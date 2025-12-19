SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Este proyecto fue ingresado en marzo de 2022, y la última vez que tuvo movimiento legislativo fue el 13 de agosto del presente año.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    08 Marzo 2022 Betsson, casa de apuestas online Foto: Andres Perez08 Marzo 2022 Betsson, casa de apuestas online Foto: Andres Perez Andres Perez

    Es un proyecto de ley que está cerca de cumplir cuatro años desde que se ingresó a su tramitación legislativa. Y si bien durante la actual administración se avanzó en la Cámara de Diputados, no así en el Senado.

    De hecho, la última vez que tuvo movimiento este proyecto fue el 13 de agosto de este año. La sala del Senado lo aprobó en general y lo derivó a la Comisión de Hacienda y Economía unidas para su trabajo en particular. Sin embargo, eso no prosperó y se analizará por separado, comenzando en la Comisión de Economía.

    Entre los principales ejes del proyecto se establece un régimen tributario para la actividad: esta será gravada con IVA por ser un servicio de entretenimiento digital, lo que permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por bienes y servicios que adquieran y contraten (como publicidad y software). Al igual que los casinos, queda sujeta a un impuesto específico (20%) que busca corregir la externalidad del juego.

    Y para fomentar el juego responsable, se establece un aumento de la tasa del impuesto específico de 1%, con posibilidad de descontar los desembolsos realizados por dicho concepto. También las plataformas autorizadas deberán pagar un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos sobre apuestas deportivas a favor del Instituto Nacional del Deporte.

    Debido a que todo indica que este proyecto ya no avanzará, las principales casas de apuestas piden al gobierno que asumirá en marzo que le dé prioridad a esta iniciativa.

    “Creemos que es primordial que el gobierno electo tome el proyecto y regule la industria. De los principales países latinoamericanos Chile es el único que no cuenta con un marco regulatorio para las apuestas en línea y sin regulación no es posible proteger a los consumidores”, afirma Ricardo Chehade, CEO de EstelarBet.

    Carlos Baeza, representante Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, aPAL, sostuvo que “este es un proyecto muy ambicioso y muy completo y sin duda el proceso legislativo requiere de los tiempos necesarios”.

    En ese sentido, añade que “estamos muy expectantes y optimistas con el cambio de gobierno. No solo porque sin duda abrirá una nueva mirada sobre esta industria, sino también porque el próximo Ejecutivo enfrentará un escenario fiscal complejo, con un déficit que obliga a priorizar crecimiento, eficiencia y nuevas fuentes de recaudación formal”.

    Para Baeza, la expectativa que tiene para el nuevo gobierno es que “aborde este tema desde una lógica de política pública: ordenar un mercado existente, fortalecer la capacidad de control del Estado y canalizar su aporte al crecimiento formal y a la recaudación, en línea con los desafíos fiscales y regulatorios que enfrenta el país y por supuesto proteger a los consumidores”.

    Una foto del duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera, dos de los equipos que lucen publicidad de casas de apuestas online en su indumentaria. Foto: AGENCIAUNO. Agenciauno

    Factor impuesto

    Dado que el nuevo gobierno eventualmente puede hacer cambios al proyecto, los representantes de las casas de apuestas entregan sus primeras propuestas para que sea consideradas.

    Y uno de los temas más debatidos en este proyecto ha sido la carga tributaria que se establece, ya que para las casas de apuestas quedaría en niveles altos en comparación al resto de los países con regulación.

    En este punto, Chehade plantea que “el impuesto es por un lado una barrera al consumo, pero por otro puede ser un incentivo al mercado negro si las empresas que contamos con licencias nos desincentivamos a participar. Un ejemplo claro de esto en Chile es el contrabando de cigarrillos”.

    Baeza, en tanto, asevera que “durante la tramitación ha existido un consenso transversal en el Congreso respecto de la necesidad de regular una actividad que ya opera en Chile. Sin embargo, en distintas etapas se incorporaron medidas que complejizaron ese objetivo, como un aumento en la carga tributaria y otras modificaciones”. Si bien sostiene que “pese a la reducción parcial de la carga tributaria, se mantiene la figura del bloqueo, una medida jurídicamente improcedente y contraproducente desde el punto de vista regulatorio y económico. De aprobarse esa norma, los actuales operadores no podrían seguir funcionando mientras se implementa el sistema de licencias y al momento de solicitarlas serán pagar impuestos retroactivos”.

