Acera considera insuficiente la Agenda de Segundo Tiempo del Ministerio de Energía

Durante esta semana, el ministerio de Energía entregó la Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, la cual entrega estrategias para avanzar en la descarbonización acelerada del sector eléctrico en Chile. Este documento se enmarca dentro de los objetivos de largo plazo trazados y consensuados a través de la Política Energética Nacional y la Ley Marco de Cambio Climático, además concretar compromisos adquiridos en la Mesa de Mercado de Corto Plazo de fines del 2022.

La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) valoró la iniciativa del Ministerio, considerando que los pasos entregados van en dirección correcta a largo plazo. Aun así, consideraron que el corto plazo no estaba considerado, lo cual “para las empresas 100% renovables no convencionales, que están sumamente apremiadas, en este paquete de medidas lamentablemente no encontrarán alivios a estas afectaciones”.

“En este sentido, consideramos la propuesta insuficiente, dado que las medidas no presentan soluciones con efectos inmediatos o de corto plazo para la alta exposición a precios cero de las inyecciones de energías renovables que conviven con desacoples de envergadura en el sistema eléctrico, debido a restricciones de transmisión y despachos forzosos térmicos. Las dos medidas que propone el ministerio de corto plazo: la realización de auditorías de mínimos técnicos y la eliminación de la compensación tipo B del impuesto verde, no tendrán efectos este año, aunque se hayan despachado las instrucciones para detonar los procesos esta misma semana. En cualquier caso, no alcanzan a mejorar la situación financiera que está afectando a las ERNC en la envergadura que se requiere”, declaró la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas.

La vocera reiteró que desde la asociación seguirán su búsqueda de soluciones hacia una transición energética en las empresas, con el objetivo de que estas no “declaren insolvencia frente a la imposibilidad financiera de seguir abasteciendo sus contratos regulados”.

“Hacemos un llamado a la acción a todos los agentes de la industria eléctrica para que, en conjunto, colaboremos con la implementación de las medidas, en las que corresponda la acción del sector privado, y que a su vez sigamos conversando sobre otras medidas que no estén incluidas en este primer borrador para el segundo tiempo de la transición energética, que tengan aplicación y efectos inmediatos para la determinación del precio de la energía renovable no convencional, en condiciones de alta penetración de ERNC, restricciones de transmisión y centrales operando a mínimo técnico por razones de seguridad”, agregó Ana Lía.