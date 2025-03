El pasado viernes la ministra Aurora Williams presentó la nueva Política de Fomento a la Pequeña Minería (PFPM) del gobierno. Lo hizo en Copiapó, junto a gremios locales, en la misma ciudad que podría albergar a futuro la casa matriz de la Empresa Nacional de Minería (Enami) -actualmente ubicada en Santiago-, si prospera la propuesta de realizar la mayor reforma en los 65 años de vida de la estatal.

Ese, en todo caso, no sería el cambio mayor. Su directorio pasaría de 10 a 7 integrantes, y saldrían de la mesa los tres cupos que actualmente ostentan dos gremios: uno designado por el Instituto de Ingenieros de Minas, y dos por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Pero saldrán además el o la ministra de Minería -quien preside la mesa-, y los cupos correspondientes a Corfo, Hacienda y Cochilco. Este último, tradicionalmente ha sido ocupado por el o la subsecretaría del ramo.

La fórmula para el nuevo gobierno corporativo, adelantada por Pulso, fue presentada la semana pasada ante la Comisión de Minería de la Cámara, un día después de conocerse que Patricio Céspedes, exdirector de la estatal en cupo de Sonami, era apuntado por Contraloría por omitir relaciones de parentesco con empresas que firmaron contratos con Enami.

Aurora Williams y reforma a la Enami: “Buscamos un directorio con altos estándares en materia de conflicto de interés”.

¿Qué ideas motivan al Ejecutivo a reformar el gobierno corporativo de Enami?

-Enami se crea en el año 1960, han pasado 65 años y si bien es cierto se ha modificado el decreto que la crea, nunca se ha tocado el gobierno corporativo de la compañía. Estamos con el mismo gobierno corporativo, que en su oportunidad cumplió roles fundamentales, pero naturalmente tenemos que pensar en un gobierno corporativo que de alguna manera sea capaz de asumir los desafíos futuros que tiene Enami desde el punto de vista técnico, financiero y con los más altos estándares que hoy día tienen las empresas del Estado, que son estándares internacionales y que también han sido sugeridos por comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados.

Enami ha logrado revertir años de malos resultados con su gobierno actual, ¿cuál es el diseño detrás de esta idea de sacar a los ministerios, pero también a la Sonami?

-Los directores con los que ha contado y hoy cuenta la Enami son todos de una alta capacidad técnica, y además muy idóneos para desempeñar sus cargos. Pero la estructura del gobierno corporativo de Enami está siempre tensionada, primero por el ciclo político, porque hay varios que son de confianza política, pero también el vicepresidente ejecutivo, que es nombrado por el Presidente de la República y es de confianza política. Por lo tanto, nos parece que una empresa tan gravitante no puede quedar sometida a ese quehacer, tiene que tener una alta administración, tanto por parte del directorio como el vicepresidente ejecutivo, y cuyas políticas sean persistentes y den garantía de proyección a la empresa.

Los conflictos de interés y la probidad han sido cuestionamientos constantes, pero también recientes, ¿cómo ve los antecedentes revelados por Contraloría contra Patricio Céspedes, y en particular, el reproche que hace a la empresa por no haber tomado medidas desde 2020 en el tema?

-En mi calidad de presidenta del directorio recibí el informe de Contraloría. Lo recibí el jueves 6 de marzo, como corresponde. Y dentro del mandato de Contraloría está iniciar una investigación, la cual he conversado con el comité de Auditoría, Riesgos y Ética (ARE) para que comience a analizarse y establecerse las acciones que nos recomiendan. Por lo tanto, en este momento nos encontramos analizando en detalle el informe, estableciendo los cursos de acción que corresponden, y el mandato para el directorio es iniciar un proceso de investigación. Esta es una decisión del directorio, pero naturalmente buscamos que esto lo haga un tercero para efectivamente dar toda la imparcialidad que el caso necesita.

¿Qué tercero?

-Hay distintos entes especializados que pueden realizar auditorías, pero también es una decisión del directorio, que se debe tomar en el más breve plazo y es el comité ARE quien está concluyendo esta propuesta para presentarla al directorio. (...) Pronunciarnos respecto de los hechos que indica Contraloría no corresponde, porque en mi calidad de presidente del directorio voy a ser parte del informe de investigación interno que se nos ha mandatado.

¿Este caso viene a reforzar la idea de que la presencia de gremios con interés no es aconsejable dentro del directorio?

