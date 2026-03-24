Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles
Las propuestas se concentran en dos grandes objetivos: facilitar el acceso a vehículos más eficientes para las personas y apoyar a los transportistas de carga y buses.
Luego que el gobierno anunciara un aumento histórico del precio de las bencinas y el diésel en Chile a partir del jueves, y una serie de medidas paliativas para sectores específicos, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) dio a conocer una serie de propuestas para ayudar a enfrentar el alza en los precios de ambos combustibles, situación que calificó como especialmente difícil para la clase media y para quienes dependen del transporte para trabajar.
El gremio explicó que la iniciativa busca complementar las medidas anunciadas por el gobierno, poniendo el foco en tecnologías que consumen menos combustible y en la electromovilidad.
“Sabemos que cada alza de la bencina golpea directamente el presupuesto de las familias chilenas y de miles de trabajadores. Como gremio queremos aportar con ideas que permitan reducir el gasto en combustible, permitiendo que más personas puedan acceder, de forma gradual, a vehículos que consumen menos combustible y contribuyen a avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente”, señaló Diego Mendoza, secretario general de Anac.
Añadió que “en momentos en que muchas familias están preocupadas por cómo llega a fin de mes, es clave que las políticas públicas se orienten a aliviar el gasto diario y a construir un sistema de transporte más justo y sostenible. Ese es el espíritu de este conjunto de propuestas que ponemos a disposición del debate”.
Propuestas
Las propuestas se concentran en dos grandes objetivos: facilitar el acceso a vehículos más eficientes para las personas y apoyar a los transportistas de carga y buses, que son clave para que los bienes lleguen a todo Chile.
De este modo la Anac plantea incorporar en el proyecto de ley que será tramitado en el Congreso, cuatro medidas adicionales a las de Hacienda tendientes a incentivar la electromovilidad.
Reponer el programa de permiso de circulación costo $0 para vehículos eléctricos e híbridos. Al respecto precisó que el programa está hoy en 25% de pago efectivo para esas tecnologías, y el próximo año aumenta a 50% el pago, por lo que señaló, sería prudente mantenerlo nuevamente en $0 para todos los vehículos de dichas tecnologías vendidos desde el 1 de enero de 2025 en adelante.
Eliminar el arancel de importación en todos los vehículos eléctricos e híbridos: hoy estos vehículos están pagando un arancel de 6% versus uno de combustión que paga 0%, exclusivamente explicado por el origen de sus componentes.
Derogación del impuesto al lujo en vehículos híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, y de tecnologías eléctricas.
Eliminación del IVA para vehículos eléctricos y para híbridos: siguiendo la experiencia internacional, la eliminación de este impuesto permitiría acercarlos a la población para su uso más eficiente, dijo la Anac.
Camiones y buses
En cuanto al segmento de camiones y buses la Anac señaló que el transportista debe tener un beneficio en esta contingencia, atendido que traslada sobre el 94% de la carga nacional, vinculándose directamente con la economía nacional y familiar.
Por ello plantea las siguientes medidas:
Incentivo a la renovación del parque de camiones con tecnologías más eficientes: Aporte en efectivo a la renovación de un camión antiguo, por las nuevas tecnologías más eficientes que se encuentran en Chile desde enero de este año (Euro 6).
Incentivo a la renovación de buses interurbano (aquéllos de larga distancia, que no sean de transporte público): Aporte en efectivo a la renovación de un bus antiguo, por las nuevas tecnologías eficientes en consumo de diésel y menos contaminantes, que se encuentran en Chile desde enero de este año (similar a propuesta para los camiones).
La Anac sostuvo que con estas medidas se busca que los pequeños y medianos transportistas tengan herramientas concretas para enfrentar el alza de los combustibles, reducir sus costos en el tiempo y, paralelamente, esto contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades y localidades que recorren.
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