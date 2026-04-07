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    Caso Primus: Fiscalía formalizará a exdirector médico de CLC y a futbolista por asociación ilícita y lavado de activos

    El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 22 de mayo la formalización de Rodrigo Mardones, Patricio Rubio y otros tres imputados por asociación ilícita y delitos financieros cometidos entre 2019 y 2023.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Patricio Rubio, Rodrigo Mardones y Gonzalo Dieguez.

    El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la Fiscalía para formalizar a cinco nuevos imputados en el caso Primus. La audiencia quedó programada para el 22 de mayo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia.

    Entre los imputados figuran el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones, y el futbolista Patricio Rubio. También serán formalizados el abogado Gonzalo Diéguez y el emprendedor Hugo Villagrán.

    El tribunal ordenó notificar a Patricio Rubio mediante un exhorto dirigido al Juzgado de Garantía de Peumo.

    El fiscal Felipe Sepúlveda solicitó el jueves pasado la formalización de los imputados por los presuntos delitos cometidos entre enero de 2019 y marzo de 2023. A todos se les atribuye autoría en asociación ilícita, administración desleal y uso malicioso de instrumento mercantil reiterado.

    En el caso particular de Rodrigo Mardones, la Fiscalía añade el presunto delito de lavado de activos.

    A finales de marzo, el Ministerio Público, representado por los fiscales Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, solicitó formalmente al 4° Juzgado de Garantía de Santiago la separación de la investigación original. Esta maniobra procesal busca aislar los hechos que involucran a un nutrido grupo de imputados que, hasta el momento, no han sido formalizados en la causa principal.

    La decisión administrativa da vida a una nueva carpeta investigativa que pone bajo la lupa a 95 personas naturales. El listado de nuevos “imputados” destaca por su heterogeneidad, cruzando las fronteras del mundo empresarial, el deporte de élite y el ámbito auxiliar de la justicia.

    La nómina de 95 personas es encabezada por el traumatólogo Rodrigo Mardones, especialista en cadera y exdirector médico de Clínica Las Condes, cuyo nombre aparece como pieza clave en esta nueva arista.

    Sin embargo, el alcance de la investigación se amplía a figuras del fútbol nacional, como los ex seleccionados Mauricio Pinilla y Patricio Rubio, además de la notaria Valeria Ronchera. Con esta división, la Fiscalía pretende otorgar un ritmo propio a la indagatoria de estas 95 personas, sin entorpecer el avance del proceso matriz, que ya mantiene bajo medidas cautelares a los principales rostros del fraude: el exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, su exgerente comercial, Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico de cocina Marcelo Rivadeneira.

    Origen

    El caso Primus estalló en marzo de 2023, cuando la propia empresa de factoring Primus Capital descubrió internamente una serie de operaciones falsas. La compañía informó el hallazgo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y presentó una denuncia. Pronto se reveló que una red de ejecutivos y colaboradores cercanos había utilizado empresas de papel, cheques sin respaldo y facturas ideológicamente falsas para simular transacciones comerciales y desviar fondos de la firma.

    Las primeras estimaciones hablaron de un fraude superior a los $ 70 mil millones, lo que llevó a los socios de la compañía a inyectar más de $ 100 mil millones para evitar el colapso financiero de la empresa, cuyo 90% fue vendido a comienzos de este año al grupo Toesca.

    Según la investigación, en el esquema defraudatorio se usaron nombres de terceros como testaferros, muchas veces ciudadanos extranjeros, para ocultar la verdadera identidad de quienes controlaban las empresas involucradas. La documentación falsa se usaba para justificar operaciones que nunca ocurrieron, generando beneficios indebidos tanto para los ejecutivos como para quienes participaron en la red.

    Uno de los aspectos más mediáticos del caso fue la fuga de Francisco Coeymans, quien salió del país y fue detenido en Lima, Perú, donde estuvo recluido por más de siete meses. Fue extraditado a Chile en noviembre de 2024, siendo recluido en Capitán Yáber. Hoy está bajo arresto domiciliario.

    A finales de enero de 2026, el empresario Raimundo Valenzuela Lang (65) selló el cierre de una etapa marcada por la crisis. Junto a su socio, Fernando Franke, y otros ejecutivos, acordó la venta del factoring a Toesca.

    El domingo 1 de febrero, Valenzuela contó a Pulso el trasfondo personal de la transacción: “Vendo porque jamás imaginé verme involucrado en una situación así; ha sido lo más traumático de mi vida”, señaló, enfatizando que el impacto del caso escaló hasta su entorno familiar y el de su estrecho colaborador, Eduardo Guerrero, quien se mantiene en la empresa como ejecutivo y como socio, con el 10%.

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictosJuzgadoPrimusEstafaMillonesFactoring

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