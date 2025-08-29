SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Las firmas del índice selectivo informaron ganancias por US$6.500 millones. Sólo 10 de las 28 que han informado - de un total de 29-, vieron una baja en su última línea.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Falabella multada por prácticas antisindicales y obligada a pedir disculpas públicas. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sorpresas favorables está dejando esta temporada de resultados de empresas, lo que ha empujado al Ipsa a nuevos niveles récord. De hecho, durante los primeros seis meses del año casi dos tercios de las empresas que componen el selectivo mejoraron su última línea.

Las 28 empresas que han reportado hasta este viernes - sólo falta Quiñenco de las 29 Ipsa-, totalizan ingresos por US$68.495 millones, un alza de 2,32% respecto de igual periodo del 2024.

En tanto, los costos crecieron 2,2% hasta los US$48.109 millones, y los gastos de administración se empinaron 6,79% a US$7.888 millones.

Con esto, las ganancias en los primeros seis meses del año anotan un salto interanual de 15,37% hasta los US$6.572 millones.

Del total de compañías, 10 informaron una disminución en su última línea, pero 18 reportaron una mejora, de las cuales 15 corresponde a un alza en sus beneficios, una a la reducción de sus pérdidas (CAP), y dos que pasaron de pérdidas a ganancias (Vapores y SQM). Esto significa que el 64,29% de las empresas Ipsa que han reportado hasta este viernes mejoraron sus resultados, y solo un 35,71% los empeoró.

La compañía con los mayores beneficios fue Banco de Chile, con US$679 millones, seguida por Latam Airlines con US$596 millones, y por Falabella con US$595 millones.

Como sector, el bancario representó la mayor parte de los beneficios: entre el Chile, BCI, Santander e Itaú sumaron US$2.060 millones, equivalente al 31,35% de las ganancias del Ipsa. Además, el sector informó de un alza de 21,92% respecto de 2024.

Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital, destaca las cifras del sector: “Los resultados de la banca se muestran estables. En un contexto donde la inflación se va normalizando, las última línea está mostrando resiliencia en la medida que vuelven a su core, que son los créditos".

Detrás se ubicó utilities (Engie, Enel Chile, Enel Américas, Colbún, IAM y Aguas Andinas), que sumó US$1.106 millones. No obstante, en conjunto reportaron una baja de 62,46% año contra año.

El retail

Este viernes, Ripley reportó que entre abril y junio concretó ganancias de US$16,9 millones, lo que equivale a un incremento de 42,5% versus el mismo periodo del 2024. Ripley aseguró que este es su mejor resultado de los últimos 7 años.

En el acumulado de la primera mitad del año, Ripley consolidó ganancias US$33,4 millones, más que triplicando las utilidades del mismo periodos de 2024 al subir 260%.

Pero la compañía que se robó las miradas de los analistas fue Falabella. El retailer cerró la primera mitad del año con beneficios por US$596 millones, cifra que es un 221% sobre el 2024. Sólo en el semestre ganó un 16% más que en todo el 2024, cuando sumó US$515 millones en doce meses.

Marcelo Catalán, jefe de Equity Research de BCI Estudios, señala que “destacamos el muy buen desempeño de Falabella, que sigue sólida con beneficios por sobre los esperado. A ello se suma el muy buen desempeño del sector inmobiliario en particular, como Parque Arauco, sigue creciendo sobre la inflación por contratos indexados en UF, mostrando la solidez del sector”.

Por su parte, Cencosud reportó una reducción de 4,74% en sus resultados del segundo trimestre hasta los US$92,7 millones, mientras que a nivel semestral, informó de un alza de 187% hasta los US$209,2 millones.

En tanto, dos de los tres operadores de centros comerciales mostraron resultados al alza.

Mall Plaza reportó ganancias por US$ 527 millones, un alza sustantiva de 180% en relación al mismo periodo de 2024. Por su parte, Parque Arauco finalizó el primer semestre del año con ganancias de US$ 48 millones, un alza de 20,8%.

Por contrapartida, la filial de centros comerciales de Cencosud, Cenco Malls, informó una caída de 3,74%% hasta los US$132,7 millones.

Las sorpresas en transporte

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) también entregó sus estados financieros este viernes. En el detalló, reportó US$ 130,1 millones al primer semestre de 2025, resultado que contrasta con la pérdida registrada en el mismo período del año pasado por US$ 130,3 millones.

Pro su parte, Latam Airlines registró ganancias por US$241,6 millones en el segundo trimestre, un 66% más que en el mismo período del año anterior. Y con ello, en el primer semestre la compañía incrementó sus resultados en casi 50%, hasta los US$ 596,9 millones.

Según la compañía, el crecimiento del trimestre abril-junio se explica por un incremento de 7,6% en el número de pasajeros transportados por el grupo Latam, alcanzando un total de 20,6 millones durante el trimestre.

SQM, CAP y celulosa

SQM informó que durante el segundo trimestre las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora a US$ 88,42 millones, frente a los US$ 213,5 millones del lapso enero-marzo 2025.

En el acumulado, pasó de pérdidas por US$655,9 millones a ganancias por US$225,9 millones.

Según Catalán, la empresa está “mostrando una señal de impactos positivos de una recuperación de precios del litio, que se verá reflejada con mayor fuerza durante el segundo semestre”.

En tanto, las empresas del sector celulosa también muestran buenas cifras. Empresas CMPC registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$80,9 millones en el segundo trimestre, lo que representó un aumento de 5%, mientras que en el primer semestre las utilidades cayeron 60,8% a US$130,6 millones.

Por su parte, Empresas Copec registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$228,3 millones el segundo trimestre, cifra menor en 20,6% a las de igual periodo de 2024.

En el primer semestre, en tanto, las utilidades de la compañía-controlada por el grupo Angelini- retrocedieron 15,27%, a US$436,8 millones.

En tanto, CAP registró pérdidas por US$42,7 millones en el segundo trimestre, lo que representó una mejora frente al saldo negativo de US$311,9 millones anotado en igual periodo de 2024. En el acumulado, las pérdidas se redujeron desde US$350,5 millones a US$55,97 millones.

Más sobre:Resultados de EmpresasBancaBanco de ChileFalabellaLatamRetail

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”

Jornada de interrupciones: Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 por “persona en la vía”

Decretan prisión preventiva para cinco policías bolivianos capturados con armamento y más de 570 kilos de droga en zona fronteriza

Detienen a sospechoso de crimen de mujer baleada en altercado vial en San Pedro de la Paz

Carmona (PC) enfrenta polémica por críticas a Marcel: “No he perjudicado en absoluto la candidatura de Jara”

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

5.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jornada de interrupciones: Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 por “persona en la vía”
Chile

Jornada de interrupciones: Metro suspende servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 por “persona en la vía”

Decretan prisión preventiva para cinco policías bolivianos capturados con armamento y más de 570 kilos de droga en zona fronteriza

Detienen a sospechoso de crimen de mujer baleada en altercado vial en San Pedro de la Paz

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos
Tendencias

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Excompañero de Marcelino Núñez en Norwich explota por su arribo al archirrival: “Si juego contra ti, te voy a destrozar”
El Deportivo

Excompañero de Marcelino Núñez en Norwich explota por su arribo al archirrival: “Si juego contra ti, te voy a destrozar”

Con una gran duda: la formación de la U para mantener el invicto de Gustavo Álvarez ante Colo Colo

Con una de sus grandes y millonarias figuras en la banca: la formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”
Mundo

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”

Doria Medina no participará en la campaña electoral de Rodrigo Paz en Bolivia pese a darle su apoyo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador