previrus, señaló una persona familiarizada con la compañía. Uber, un gran tenedor de acciones de Didi, anotó el valor de su participación en un 20% al 31 de marzo, lo que implica una valoración de alrededor de US$40 mil millones. Vision Fund posee el 20% de Didi, comprado a una valoración de aproximadamente US$50 mil millones, manifestó una persona cercana al fondo.

Los empleados de Vision Fund tenían grandes esperanzas en Didi y otras inversiones importantes. En julio pasado, algunos empleados del equipo de inversión de Vision Fund de nivel medio estimaron cómo funcionarían sus posiciones al decidir si tomarían un préstamo para invertir en el fondo, según un documento visto por The Wall Street Journal. Esperaban que las siete primeras posiciones del fondo aumentaran en valor a US$130 mil millones en 10 años a partir de una base de costos de alrededor de US$40 mil millones. Didi, esperaban, se cuadruplicaría en valor a US$50 mil millones.

En declaraciones a las estimaciones internas generadas por el personal, el portavoz de Vision Fund dijo que “los datos consisten en conjeturas sin fundamento de algunos empleados de nivel medio y junior y no se pueden tomar en serio ni confiar en ellos”.

Uber y Grab, las otras dos compañías de transporte entre las mayores inversiones del fondo, también han experimentado caídas comerciales. Uber es la única compañía entre las mayores inversiones de Vision Fund en hacerse pública, aunque se valora por debajo de donde SoftBank invirtió en 2018, un intervalo durante el cual el Nasdaq Composite ha aumentado más del 20%. Uber despidió a 3.700 personas este mes, el 14% de su fuerza laboral corporativa, y está en conversaciones para adquirir la empresa de entrega de alimentos Grubhub.

Los miembros del personal de Vision Fund se mostraron más optimistas sobre Oyo, que se encuentra entre las inversiones más afectadas del fondo. Dijeron que la inversión valdría US$24 mil millones en 10 años, por encima de lo que registraron como una valoración de aproximadamente US$3 mil millones. Incluso antes de la pandemia, Oyo estaba luchando con las crecientes pérdidas y a principios de este año despidió a miles de trabajadores. Eso fue antes de que su CEO dijera en un video de abril que la pandemia del coronavirus redujo el negocio de Oyo en un 50% a 60%. SoftBank ha tratado de ayudar a la empresa contratando a algunos de sus trabajadores japoneses.

Los empleados del fondo fueron mucho menos optimistas sobre WeWork, y predijeron que su valor sería plano durante 10 años. Eso fue antes de la oferta pública inicial fallida de WeWork y el rescate de SoftBank, que ahora está sumido en un litigio con el fundador de WeWork. “Mi propio criterio de inversión fue realmente malo”, afirmó Son en noviembre pasado sobre la inversión de WeWork. “Lo lamento de muchas maneras”.

En términos generales, dos tipos de inversionistas financian empresas privadas de tecnología. Los fondos de capital de riesgo se dirigen a las startups más jóvenes y de mayor riesgo y hacen pequeñas apuestas que en su mayoría pierden dinero pero son compensadas por grandes ganadores. Los fondos de crecimiento hacen apuestas más grandes en compañías más maduras que ya tienen productos exitosos o un modelo comercial establecido.

El Vision Fund fusionó las partes más riesgosas de los dos enfoques: invirtió grandes sumas a altas valoraciones, a menudo en empresas que no habían demostrado que su negocio pudiera generar ganancias sostenibles. Debido a eso, no hay un camino fácil hacia una salida rica para las grandes inversiones del fondo.

El fondo ha tenido algunos ganadores, incluida la compañía de detección de cáncer Guardant Health Inc., que ha subido más de siete veces, pero con una inversión inicial de US$300 millones. La inversión en Uber del fondo fue aproximadamente 25 veces mayor.

De las mayores inversiones del fondo, las dos menos afectadas por la pandemia han tomado caminos divergentes. Coupang se ha beneficiado de un aumento en las compras en línea durante el cierre de Corea del Sur. La compañía tuvo una pérdida operativa de casi US$600 millones el año pasado, aunque eso fue más estrecho que los más de US$900 millones que perdió en 2018.

Tan pronto como SoftBank compró la firma de diseño de semiconductores Arm por US$32 mil millones en 2016, el crecimiento de las ventas se estancó durante un mercado saturado de teléfonos inteligentes. La compañía había registrado un crecimiento en chips más pequeños y baratos para dispositivos conectados a Internet, pero no lo suficiente como para reactivar el crecimiento general, estima el analista de IDC, Mario Morales. Ahora, es probable que la desaceleración de las ventas de automóviles llegue a un mercado más nuevo y más lucrativo para los chips Arm, señaló.

Arm fue la compañía sobre la que los empleados de Vision Fund eran más pesimistas en sus estimaciones del verano pasado. El fondo posee una cuarta parte de las acciones de SoftBank Arm, que, según sus proyecciones, disminuiría su valor en un 25% en 10 años.