    Control para menores de edad

    Las casas de apuestas online afirman que mientras se logra una ley que las regule ya están aplicando medidas para controlar el acceso de menores de edad.

    En este contexto, EstelarBet anunció la implementación de verificación biométrica con prueba de edad para todos sus usuarios. Según explicó Chehade “la medida busca fortalecer los controles de identidad y prevenir el acceso de menores, perfiles falsos o cuentas que no cumplen los requisitos legales. Este tipo de herramientas debería ser parte obligatoria de cualquier marco regulatorio moderno, especialmente en un sector donde la trazabilidad y la autenticación robusta son condiciones mínimas de funcionamiento”.

    Y Baeza precisa que “los operadores que integran la Agrupación ya aplican estándares exigentes de control, como verificación de identidad, monitoreo de conductas de riesgo y herramientas de autoexclusión. A ello se suma la adhesión a los principios de juego responsable de EGBA y una alianza estratégica con BGC, orientada a fortalecer y mejorar continuamente los estándares en esta materia”.

    Foto: Andres Perez07 Marzo 2022 Sitios de Apuestas Online, Betano y Betway. Foto: Andres Perez

    La visión legislativa

    Uno de los integrantes de la Comisión de Economía, donde está radicado el proyecto es el senador Rojo Edwards ( independiente de derecha)

    Para el legislador, “es un proyecto complejo, con múltiples aristas regulatorias, económicas, penales y sociales, por lo que requiere un trabajo serio y detallado”.

    Por ello, plantea que “la Comisión de Economía del Senado, al igual que ocurrió con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, se caracteriza por su rigurosidad técnica y por un estudio acabado de los proyectos que analiza”, indicó el parlamentario.

    Consultado si debe ser prioridad del próximo gobierno, dijo “sí. Aquí no solo se discute recaudación o regulación económica, sino también la protección de niños, niñas y adolescentes, la prevención de la ludopatía y el resguardo de la fe pública. Contar con un marco claro para las apuestas online es parte de una agenda de responsabilidad del Estado, de protección de los consumidores y de fortalecimiento del cumplimiento de la ley”.

    Más sobre:Casas de apuestas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    Secretaria general de la DC respalda que Frei reciba a Kast ahora que es presidente electo

    Guardaparques de Torres del Paine deponen paro, pero circuito “O” estará cerrado hasta fin de año

    Lo más leído

    1.
    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    2.
    De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

    De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

    3.
    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    4.
    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    5.
    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles
    Chile

    “Megaformalización”: tribunal rechaza petición de quitar esposas a los 70 imputados por red de corrupción en cárceles

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Desbordes cuestiona dichos de la ministra Orellana y pide que “no le falte el respeto” a quienes valoran el rol de la Primera Dama

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones
    Negocios

    Sony toma el control de Snoopy y Charlie Brown en una operación que valora Peanuts en más de US$1.000 millones

    Casas de apuestas online piden al futuro gobierno de Kast que le de prioridad a proyecto que las regula

    Francisca Ponce por fusión de las cascadas: da “paso a esta nueva generación que asumió un rol activo en la gestión”

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung
    Tendencias

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Cómo fue la primera aparición de Nick Reiner, tras el asesinato de sus padres

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi
    El Deportivo

    Presidente de Barcelona vuelve a dar un portazo al eventual regreso de Lionel Messi

    Zapallar alista los últimos detalles para recibir la octava edición del Triatlón de la comuna

    Escándalo en la Copa UC: Qatar se retira de la competencia y dispara contra la organización

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master
    Cultura y entretención

    Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”
    Mundo

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    Trump ridiculiza a Biden y Obama: las mordaces descripciones a sus predecesores en el “Paseo de la fama presidencial” de la Casa Blanca

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad