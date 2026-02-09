SUSCRÍBETE POR $1100
    A un año de su licencia Tanner Banco Digital alista línea de bonos por más de US$4 mil millones

    El banco tiene por foco el segmento empresas y ofrece créditos comerciales, factoring, leasing y confirming.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Fachada Corredora Tanner

    Poco más de un año ha pasado desde que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) autorizara el funcionamiento de Tanner Banco Digital. La entidad ya tiene una cartera de más de $100 mil millones y alista sus primeros bonos en el mercado de capitales

    El 6 de febrero de 2025 la CMF entregó la autorización de funcionamiento de la entidad, proceso que comenzó en enero de 2024 con el otorgamiento del certificado de autorización provisional y continuó con la autorización de existencia.

    “Con esta última etapa se acredita que Tanner Banco Digital se encuentra preparado para desarrollar su giro”, informó el regulador en la oportunidad.

    La autorización otorgaba un plazo de un año para que le banco entrara en funcionamiento, y eso ocurrió el pasado 20 de octubre.

    Al cierre del 2025, según datos de la CMF, los créditos y cuentas por cobrar del nuevo banco llegan a $134.114 millones, estando el 100% de estas concentradas en la cartera comercial. Con esto, su participación de mercado - excluyendo préstamos en el exterior- alcanzó el 0,1%.

    No es el banco de menor tamaño en el sistema, ese lugar se lo reserva Bank of China con créditos por $8.058 millones. Tanner es la segunda entidad más pequeña, superado por China Construction Bank con una cartera de $182.351 millones.

    El banco tiene por foco el segmento empresas y ofrece créditos comerciales, factoring, leasing y confirming. Parte de su crecimiento se explica por el traspaso de una fracción de la cartera de su sociedad matriz, Tanner Servicios Financieros.

    Un reporte emitido por Fitch Rating en enero de este año detalla que “el plan de negocios del grupo considera una transición paulatina de los negocios elegibles al banco, lo cual permitirá hacer un run-off de la operación de Tanner Servicios Financieros para convertirse en un holding bancario no operativo en el mediano plazo”.

    En mayo del 2025 asumió la gerencia general del banco Eduardo Olivares, exgerente general de Banco Security. El presidente del directorio es Ricardo Massu, quien a través de la sociedad a través de Inversiones Bancarias y otras posee el 75,59% de Tanner Servicios Financieros, holding del banco.

    En la propiedad también participa Jorge Sabag con un 8,72%, y con un 5,87% también está Internacional Finance Corporation, brazo de inversiones del Banco Mundial, que ingresó a la propiedad durante el último trimestre del 2025.

    Al cierre del ejercicio pasado, Tanner Banco Digital terminó con pérdidas atribuibles a los propietarios por $3.995 millones. Sus ingresos operacionales llegaron a $3.344 millones y sus gastos operacionales a $7.278 millones. En tanto, el gasto por pérdidas crediticias ascendió a $2.321 millones. Su resultado operacional fue de -$6.254 millones.

    El bono

    El reporte de Fitch además reveló que la entidad está buscando financiamiento.

    Según la agencia, Tanner mantiene una línea de bonos en trámite de inscripción por UF100 millones, equivalente a unos US$4,6 mil millones.

    El plazo de vigencia de los títulos es de máximo 35 años. “Los recursos provenientes de la colocación de bonos tendrán el objetivo de financiar actividades del banco autorizadas en el giro bancario del emisor, tales como colocaciones, reestructuración y pago de pasivos y compras de carteras”, dice el reporte.

    La clasificadora, además, explicó que la operación del banco se enfoca en ofrecer productos y servicios de banca comercial a pymes, y medianas y grandes empresas, y que en la primera fase de operación del banco, los productos que ofrecerá serán: créditos comerciales, confirming, leasing mobiliario, y factoring.

    En una segunda fase espera “incorporar comercio exterior y boletas de garantía, en tándem con productos pasivos a clientes comerciales como cuenta corriente, y depósitos a plazo”.

    “La primera y segunda fase se completarían dentro de los primeros 12 meses de operación de la entidad (o el primer año fiscal, esto es, a fines de 2026), para luego comenzar con la originación de las colocaciones de financiamiento automotriz que tienen un plazo promedio mayor y que están más ligadas al segmento minorista”, indicó.

    Además, apuntó que en cuanto a la estrategia de financiamiento, el plan de negocio considera la captación de depósitos a plazo, que serán la principal fuente de financiamiento durante el primer año de operación, “lo cual se complementará con la emisión de bonos en mercado local e internacional, además de líneas de financiamiento con bancos locales y extranjeros”.

    Sobre la rentabilidad, Fitch sostuvo que Tanner Banco Digital espera “alcanzará el punto de equilibrio durante el segundo año de operación, impulsado principalmente por ingresos por intereses derivados del crecimiento de la actividad crediticia”.

