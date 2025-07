Las criptomonedas marcan un hito y ahora su valor es tan grande como el de Nvidia

Nvidia ha hecho noticia en las últimas semanas debido al increíble valor bursátil que alcanzó. Nada más y nada menos que US$ 4 billones, una marca inédita para cualquier compañía del mundo.

De manera paralela, y casi con el mismo entusiasmo, el bitcoin ha venido subiendo de manera sucesiva en los últimos días y rompiendo varios máximos históricos consecutivos.

La criptomoneda más valiosa del mundo superó la barrera de los US$ 120.000 por unidad y su market cap alcanzó los US$ 2,44 billones el lunes pasado.

Es cierto, aún le falta para alcanzar a Nvidia, pero la trayectoria alcista del bitcoin también se replica en otras criptomonedas que, combinadas, ya son equivalentes al monstruo de los chips y microprocesadores.

El valor de las criptomonedas es tan grande que ya equivale a Nvidia Dado Ruvic

De acuerdo con los datos de CoinGecko, una de las mayores plataformas de agregación de datos y análisis en el ámbito de las criptomonedas y blockchain del mundo, el valor de estos activos marcó un hito hoy al tocar los US$ 4 billones.

Al bitcoin le sigue en valor de mercado el ethereum, con casi US$ 430.000 millones; el XRP, con más de US$ 200.000 millones; el Tether, con US$ 160.000 millones; el BNB, con US$ 106.000 millones; y Solana, que se aproxima a los US$ 100.000 millones.

Y luego de ellas hay centenares de otras criptomonedas medidas por dicha plataforma.

Aprobación en Estados Unidos

El alza del bitcoin y la mayoría de las criptomonedas se produce un día después que la la Cámara de Representantes aprobara tres proyectos de ley destinados a establecer regulaciones para las criptomonedas, continuando el reciente impulso de la industria en el Capitolio.

Según The Wall Street Journal, empresas de criptomonedas como Coinbase Global y Circle han buscado legislación para aportar claridad regulatoria a sus negocios tras costosas batallas con los reguladores durante la administración Biden. Encontraron aliados en DonaldTrump y muchos republicanos tras invertir en las elecciones del año pasado.

Los líderes de la Cámara declararon que esta era la “Semana de las Criptomonedas” y que la cámara sigue adelante con una legislación que se viene gestando desde hace tiempo.

Según el mismo medio, el Senado aún enfrenta un camino complicado para aprobar su propio proyecto de ley amplio sobre el mercado de criptomonedas, que podría ser significativamente diferente y eventualmente necesitar reconciliarse con la versión de la Cámara.

“La llegada de la legislación de Trump supuso un giro en las actitudes hacia el sector de las criptomonedas, pero los legisladores siguen actuando con cierta cautela”, dijo Derren Nathan, jefe de investigación de renta variable de Hargreaves Lansdown, informó Reuters.

Coinbase y Circle organizan conjuntamente una fiesta para celebrar las victorias legislativas. La administración ha invitado a algunos ejecutivos del sector a la Casa Blanca el viernes, cuando se espera que Trump firme el proyecto de ley sobre las stablecoins, según personas familiarizadas con el asunto.