-Más allá del caso particular y que los gremios participen o no, lo que buscamos es tener un directorio y un vicepresidente ejecutivo que cumplan altos estándares en materia de conflicto de interés. Esto no solo tiene que ver con los gremios. Tenemos que pensar cómo somos capaces de tener un directorio que en la práctica actúe independientemente de quienes representan. Esta es una de las, si no la única empresa estatal donde un ministro sigue siendo parte de su directorio, que a la vez es presidente del Consejo de Cochilco. Entonces, esto es más que los gremios. Hay que hacer un análisis de cuáles son los mejores actores que deberían estar en la minería del hoy actuando en la administración más alta de Enami. Nuestra propuesta es que cambie esta estructura, que de 10 directores pasen a ser 7, de esos 7 existan 4 por Alta Dirección Pública (ADP), y además haya exigencias.

Hoy día no las hay…

-No las hay, y son que tengan una carrera de 8 semestres y 8 años de experiencia comprobada, respecto de lo cual la Contraloría, quien toma razón de los nombramientos de directores, lo revisa exhaustivamente. Entonces cambiamos un estándar. Eso no quiere decir que los actuales directores no lo cumplan. Lo que queremos es que sea una norma legal. Y que además, de los 7 directores, que 4 son por ADP, tengamos un representante de los trabajadores. Esa estructura que proponemos se hace cargo del directorio y del nombramiento del vicepresidente ejecutivo, que ya no es nombrado por el Presidente de la República, sino que por el directorio.

Al hacer una comparativa, ¿a cuál gobierno corporativo de otra estatal se parece más? ¿A Codelco o Enap?

-Nosotros creemos que recogemos la experiencia de Codelco y es más parecido a Enap, pero naturalmente hay un problema de volumen en esa comparación. En Codelco tenemos 9 directores, en Enap tenemos 7 porque más o menos es más cercano en dotación. Pero yo creo que recoge de la experiencia de ambas.

Tanto en el mundo parlamentario como en la Sonami ven fundamental que haya participación directa de la pequeña minería. ¿Se puede encontrar algún diseño para ello?

-Los gremios tienen una relación muy importante y muy aportativa. Para nosotros, gremios como el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, como Sonami, son sumamente relevantes. Ellos están presentes a través de distintas instancias. Por ejemplo, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de Minería. Todas las políticas y reglamentos pasan por el COSOC. La política de fomento de pequeña minería pasó por el COSOC. La política de litio pasó por el COSOC. No nos cabe duda que deben participar. Y van a seguir participando porque son instituciones muy robustas.

¿La participación de estos gremios no debe ser privilegiada, sino que en igualdad de condiciones?

-Yo no me atrevo a aventurar una frase como la que señala. Lo que yo sí quisiera decir es que el ecosistema minero es robusto. Nosotros, en el caso particular de Sonami, no podríamos imaginar que no tuviera injerencia con los 141 años que tiene desde su formación. La Sonami fue parte de la creación de la Empresa Nacional de Minería, y ellos han tenido, tienen y van a tener un rol preponderante en el quehacer minero.

Hay dos grandes desafíos que tiene Enami: está la nueva fundición, la modernización de Paipote; y por otro lado, Salares Altoandinos. ¿Cómo conversan con la idea del nuevo gobierno corporativo?

-Justamente, desafíos de esta envergadura son los que aportan a tener esta visión de cambiar el gobierno corporativo. Como gobierno le hemos asignado a Enami dos de los desafíos más importantes que tiene la industria minera. Y si lo hacemos es porque creemos firmemente en que es capaz de enfrentarlo y también colabora en consolidar este modelo de pequeña minería.

El CEO de BHP dijo que Argentina puede llegar a ser el quinto mayor productor de cobre. Allá están avanzando más rápido que Chile en litio, ¿cómo ve esa competencia?

- Nosotros tenemos un tratado minero con Argentina que abarca y facilita el desarrollo de minería en las zonas fronterizas. Este tratado data de varios años y nos da espacio para desarrollar proyectos fronterizos. No conozco otro tratado así entre países, pero también es porque tenemos una frontera extensa. Por lo tanto, tenemos ese instrumento de colaboración. En el mercado de minerales críticos, ya sea cobre, litio y otros, la proyección es bastante auspiciosa, a tal punto que una de las grandes dudas es si la minería en el mundo es capaz de satisfacer los requerimientos que se están formulando. Por lo tanto, primero, hay mercado que requiere de mayor producción.