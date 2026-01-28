Andrónico Luksic Craig deja su cargo como director en Antofagasta Plc y asume su hijo Luksic Lederer

27 de Abril del 2018/SANTIAGO El empresario Andrónico Luksic Craig, da declaraciones a la prensa al termino de la reunión de accionistas de Quiñenco en un hotel capitalino. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

A sus 71 años, este miércoles Antofagasta Plc anunció la salida de Andrónico Luksic Craig del directorio de la compañía. En su reemplazo quedará su hijo Andrónico Luksic Lederer, quien fue nombrado por el directorio.

“Tomo esta decisión con la convicción de que, habiendo superado ya los 70 años, es momento de dar paso a las nuevas generaciones, para que asuman los roles que corresponden en la dirección estratégica de la compañía”, expresó Andrónico Luksic Craig.

Su relevo, Andrónico Luksic Lederer, asumirá el próximo 1 de marzo.

Andrónico Luksic Lederer.

El hijo del patriarca del grupo, se integró a la empresa el 2006 a la compañía, y ya por 2015 asumió como vicepresidente de desarrollo y miembro del comité ejecutivo de Antofagasta Minerals.

El cargo de vicepresidente lo dejará el próximo 1 de febrero con foco en inversiones e impulso de nuevos negocios tanto en Quiñenco S.A. como director de Antofagasta plc.

A través de un comunicado, el presidente del directorio, Jean-Paul Luksic, agradeció la contribución de Luksic Craig en los últimos 12 años. Y complementó que están “contentos de que Andrónico Luksic Lederer haya aceptado la invitación para incorporarse al directorio de Antofagasta plc”.

“En su anterior cargo como vicepresidente de desarrollo del Grupo Minero, supervisó importantes transacciones estratégicas e impulsó logros significativos en el área de exploraciones, aportando al avance de proyectos clave y al lanzamiento de nuevas actividades de exploración en Perú. Su amplia experiencia será de gran beneficio para la empresa en los próximos años”, concluyó al ejecutivo.