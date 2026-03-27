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    Banco privado español suma como nuevo socio al extenista Rafael Nadal y el grupo Lería Luksic aumenta su participación

    El banco privado A&G anunció que un grupo de family offices pasó a controlar el 40% de la propiedad.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El banco privado español A&G anunció este jueves la incorporación de nuevos socios a su propiedad, donde destaca el extenista Rafael Nadal.

    La firma, también dedicada a la gestión de patrimonio, anunció que este grupo de family offices de España y Latinoamérica pasó a tener una participación total del 40%. “Además, algunos de los socios actuales han incrementado su posición en la compañía”, detalló en un comunicado.

    El grupo que arribó o aumentó su participación es de España, México, Perú, Chile y Centroamérica, “que apoyan un modelo de éxito que nació en España hace casi 40 años”, dijo la empresa.

    En detalle, la firma precisó que se trata de las familias García Peralta y Rafael Nadal. Por el lado internacional, entran como nuevos accionistas algunas de “las familias más activas de Latinoamérica”, entre ellas las familias Motta (Grupo Motta) y Montano (Grupo Mobiliare) de Centroamérica; en México las familias Losada (Grupo Gigante y Grupo Presidente), Junco de la Vega (Grupo Reforma) y Grupo Bursátil Mexicano (“GBM”), la mayor casa de bolsa de Mexico fundada por las familias Garay y Rojas y que está participada por Softbank; o la familia Barrios Teixidor, de Perú (Grupo Aris).

    Paola Luksic con Óscar Lerias.

    A&G también destacó a la familia chilena Lería Luksic, que es parte de la firma a través de su family office Wild Sur. “Es otro de los socios estratégicos de la compañía que ha incrementado ahora su participación, pero que ya entró en 2022″, comentó la empresa.

    El vínculo familiar de los Lería con España se remonta a los años 70, cuando su padre se trasladó a vivir a Barcelona. Más tarde, sus hermanos Jorge y Jaime siguieron sus pasos y se instalaron en Marbella. Pero fue recién en 2013 cuando Óscar Lería, junto a su esposa, Paola Luksic, fundaron WildSur y comenzaron a desarrollar proyectos propios como familia.

    Tras este acuerdo, la empresa explicó que la estructura accionarial de A&G queda distribuida “entre la familia fundadora, sus banqueros, principales directivos y sus socios estratégicos —manteniendo estos cuatro grupos la mayoría y control de la compañía—, un inversor institucional y los ‘family offices’ nacionales e internacionales".

    De esta forma, A&G comentó que la familia Rodríguez-Fraile seguirá siendo el principal accionista de la entidad “y da un paso al frente aumentando su participación, al igual que los socios estratégicos de la firma, entre ellos GPF Partners —grupo inversor español con 2.000 millones de euros bajo gestión procedentes en su mayoría de familias españolas y americanas—, accionistas de A&G desde 2022″.

    Más sobre:NegociosRafael NadalLería Luksic

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