Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

Las perspectivas de un gobierno promercado empujaron a la bolsa chilena durante gran parte de los últimos meses, a lo que se sumaron factores relativos a las mejores condiciones económicas y el proceso de baja de tasas de EEUU. El Ipsa renta 55% en lo que va del 2025, pero existen una serie de acciones que anotan retornos por sobre dicha cifra, entre ellas los centros comerciales.

Los malls es uno de los sectores que registran las mayores alzas en términos de ingresos y ganancias en el ejercicio. En los primeros nueve meses el año las ventas acumuladas de las tres compañías del rubro que cotizan en el Ipsa se empinan 22,63% a US$1.059 millones, mientras que los resultados saltan 118,93%.

La mayor subida la informó Mall Plaza. La compañía controlada por Falabella reportó utilidades por $573.439 millones (US$ 596 millones) entre enero y septiembre, subiendo un 144% respecto del mismo periodo de 2024, cuando obtuvo $235.087 millones (US$ 244 millones).

En tanto, Parque Arauco anotó un alza de casi un 24% de sus utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora, acumulando $71.717 millones (US$75 millones). Por su parte, las ganancias de Cencosud Shoppings- controlada por Cencosud- también crecieron, pero en menor medida. Su última línea llegó a $224.100 millones (US$233 millones), lo que significó una expansión de 16% versus los $192.854 millones (US$ 200 millones) del mismo período del año pasado.

El buen resultado en términos operacionales es un factor que se ha traducido en su cotización en bolsa. Los títulos de Plaza casi se han duplicado este año saltando 97,65%, mientras que Parque Arauco sube fuertemente un 90,53%. En tanto, Cencosud Shoppings reporta una rentabilidad de 61,23%.

Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, indica que el 2025 “fue muy bueno para este tipo de acciones porque el mercado ha internalizado que estas acciones no son empresas de retail, sino que son empresas inmobiliarias que arriendan sus espacios o superficie arrendable (GLA) al retail”.

Al respecto, explica que alrededor de un 85% a 88% de sus ingresos son fijos, que corresponde al arriendo de sus metros cuadrados para distinto tipo de locatarios, mientras que el restante 12% a 15% es variable y corresponde a estacionamientos, que ha ido ganando participación, además de una comisión relacionada con la facturación de los locatarios, “lo que implica que esto sí está relacionado con la evolución del consumo o ventas del retail”.

Para el 2026

A pesar del alza registrada en 2025, para el próximo año las corredoras de bolsa apuestan a que estas compañías pueden seguir arrojando buenos resultados.

En su Yearbook 2026, Bice Inversiones señaló que los centros comerciales presentarán oportunidades de crecimiento “en un contexto donde las valoraciones podrían converger hacia niveles prepandémicos. Anticipamos un crecimiento de los ingresos de aproximadamente 9% interanual, impulsado por las renegociaciones de arrendamientos con términos mejorados y un entorno macroeconómico más favorable”.

Para las acciones de Parque Arauco, Mall Plaza y Cencosud Shoppings Bice tiene una recomendación neutral.

Según Araya, para 2026 esperamos una consolidación de los negocios realizados durante 2025. “Estimamos que seguirán siendo actores relevantes, porque son acciones que tienen un gran potencial de crecimiento, todas con proyectos para seguir aumentando superficie arrendable y además el mercado ya ha internalizado que son acciones muy defensivas, dado que entre el 85% a 88% de sus ingresos son fijos e independiente del ciclo económico o eventuales ajustes que puedan producirse, son empresas defensivas”, explica.

Para Mall Plaza y Parque Arauco la recomendación es de compra con un precio objetivo de $3.400 para la primera ($3.155 actualmente), y de $3.100 para la segunda ($2.955 actualmente). Para Cencosud Shoppings la recomendación es mantener.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, apunta a la potencialidad de crecimiento de Parque Arauco y Mall Plaza considerando sus operaciones en la región y el menor desarrollo del sector de centros comerciales en Perú y Colombia.

Sin embargo, apunta a que hay dos elementos que podrían ser gatillante de nuevas alzas: “un cambio de color político en la presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 podría derivar en mejores valorizaciones de las compañías expuestas a ese país como Parque Arauco y Plaza”, y por otra parte alzas en la acción podrían ser impulsadas por “crecimientos inorgánicos como fue en 2024 y 2025″.