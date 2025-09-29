Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

Aproximadamente todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias y los más riesgosos son los que registran mayores avances, según informó Ciedess.

Según el boletín de Ciedess, con valores cuota al día 25 de septiembre, los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran ganancias de 1,10% y 1,05% respectivamente. Resultados que se explicaron por el rendimiento de la renta variable.

“A nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento del IPSA”, dijo en su informe.

Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

En detalle, “en lo que va del mes, destacan la incertidumbre en torno a la guerra comercial, el recorte de tasas por parte de la Fed y los nuevos niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de los buenos resultados de empresas y pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed)”.

“Por su parte, China muestra un rally bursátil explicado por la mayor liquidez, el plan de estímulos para impulsar el consumo y el rezago en sus valoraciones. A nivel interno, el IPSA ha registrado nuevos máximos históricos, impulsado por el panorama internacional, los pronósticos electorales y proyecciones alcistas para el índice”, agregó.

Mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presenta un alza de 0,69%.

Por su lado, los fondos más conservadores obtienen retornos mixtos de 0,33% el tipo D y -0,03% el tipo E, donde las razones apuntaron a los títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros.

“Al respecto, se registra un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu sube 0,53%; mientras que a nivel local se observa un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital”, dijo en su informe.

Seth Wenig

En lo que va de año

En lo que va de 2025, enero a septiembre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos. Los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran retornos de 13,56% y 11,81% respectivamente, con lo que mostrarían su mejor retorno acumulado para el período enero-septiembre desde 2009

Mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presenta un alza del 10,47%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias. El tipo D sube 8,22% y el tipo E. avanza 6,35%

Para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019, resaltó Ciedess.