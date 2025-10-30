Amazon sorprende con ingresos de AWS y acciones se disparan.

El gigante del comercio electrónico Amazon registró ingresos por US$180.200 millones el tercer trimestre, superiores en 13% a los anotadas en igual periodo de 2024, con un favorable desempeño de su unidad en la nube Amazon Web Service (AWS).

Las ventas, de la compañía fundada por Jeff Bezos, fueron superiores a los US$177.800 millones que proyectaban los analistas de acuerdo a un sondeo de Bloomberg.

Los ingresos del segmento de Norteamérica aumentaron 11% a US$106.300 millones y las ventas del segmento internacional subieron 14%, a US$40.900 millones, o un 10% si se excluyen las fluctuaciones cambiarias.

Pascal Rossignol

Mayor crecimiento desde 2022

Las ventas del segmento AWS crecieron 20,2% interanual a US$33.000 millones, superando las expectativas de los analistas que habían estimado un alza de 18%, y anotaron su mayor aumento en tres años.

“Seguimos observando un fuerte impulso y crecimiento en Amazon, ya que la IA impulsa mejoras significativas en todos los ámbitos de nuestro negocio”, destacó Andy Jassy, ​​CEO de Amazon.

“AWS está creciendo a un ritmo que no veíamos desde 2022, acelerándose nuevamente hasta un 20,2% interanual. Seguimos viendo una fuerte demanda de IA e infraestructura básica, y nos hemos centrado en acelerar la capacidad, añadiendo más de 3,8 gigawatts en los últimos 12 meses”, destacó.

La compañía registró ganancias por US$21.200 millones en el tercer trimestre, equivalentes a US$1,95 por acción en comparación con los US15.300 millones o US$1,43 dólares por acción del tercer trimestre de 2024.

Para el cuarto trimestre Amazon proyectó un aumento interanual de entre 10% y 13% en las ventas, las que se ubicarían entre US$206.000 millones y US$213.000 millones y consideran un impacto favorable de aproximadamente 190 puntos básicos debido a las fluctuaciones cambiarias.

Tras el reporte las acciones de Amazon subían 14,5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street.