    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    Las acciones de SQM-B subieron 11,26% a $56.299 en la Bolsa de Santiago, anotando su nivel más alto desde el 11 de agosto de 2023 y su mejor desempeño diario desde el 25 de marzo de 2020.

    Patricia San Juan

    Las acciones de SQM se dispararon este lunes al igual que las de otros importantes productores de litio, ante el fuerte aumento de los precios del mineral en el mercado chino.

    Los papeles de SQM-B subieron 11,26% a $56.299 en la Bolsa de Comercio de Santiago, anotando su nivel más alto desde el 11 de agosto de 2023 y su mayor alza diaria desde el 25 de marzo de 2020.

    Así en el mes acumulan un avance de 23,95% y en lo que va del año suman un incremento de 53,82%.

    En Wall Street, en tanto, los ADR de SQM ganaban 8,58% a US$59,23.

    Proyecciones para 2026

    Li Liangbin, presidente de Ganfeng Lithium Group, el mayor productor de litio de China, en el marco de una conferencia, proyectó que la demanda por el mineral subirá 30% en 2026 y que incluso podría anotar un aumento de 40%.

    Además pronosticó que el precio del litio podría subir a entre 150.000 y 200.000 yuanes por tonelada el próximo año.

    Tras estos comentarios el contrato más negociado de litio en la Bolsa de Futuros de Guangzhou subió 9% a 95.200 yuanes.

    En el mercado bursátil de China las acciones de Ganfeng aumentaron 7,48%, las de Tianqi avanzaron 9,87%, y en Wall Street los papeles de Albemarle anotaban un alza de 2,7%.

