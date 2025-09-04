SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

El principal selectivo accionario del país anota un alza de 35% en lo que va de 2025, el mayor avance a esta altura del año desde 2003. Los principales papeles que empujan este rally son los de Latam Airlines, Falabella y SQM, según los analistas.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Las acciones más relevantes de la bolsa

Una buena temporada de resultados corporativos en empresas con mayor ponderación en la composición del Ipsa, las probabilidades de la elección de un candidato promercado y un entorno con menor incertidumbre han empujado al principal selectivo accionario del país a marcar sucesivos récords en las últimas semanas, lo que se repitió este miércoles.

Así, tras anotar un alza de 0,79%, el Ipsa se ubicó por primera vez sobre los 9.000 puntos: en concreto cerró en 9.062,92 puntos, a pesar de que en la jornada los principales indicadores del mundo tuvieron resultados mixtos. Mientras el S&P 500 subió 0,51%, el Dow Jones cayó 0,06% y el Nasdaq se empinó 1,02%.

En lo que va del año el Ipsa anota un retorno de 35%, el mayor a esta fecha desde el alza de 36,35% al 3 de septiembre de 2003.

De cerrar 2025 este miércoles, hubiese sido el mayor incremento de la Bolsa desde el 37,59% de 2010, superando ya el 34,04% de 2017, cuando Sebastián Piñera obtuvo su segundo mandato presidencial.

De acuerdo a los expertos, este rally del índice está muy incidido por algunas acciones específicas que han reportado retornos elevados.

Luis Ramos, head of Equity Strategy de LarrainVial Research, señala que el avance del Ipsa se enmarca en un mayor apetito por riesgo a nivel global, “toda vez que el mercado pareciera ver altamente probable un recorte de tasas en EE.UU. en la próxima reunión de este mes”.

Junto con ello, explica que al revisar el desempeño del último mes, “en el cual el Ipsa ha logrado un avance de 10,8% y alcanza niveles superiores a los 9.000 puntos, uno encuentra que hay tres acciones protagonistas: Latam Airlines, Falabella y SQM, las cuales contribuyen en conjunto con cerca de la mitad de performance del índice”.

En esa misma línea Jorge García, gerente de inversiones de Nevasa AGF, sostiene que Latam y SQM son dos títulos que “han subido bastante y tienen una ponderación considerable en el Ipsa, lo que ha impulsado al selectivo”.

En lo que va de 2025, la serie B de la minera no metálica se empina 15,96%, pero el mes pasado anotó un repunte relevante que la dejó con un alza de 23,27%, contribuyendo al desempeño del Ipsa. Por su parte, el retorno de Latam ha sido descollante: el papel de la aerolínea sube 80,99% en lo que va del año, mientras que en el caso de Falabella, la escalada es de 68,33%.

De hecho, en agosto las acciones más transadas del Ipsa fueron Latam, que representó un 30,6% del total, seguida de SQM (11,03%) y Falabella (6,1%).

Por su parte, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, plantea que “además estas acciones siguen teniendo buenos precios objetivo, por lo tanto, podrían seguir empujando el Ipsa al alza, pero seguramente ya hay papeles cuyos precios objetivo han sido alcanzados o sobrepasados y por ello no se puede esperar que el Ipsa siga subiendo indefinidamente”.

Según Ramos, Latam y Falabella son los títulos que “lideran las contribuciones en la performance del índice en lo que va del año. Ello es reflejo de una de las temáticas más relevantes detrás del desempeño de la bolsa chilena este 2025, y es la búsqueda de compañías capaces de expandir sus utilidades, superando incluso las expectativas del consenso. Tanto Latam Airlines como Falabella son claro ejemplo de ello”.

Falabella cerró el primer semestre con un alza de 221% en su última línea, llegando a los US$595,96 millones de utilidades, mientras que Latam también reportó beneficios por US$596,86 millones, superiores en 47,8% a los de igual periodo de 2024.

¿De camino a los 10.000 puntos?

Ya sobre los 9.000 puntos por primera vez, la pregunta que ronda en el mercado es hasta dónde puede llegar la Bolsa local, e incluso, en qué momento tocará los 10.000 puntos.

Guillermo Araya, indica que en términos de análisis técnico, hay un nuevo nivel de resistencia en 9.180 puntos y luego en 9.450 puntos.

“Lo anterior reforzado porque siempre existen eventos que hacen que se ajusten las expectativas”, donde hay acciones que han subido más allá de sus fundamentales, a la vez que existen factores de riesgo geopolítico a nivel global que impactan en el mercado local. “Finalmente, en la medida que nos vayamos acercando a la fecha de las elecciones presidenciales, aumenta la incertidumbre”, sostiene.

Para Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, el selectivo “podría escalar a 10.900 puntos hacia 2026, apoyado en utilidades corporativas en expansión y mayor liquidez local. Aunque no se descartan ajustes tras el fuerte avance del año, la visión de mediano plazo sigue siendo alcista, respaldada tanto por fundamentos internos, como por la percepción de estabilidad relativa en un escenario internacional desafiante”.

También de acuerdo a Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria, la meta de los 10.000 puntos es plausible.

“De persistir el tono actual, el índice podría acercarse a esos valores en el corto-mediano plazo, es decir, hacia fines de 2025 o inicios de 2026. Como siempre, el ritmo dependerá de tres factores claves: niveles del cobre, señales de política monetaria interna y externa, y la mantención de las expectativas de crecimiento del país sin sorpresas políticas o regulatorias por parte de un nuevo gobierno”, agrega.

Más sobre:MercadoIpsaAccionesLatamSQMFalabella

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador

Salario vital “original” y regla fiscal: los temas que el PC busca reponer en el programa de Jara

“No hay que cantar victoria”: Daniel Jadue valora el fallo que lo mantiene en carrera como candidato a diputado, pero mantiene cautela

Alcaldes insisten en destinar IVA comunal para financiar Ley de Seguridad Municipal e inician mesa de trabajo con el gobierno

Torturas en Hospital de Osorno: Fiscalía, Contraloría y gobierno activan medidas por maltrato de pares a exfuncionario TEA

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

5.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue
Chile

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Salario vital “original” y regla fiscal: los temas que el PC busca reponer en el programa de Jara

“No hay que cantar victoria”: Daniel Jadue valora el fallo que lo mantiene en carrera como candidato a diputado, pero mantiene cautela

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años
Negocios

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

Asesores económicos de Matthei y Jara se unen para criticar ajuste fiscal de Kast

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador
Mundo

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador

Expresidente de Perú Alejandro Toledo recibe condena de 13 años de prisión por lavado de activos

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo