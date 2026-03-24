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    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Las propuestas se concentran en dos grandes objetivos: facilitar el acceso a vehículos más eficientes para las personas y apoyar a los transportistas de carga y buses.

    Por 
    Patricia San Juan
    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles. Andres Perez

    Luego que el gobierno anunciara un aumento histórico del precio de las bencinas y el diésel en Chile a partir del jueves, y una serie de medidas paliativas para sectores específicos, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) dio a conocer una serie de propuestas para ayudar a enfrentar el alza en los precios de ambos combustibles, situación que calificó como especialmente difícil para la clase media y para quienes dependen del transporte para trabajar.

    El gremio explicó que la iniciativa busca complementar las medidas anunciadas por el gobierno, poniendo el foco en tecnologías que consumen menos combustible y en la electromovilidad.

    “Sabemos que cada alza de la bencina golpea directamente el presupuesto de las familias chilenas y de miles de trabajadores. Como gremio queremos aportar con ideas que permitan reducir el gasto en combustible, permitiendo que más personas puedan acceder, de forma gradual, a vehículos que consumen menos combustible y contribuyen a avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente”, señaló Diego Mendoza, secretario general de Anac.

    Añadió que “en momentos en que muchas familias están preocupadas por cómo llega a fin de mes, es clave que las políticas públicas se orienten a aliviar el gasto diario y a construir un sistema de transporte más justo y sostenible. Ese es el espíritu de este conjunto de propuestas que ponemos a disposición del debate”.

    FRIMU EUGEN

    Propuestas

    Las propuestas se concentran en dos grandes objetivos: facilitar el acceso a vehículos más eficientes para las personas y apoyar a los transportistas de carga y buses, que son clave para que los bienes lleguen a todo Chile.

    De este modo la Anac plantea incorporar en el proyecto de ley que será tramitado en el Congreso, cuatro medidas adicionales a las de Hacienda tendientes a incentivar la electromovilidad.

    Reponer el programa de permiso de circulación costo $0 para vehículos eléctricos e híbridos. Al respecto precisó que el programa está hoy en 25% de pago efectivo para esas tecnologías, y el próximo año aumenta a 50% el pago, por lo que señaló, sería prudente mantenerlo nuevamente en $0 para todos los vehículos de dichas tecnologías vendidos desde el 1 de enero de 2025 en adelante.

    Eliminar el arancel de importación en todos los vehículos eléctricos e híbridos: hoy estos vehículos están pagando un arancel de 6% versus uno de combustión que paga 0%, exclusivamente explicado por el origen de sus componentes.

    Derogación del impuesto al lujo en vehículos híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, y de tecnologías eléctricas.

    Eliminación del IVA para vehículos eléctricos y para híbridos: siguiendo la experiencia internacional, la eliminación de este impuesto permitiría acercarlos a la población para su uso más eficiente, dijo la Anac.

    Camiones y buses

    En cuanto al segmento de camiones y buses la Anac señaló que el transportista debe tener un beneficio en esta contingencia, atendido que traslada sobre el 94% de la carga nacional, vinculándose directamente con la economía nacional y familiar.

    Por ello plantea las siguientes medidas:

    Incentivo a la renovación del parque de camiones con tecnologías más eficientes: Aporte en efectivo a la renovación de un camión antiguo, por las nuevas tecnologías más eficientes que se encuentran en Chile desde enero de este año (Euro 6).

    Incentivo a la renovación de buses interurbano (aquéllos de larga distancia, que no sean de transporte público): Aporte en efectivo a la renovación de un bus antiguo, por las nuevas tecnologías eficientes en consumo de diésel y menos contaminantes, que se encuentran en Chile desde enero de este año (similar a propuesta para los camiones).

    La Anac sostuvo que con estas medidas se busca que los pequeños y medianos transportistas tengan herramientas concretas para enfrentar el alza de los combustibles, reducir sus costos en el tiempo y, paralelamente, esto contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades y localidades que recorren.

    Más sobre:CombustiblesBencinaGasolinaDieselAnac

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