La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Alsea vende restaurantes Chili’s y P.f. Chang’s en Chile a fondo de inversión liderado por su ex CEO regional

    En una operación realizada en noviembre, el gigante gastronómico Alsea concretó el traspaso de sus dos franquicias de casual dining menos masivas en el país. Los compradores son Lucens Capital -un private equity argentino- y Santiago Farinati, quien hasta hace algunos meses dirigía los destinos de Alsea en el Cono Sur. Al parecer, el grupo desistió de vender su unidad de Burger King.

    Fernando Vega 
    Fernando Vega

    De operador multimarca diverso a uno focalizado en dos marcas masivas, en Chile. Alsea el gigante gastronómico latinoamericano acaba de vender sus restaurantes Chili’s y P.f. Chang’s en el país para concentrarse en la red de cafeterías Starbucks y la cadena de hamburguesas Burger King.

    El 6 de noviembre, Alsea S.A.B. de C.V., el operador de restaurantes más grande de América Latina y Europa comunicó oficialmente a la bolsa mexicana de valores (BMV) su desinversión de activos estratégicos en Chile y España. En el país, la compañía vendió la totalidad de sus operaciones de Chili’s Grill & Bar y P.F. Chang’s y en España salió de TGI Friday’s.

    Hacía meses que en el mercado se esperaba un movimiento de la firma, concentrada en rebalancear su portafolio de marcas para blindar y potenciar sus negocios más rentables. En sus últimos reportes al mercado y conferencias con analistas la firma había declarado su intención de modificar su menú de marcas, que operan en casi toda América Latina y Europa. Incluso se habló de la existencia de un mandato al banco BBVA para vender Burger King en Chile, Argentina y México.

    Pero según el comunicado oficial enviado a la BMV, Alsea se decantó por la venta de Chili’s Grill & Bar y P.F. Chang’s en Chile a Lucens Capital, un private equity con sede en Argentina y Nueva York, especializada en adquirir compañías medianas en Latinoamérica. Los 9 locales de TGI Friday’s en la península ibérica quedarán en manos del fondo de inversiones de origen colombiano Yellowstone Capital.

    Aunque el monto de las transacciones no ha sido revelado, trascendió que el traspaso de los locales en Chile incluirá la operación, los derechos de franquicia y los activos fijos de los restaurantes que ambas marcas mantienen en el país, ubicados principalmente en el sector oriente de la capital.

    Según datos de Alsea, en Chile sus marcas Chili’s Grill & Bar y P.F. Chang’s poseen 5 y 3 restaurantes respectivamente, la mayoría en las comunas de Providencia y Las Condes.

    Estrategia

    “Esta transacción está alineada con la estrategia de la compañía de optimizar su portafolio de marcas, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y mejorar la rentabilidad a través de una mayor eficiencia operativa”, dice el comunicado de Alsea enviado a la BMV.

    La venta forma parte de un paquete mayor que incluyó también los restaurantes TGI Friday’s en España, sumando un total de 17 unidades desinvertidas entre ambos países. Tras la operación, Alsea se enfocará en Chile exclusivamente en sus marcas más relevantes y masivas: Starbucks y Burger King.

    Al cierre del tercer trimestre de 2025, Alsea operaba un portafolio de 270 tiendas en Chile, consolidándose principalmente a través de su marca insignia Starbucks, con 176 tiendas en el país y los 86 restaurantes Burger King.

    El ex CEO

    El comprador, Lucens Capital, es un fondo argentino fundado en 2017 por ex ejecutivos del mundo financiero. Está especializado en empresas en crecimiento de América Latina. Su portafolio incluye firmas de químicos, servicios petroleros y tecnología. En Chile opera una filial de ProdEng, una firma de servicios para la industria de los hidrocarburos, con presencia en Magallanes.

    En la operación por Chili’s y P.f. Chang’s figura como ejecutivo clave Santiago Farinati (47 años, argentino), un ejecutivo con más de 20 años en la industria gastronómica y del retail que ingresó a Alsea en 2015 como jefe de desarrollo para Starbucks en Argentina y Uruguay, escalando rápidamente: hasta el mes pasado era director general para el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay).

    En su cuenta de LinkedIn, el ejecutivo describió la operación como “construir un proyecto propio” tras “casi 27 años en el mundo corporativo”. Allí avisó que junto a Lucens Capital planean “crecer y llegar a muchos más consumidores en Chile”.

    El acuerdo fue asesorado por el estudio PAGBAM (Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen de Buenos Aires.

    Hasta el cierre de esta edición no fue posible conseguir mayores detalles del acuerdo entre las partes, pero en el mercado se espera una renovada competencia en el segmento.

