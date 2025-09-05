Nada parece detener a la Bolsa de Santiago y el IPSA ya supera los 9.200 puntos

La Bolsa de Santiago está imparable y sigue subiendo tras haber quebrado la resistencia de los 9.000 puntos, dando fundamentos a aquellas proyecciones que la ven en 10.000 puntos en el corto plazo.

Tras dos horas de transacciones, el Ipsa ya suma un 0,42% y se instala en los 9.214,27 puntos. No sólo se trata de su quinto día de alzas consecutivas, sino que una nueva marca histórica.

Hay que recordar que la plaza bursátil local es una de las de mejor rendimiento en el mundo este año, con un alza de más de 37%.

SQM es la acción que ha tirado el carro del mercado en los últimos días, y hoy no es la excepción. Los títulos de la minera no metálica registran un alza de 3,60% al cierre de esta edición, con casi $ 12.000 millones.

El desempeño de la compañía, contrarresta las bajas de Latam (-0,24%) y Banco de Chile (-0,17%), las dos acciones más transadas del mercado.

Qué dijo JP Morgan sobre el mercado

Al margen del efecto de “Soqui” en la performance de la Bolsa de Santiago y del favorable escenario bursátil internacional, particularmente Wall Street que de está en zona de máximos, el tema electoral de Chile también ha contribuido al mejor ánimo.

“Esto parece haber sido uno de los factores detrás del sólido desempeño del mercado en las últimas semanas, y podría seguir alimentando el optimismo en Chile”,dijo un reporte de JP Morgan en referencia al favoritismo que tienen los candidatos presidenciales de derecha de cara a las próximas elecciones.

IPSA y Bolsa de Santiago en récord Seth Wenig

La entidad advirtió que donde existe mayor incertidumbre es en la elección legislativa, debido a la falta de sondeos. En este punto, JPMorgan afirma que, si bien el escenario base es que se mantenga la actual composición, una posible sorpresa sería que la derecha consiga una representación mayor.

“En cuanto a la reacción del mercado, el nivel de expansión de múltiplos observado este año (de 9,4x a 11,7x) es similar al registrado con la segunda victoria de Piñera en 2017 (25% en ambos casos), lo que sugiere un potencial alcista adicional limitado, en línea con nuestra recomendación Neutral sobre Chile”, afirmó la institución financiera.