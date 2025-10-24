SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso

Los dineros serán devueltos a partir del 1 de enero, dijo la autoridad.

David NogalesPor 
David Nogales
El biministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció esta tarde que Transelec aceptó el acuerdo con el gobierno para devolver US$ 135 millones que se cobraron de más en las cuentas de la luz, derivado del error en el decreto tarifario 7T (distinto al de las generadoras)

En conferencia de prensa en las dependencias de esa repartición, García dijo que los dineros serán devueltos a partir del 1 de enero.

“Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo primero de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución”, dijo la autoridad.

El secretario de Estado detalló además que para asegurar que las personas entiendan este acuerdo, toda la información será detallada en la boleta.

Cuánto deberá devolver Transelec por cobro extra de la luz.

“Vamos a difundirla ampliamente y también hemos iniciado un curso de capacitación a las organizaciones de consumidores para que ellos a su vez difundan cómo las personas pueden verificar que lo que les fue cobrado en exceso está siendo debidamente devuelto”, precisó.

Consultado sobre cómo se llegó a este acuerdo con la transmisora si aún no están los resultados de la auditoría encargada por el Coordinador Nacional Eléctrico, Álvaro García respondió que le solicitaron toda la información a la compañía y que esta fue revisada por la Comisión Nacional de Energía.

“Si esa auditoría concluyese que deben ser devueltos más recursos, Transelec tendrá que devolver todos esos recursos adicionales”, aseguró el biministro.

En ese mismo contexto, afirmó que el interés del gobierno y su cartera es que esta devolución se realice lo antes posible, entendiendo que los resultados de la auditoría podrían tomar mucho tiempo.

Cuánto deberá devolver Transelec por cobro extra de la luz RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“Si hay más por devolver, se devolverán más adelante”, reiteró.

Detalló que los US$ 135 millones se devuelven “de inmediato” para que el Coordinador Eléctrico los administre, incorporando el ajuste en la boleta de cada mes durante el proceso de fijación tarifaria que va entre enero y junio, inclusive.

“No estamos negociando con las generadoras”

Esta rebaja, dijo García, será del orden del 1,5% o 2% de la cuenta en promedio y es adicional a la que se deberá aplicar por el error en el decreto tarifario por el que cobraron más las generadoras eléctricas.

De cualquier modo, reiteró que la cifra exacta la darán cuando hayan concluido los dos procesos de auditoría.

García fue enfático en advertir que el gobierno no está negociando con las generadoras eléctricas y que les dijeron cuánto es lo que deben devolver.

Cuánto deberá devolver Transelec por cobro extra de la luz

“Quiero aclarar que no estamos negociando. Nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver a los usuarios por el exceso de cobro que habían hecho. Creo que tenemos un acuerdo respecto de ese monto, de US$ 115 millones”, precisó.

Así, ya es posible calcular que la devolución a los consumidores por los dos errores en los decretos tarifarios, será de al menos US$ 250 millones.

“Tenemos un periodo abierto que se inició la semana pasada, donde nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para hacer observaciones a ese informe”, reveló en la conferencia. García espera que los primeros días de la próxima semana estén “en condiciones de hacer un Informe Técnico Final (ITF) que va a determinar cuánto caen las tarifas”.

Lee también:

Más sobre:EnergíaÁlvaro GarcíaCuentas de la luz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Regreso constituyente: Senador UDI revive norma de la Convención para declarar territorio especial a Arica

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

Mineduc comete insólito error y rectifica fecha de entrega de colegios que serán sede para las elecciones

En nuevo aniversario de la ONU: Bachelet llama a un “multilateralismo renovado” y “anclado en las realidades actuales”

Jara se suma a polémica por advertencia de Kast al Presidente: “Debe estar nervioso por las encuestas”

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

3.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario
Chile

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Regreso constituyente: Senador UDI revive norma de la Convención para declarar territorio especial a Arica

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso
Negocios

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Arauco coloca bono por más de US$800 millones y se convierte en la mayor emisión corporativa en Chile

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias
Tendencias

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Por qué Donald Trump decidió cortar de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a la Real Sociedad por la liga española

Marcelo Díaz lamenta la baja de Charles Aránguiz para la U en el Clásico Universitario ante la UC

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela
Mundo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela

Trump revela detalles de cómo presionó a Netanyahu para lograr el acuerdo sobre Gaza

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal