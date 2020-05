León Vial y Eduardo Fernández también sufrieron con el IPSA en el primer trimestre

El impacto del coronavirus en la bolsa también lo sintieron Leonidas Vial y Eduardo Fernández León, quienes vieron en Santana, sociedad de inversión que ambos controlan, como el desplome del IPSA mermó sus ganancias.

Según sus estados financieros al primer trimestre, Santana registró una pérdida de $6.714 millones, la que se comprara negativamente con las ganancias de $2.608 millones que anotó al cierre de 2019

La mayor parte del impacto provino de una reducción del valor razonable de las acciones de la cartera por $7.478 millones.

Pero en los primeros tres meses, Vial y Fernández realizaron una serie de movimientos. Por el lado de las ventas, entre el cierre de 2019 y marzo de este año se desprendieron de 239.128 papeles de SQM serie B; mientras que en el mismo período adquirieron 12.908.808 acciones de AES Gener y 224.447 de Falabella, y aumentó su posición en Itau desde 885.896.452 títulos a 964.021.452.

En la primera parte del año, mantuvo sus posiciones en Embonor-A, Embonor-B, Volcán, Soprole, Oro Blanco, Cencosud y Enel Generación.

Con todo, el valor de al cartera de acciones se redujo de $32.871 millones a $22.784 millones.

Además de las renta variable, en el período la compañía realizó otra serie de inversiones. Según detalló en sus estados financieros, realizó un aporte al fondo de inversión LV HPHII, consistente en 95.709 cuotas por un monto US$ 90.349, dos aportes al fondo de inversión Volcom Capítal, consistentes en 3.605.889 cuotas por US$ 2.799.999, y bonos de Corp Group Banking por US$ 835.942

En distintos fondos de inversión, los aportes suman $46.562 millones. Junto con ello, acumula $45.401 millones en pagarés de Alto Maipo, y mantiene un pagaré de la Universidad de los Andes por $4.931 millones.

La compañía mantiene una caja de $41.373 millones, y los compromisos adquiridos con distintos fondos de inversión para futuros aportes, además de Alto Maipo, llegan a US$42.608.366.