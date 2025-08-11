Fuerte alza del bitcoin lo ubica cerca de nuevos máximos históricos

El bitcoin sube con fuerza en las operaciones de hoy lunes y se acerca a superar máximos históricos. La criptomoneda más valiosa del mundo se transa en US$ 120.418 al cierre de esta edición, lo que representa un alza de 0,91%.

No obstante, en horas de la madrugada llegó a US$ 122,22, rozando la histórica barrera de los US$ 123.000 a la que llegó a mediados de julio pasado.

De acuerdo al medio español Expansión, el optimismo de los inversionistas se está viendo favorecido por la creciente convicción de una rebaja de tasas de interés por parte de la Fed en la reunión de septiembre.

Cabe recordar que el mercado de las criptomonedas ha experimentado un fuerte salto en las últimas semanas y su capitalización de mercado ya superaba la barrera de los US$ 4 billones, una cifra equivalente al valor de Nvidia y Maicrosoft.