Amplio apoyo para reformar la Constitución y permitir que el BC compre deuda fiscal en el mercado secundario

Con una selecta concurrencia de invitados vía telemática, la Comisión de Hacienda del Senado inició la discusión de dos reformas a la Constitución tendientes a modificar la restricción que tiene el Banco Central (BC) para otorgar financiamiento directo al fisco o/y para permitir que compre deuda del fisco en el mercado secundario.

Nuevamente el presidente del BC, Mario Marcel desechó la primera posibilidad como “innecesaria” porque el fisco cuenta con amplio acceso al mercado, y se abrió a la segunda: “nos parece que existiría mérito técnico en considerar el crédito indirecto. Y que esa facultad excepcional esté sujeta a 2 condiciones: que se hagan en el mercado secundario y sirvan al propósito de la estabilidad financiera y que sean autorizadas por un quórum alto fundado en circunstancias excepcionales”.

Esta respuesta fue apoyada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones: “como gobierno nos plegamos a lo que ha señalado el BC, la justificación eventual de operar en el mercado secundario y subrayando además que será una facultad excepcional para una situación excepcional, no permanente”.

A esta posibilidad de operar en el mercado secundario también se plegaron los dos ex presidentes del BC, José de Gregorio y Rodrigo Vergara pero con varias restricciones. No obstante ambos elevaron una voz de alerta respecto de cómo esta discusión puede afectar la imagen del país en los mercados de deuda en el exterior. “Chile no tiene problemas de financiamiento, sería una pésima señal sobre la autonomía del BC y la solidez de sus finanzas públicas. Los potenciales compradores de bonos públicos también se preguntarían por qué… No me cabe duda de que las tasas de interés subirían, en especial en la deuda denominada en pesos, encareciendo innecesariamente el costo del financiamiento fiscal”, sostuvo De Gregorio manifestando que no era momento de abordar este tema.

Asimismo, Vergara recalcó que el instrumento de comprar deuda en el mercado secundario debería realizarse con amplio resguardo: “Dada nuestra historia y el temor de que el BC pasara a ser fuente permanente del financiamiento del fisco, propongo que para este tipo de operación se requiera quórum relativamente alto del consejo, con nota explicativa al Senado, y por lo que dure la crisis. Que sea un instrumento para momentos excepcionales y que se use en ese momento y no se abuse”.

Una opinión distinta fue defendida por el ex titular Roberto Zahler, quien no sólo estuvo de acuerdo con ampliar la actuación del BC en el mercado secundario sino que también compartió abrir la posibilidad de financiamiento directo en algunos momentos críticos: “comparto que en periodos de normalidad es bien importante que el BC no puede prestarle al fisco; pero en situaciones de emergencia nacional en que el gobierno no tenga acceso al financiamiento sería conveniente que tuviese la facultad de prestarle al gobierno como ocurre en Inglaterra dentro del mismo año”.