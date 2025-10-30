SUSCRÍBETE
Amazon sorprende con ingresos de AWS y acciones se disparan

Las ventas AWS aumentaron 20,2% interanual a US$33 000 millones, superando las expectativas de los analistas que habían estimado un crecimiento de 18%, y anotando su mayor alza en tres años.

Por 
Patricia San Juan
Amazon sorprende con ingresos de AWS y acciones se disparan.

El gigante del comercio electrónico Amazon registró ingresos por US$180.200 millones el tercer trimestre, superiores en 13% a los anotadas en igual periodo de 2024, con un favorable desempeño de su unidad en la nube Amazon Web Service (AWS).

Las ventas, de la compañía fundada por Jeff Bezos, fueron superiores a los US$177.800 millones que proyectaban los analistas de acuerdo a un sondeo de Bloomberg.

Los ingresos del segmento de Norteamérica aumentaron 11% a US$106.300 millones y las ventas del segmento internacional subieron 14%, a US$40.900 millones, o un 10% si se excluyen las fluctuaciones cambiarias.

Pascal Rossignol

Mayor crecimiento desde 2022

Las ventas del segmento AWS crecieron 20,2% interanual a US$33.000 millones, superando las expectativas de los analistas que habían estimado un alza de 18%, y anotaron su mayor aumento en tres años.

“Seguimos observando un fuerte impulso y crecimiento en Amazon, ya que la IA impulsa mejoras significativas en todos los ámbitos de nuestro negocio”, destacó Andy Jassy, ​​CEO de Amazon.

“AWS está creciendo a un ritmo que no veíamos desde 2022, acelerándose nuevamente hasta un 20,2% interanual. Seguimos viendo una fuerte demanda de IA e infraestructura básica, y nos hemos centrado en acelerar la capacidad, añadiendo más de 3,8 gigawatts en los últimos 12 meses”, destacó.

La compañía registró ganancias por US$21.200 millones en el tercer trimestre, equivalentes a US$1,95 por acción en comparación con los US15.300 millones o US$1,43 dólares por acción del tercer trimestre de 2024.

Para el cuarto trimestre Amazon proyectó un aumento interanual de entre 10% y 13% en las ventas, las que se ubicarían entre US$206.000 millones y US$213.000 millones y consideran un impacto favorable de aproximadamente 190 puntos básicos debido a las fluctuaciones cambiarias.

Tras el reporte las acciones de Amazon subían 14,5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street.

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

