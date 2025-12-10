Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental

Este miércoles el grupo estadounidense Albemarle informó que concluyó el diseño de su planta piloto de Extracción Directa de Litio (DLE) en La Negra. Esto, luego de un proceso de validación operacional que permitió obtener, anunció, la certeza técnica necesaria para sellar el diseño del proyecto.

Albemarle dijo que el “congelamiento” del diseño de su planta futura es el paso previo para ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Este avance representa un hito para la industria del litio en Chile, al confirmar la madurez tecnológica del proceso y su potencial para producir litio con mayor eficiencia y menor huella hídrica y energética”, dijo la firma.

En una visita técnica con autoridades y personeros del sector público y privado, la firma dio a conocer algunos resultados de la validación, los que consideraron más de 3.000 horas de operación nominal, equivalentes a más de 90 días continuos.

Entre ellos, anunció, la recuperación de litio sobre el 94% en operación estable y la reutilización en hasta un 85% del agua utilizada en la fase de validación.

“Estos resultados consolidan el desempeño del proceso y permiten avanzar con el diseño final de la planta comercial que se presentará en el EIA”, dice el escrito enviado.

La compañía, una de las mayores productoras de litio del mundo, sostuvo que ha invertido US$30 millones en la planta piloto de litio y US$ 216 millones en la planta de recuperación de sales en el Salar de Atacama, que se encuentra en operación desde 2023.

Punto de inflexión en el litio

El vicepresidente y líder regional para Latinoamérica de Albemarle, Sebastián Carmona, dijo que “la validación de nuestra tecnología DLE marca un punto de inflexión en la manera en que Chile puede producir litio de manera más sostenible”.

Además, agregó que “haber logrado estabilidad operacional por más de 3.000 horas, con recuperaciones superiores al 94% y altos niveles de eficiencia hídrica, nos permite congelar el diseño de la futura planta comercial con plena confianza y avanzar hacia el EIA con un proyecto robusto”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que participó de la visita en su primera actividad oficial fuera de Santiago y su primera visita a una empresa en Chile, señaló que “Albemarle es uno de los mayores productores de litio, un mineral esencial para las tecnologías del futuro. De esta manera, esta empresa no sólo contribuye a la economía del país mediante la exportación del litio, sino que también posee un valor estratégico ya que impulsa el desarrollo de una industria de alto valor agregado”.

Judd precisó que “trabajando juntos, Estados Unidos y Chile pueden hacer que nuestros países sean más seguros, más fuertes y más prósperos. Estoy comprometido a fortalecer esa relación y asegurando que tanto Chile como mi país se beneficien de las oportunidades del futuro”.