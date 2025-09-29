SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

De cara al cierre del mes, los fondos más riesgosos lideran los avances del mes.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Andres Perez

Aproximadamente todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias y los más riesgosos son los que registran mayores avances, según informó Ciedess.

Según el boletín de Ciedess, con valores cuota al día 25 de septiembre, los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran ganancias de 1,10% y 1,05% respectivamente. Resultados que se explicaron por el rendimiento de la renta variable.

“A nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados parcialmente por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento del IPSA”, dijo en su informe.

Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

En detalle, “en lo que va del mes, destacan la incertidumbre en torno a la guerra comercial, el recorte de tasas por parte de la Fed y los nuevos niveles históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de los buenos resultados de empresas y pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed)”.

“Por su parte, China muestra un rally bursátil explicado por la mayor liquidez, el plan de estímulos para impulsar el consumo y el rezago en sus valoraciones. A nivel interno, el IPSA ha registrado nuevos máximos históricos, impulsado por el panorama internacional, los pronósticos electorales y proyecciones alcistas para el índice”, agregó.

Mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presenta un alza de 0,69%.

Por su lado, los fondos más conservadores obtienen retornos mixtos de 0,33% el tipo D y -0,03% el tipo E, donde las razones apuntaron a los títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros.

“Al respecto, se registra un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu sube 0,53%; mientras que a nivel local se observa un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital”, dijo en su informe.

Seth Wenig

En lo que va de año

En lo que va de 2025, enero a septiembre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos. Los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran retornos de 13,56% y 11,81% respectivamente, con lo que mostrarían su mejor retorno acumulado para el período enero-septiembre desde 2009

Mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presenta un alza del 10,47%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias. El tipo D sube 8,22% y el tipo E. avanza 6,35%

Para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019, resaltó Ciedess.

Más sobre:PensionesSeguridad socialEmpleoFondos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Detienen a sujeto que tenía 155 celulares y cigarrillos de contrabando en su domicilio en Independencia

Alcaldesa San Martín califica el nuevo sistema de licencias de conducir como deficiente y apunta al Ministerio de Transportes

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

A qué hora y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz por la final del ATP de Tokio

Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU
Chile

Squella dice que el gobierno “debería estar agradecido” por no mezclar el “análisis negativo” de los gobiernos de Bachelet con su candidatura a la ONU

Rating del domingo 28 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda
Negocios

Enel Américas cierra su proceso de recompra de acciones de forma exitosa y con sobre demanda

Casi todos los multifondos de pensiones se alistan a cerrar septiembre con ganancias

El oro está imparable y la onza alcanza un nuevo máximo histórico

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU
Tendencias

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2026: por qué esto preocupa a los fanáticos chilenos

Cómo China planea convencer a Trump de que EEUU se oponga a la independencia de Taiwán, según reportes

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional
El Deportivo

El mensaje que Nueva Zelanda le dejó a la Roja en el camarín del Estadio Nacional

Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026
Cultura y entretención

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo
Mundo

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Corea del Sur sufre su mayor tasa de suicidios en 13 años y presidente llama a enfrentar este “desastre social”

Suecia destina ayuda militar a Dinamarca para hacer frente al incremento de drones en su espacio aéreo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición