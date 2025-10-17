Atlas Renewable Energy cierra millonario financiamiento para proyecto renovable en Atacama

La compañía internacional Atlas Renewable Energy concretó un millonario financiamiento para su proyecto Copiapó Solar, por US$475 millones. La iniciativa, ubicada en la Región de Atacama, contará con un parque fotovoltaico y almacenamiento de baterías tipo BESS, que suministrará energía al conglomerado minero-industrial, CAP.

El financiamiento fue sellado con instituciones financieras internacionales y locales, entre ellas BBVA, Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Natixis CIB, SMBC y la Société Générale.

El gerente regional de Atlas Renewable Energy para Chile y el cono Sur, señaló que “con esta transacción hemos superado los US$1.200 millones en financiamientos de proyecto cerrados en los últimos 13 meses, consolidando nuestra capacidad para desarrollar proyectos complejos y altamente bancables (banca)”.

Copiapó Solar ya cuenta con dos contratos de suministro de largo plazo por un periodo de 15 años con el Grupo CAP. El proyecto tendrá una capacidad instalada de hasta 357 MWp y un sistema de almacenamiento de unos 320 MW por 4 horas. Anualmente, el proyecto generará cerca de 750 GWh.

Atlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía 100% renovable que desarrolla, construye, financia y opera proyectos de energía limpia en Latinoamérica. Además, cuenta con una base de más de 8.4 GW en activos en diferentes fases de desarrollo, construcción y operación.

En Chile la compañía suma 1.5 GW de proyectos contratados y actualmente opera tres plantas solares de gran escala: Javiera en Atacama, Quilapilún en la Región Metropolitana y Sol del Desierto en Antofagasta. También opera la planta de Almacenamiento BESS de este último.